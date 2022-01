Superhéroes imbatibles: Marvel ha recaudado el 30% de la taquilla estadounidense de 2021

Una vez concluyó, China se había convertido por primera vez en su historia en el principal mercado cinematográfico por delante de Estados Unidos, de forma que había grandes esperanzas en que 2021 supusiera una recuperación. Y en efecto la ha habido, pero sujeta a tantos matices que no basta para cantar victoria.

La taquilla total de Estados Unidos, al término del año pasado, se ha cerrado con 4.400 millones, que son obscenamente superados por los 11.390 con los que cerró el año 2019, previo al arraigo del coronavirus.

No obstante, lo que más está alarmando a los especialistas es el despiece de esta cantidad: de estos 11.000 millones, cerca del 30% de la taquilla corresponde a películas vinculadas a la marca Marvel. Unas cifras de infarto (por comparar en 2018, año de fenómenos como Vengadores: Infinity War y Black Panther, se había quedado en un 18%), que ilustran la ansiedad que ha sentido el espectador a acudir al cine para ver películas que no fueran de superhéroes.

When the Marvel Cinematic Universe began, it averaged 5% of the domestic box office, releasing one-to-two films per year.

In 2019, it hit 15% through its three releases.

In 2021, the MCU’s four films collected one in every four tickets sold (26%), ranking 1st, 2nd, 4th, and 6th pic.twitter.com/wksWTdXxbz

— Matthew Ball (@ballmatthew) January 2, 2022