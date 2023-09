Supermercados Colonial realizó el sorteo de la promoción: “22 años de tu súper sampedrano”

San Pedro Sula. – Feliz y emocionada llegó doña Sandra Margarita Cáceres López, a Supermercados Colonial #2 bulevar del norte, quien fue la afortunada ganadora de una camioneta Chevrolet Tracker 2023, que la cadena de Supermercados Colonial sorteo este viernes 29 de septiembre, culminado sí con broche oro su campaña de aniversario: “22 años de tu súper sampedrano”.

El evento se llevó a cabo en presencia de clientes, representantes de medios de comunicación y notario público. Se unieron los boletos de las tómbolas que estuvieron ubicadas en las cuatro sucursales para poder elegir a la gran ganadora de la camioneta Chevrolet Tracker 2023.

“Al principio no lo creía cuando me llamaron para darme la noticia, ya cuando me lo volvieron a repetir me emocioné tanto que me dijeron todavía está ahí o esta desmayada”, visiblemente muy emocionada doña Margarita Careres contaba como recibió la noticia de que había gando.

La feliz ganadora es clienta del Super Colonial #3, ubicada en el bulevar del este, salida a La Lima, y trabaja como jefa de la sala de operaciones del Hospital Ruth Paz.

Esta promoción es la campaña de medio año es con la que Supermercados colonial ha celebrado sus 22 años de estar en el corazón de los sampedranos. Tuvo una vigencia de dos meses y medio, dio inicio el 7 de julio y finalizó el viernes 29 de septiembre.

Para participar los clientes canjearon un equivalente a 400 puntos colonial por boleto, luego lo depositaban en las tómbolas ubicadas en todos los supermercados Colonial y automáticamente participaban para el sorteo del carro.

Además, al canjear 22 boletos de la campaña recibían un raspable en los cuales fueron cientos de clientes que ganaron premios al instante: Carretones colonial, (1 minuto de compras gratis en el supermercado), televisores 4K de 50”, parlantes y audífonos bluetooth, al igual que cientos de certificados de regalo de consumo en cafes de la ciudad de San Pedro sula.

Supermercados invita a estar pendiente de los próximos eventos que estará realizando.

Fotos: El Diario HN