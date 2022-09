UCENM celebra 21 años al servicio de la educación superior de calidad en Honduras

San Pedro Sula. – La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), arribó a 21 años de su fundación y ofrecer educación de calidad para sus estudiantes. El acontecimiento fue festejado con el personal académico y colaboradores el lunes 5 de septiembre con un acto de agradecimiento al Creador por las bendiciones recibidas.

La rectora institucional de UCENM, abogada María Antonia Fernández de Suazo, encabezó el acto, quien dirigió a los presentes unas palabras de motivación en las que destacó el agradecimiento a Dios, por permitirles arribar a 21 años de vida institucional al servicio de la educación superior de calidad y de valores a la sociedad hondureña.

Al tiempo que destacó en su mensaje: “No es fácil haber recorrido todos estos años llevando educación superior a lugares recónditos de mi país, pero para mí ha sido y será un deleite manejar por esos lugares, disfrutando la bella naturaleza y respirando el aire fresco de las campiñas que me inspiran, lugares donde están nuestros centros asociados y regionales de mi amada universidad UCENM”.

“Para mí como mujer ha sido un reto rectorar la universidad pues se tiene que bregar con tantas dificultades ya sea académica, monetaria, entre otros… Pero he salido adelante con la ayuda de Dios, y por el profesionalismo y entrega del equipo de trabajo que siempre lucha a mi lado, sin olvidar el consejo sabio y apoyo tenas de mi esposo el Ing. Roldan Suazo Nuila y mi hija master Alexandra Suazo Fernández” remarcó.

Destacó que Ucenm ha ido creciendo no solo en número de alumnos sino en calidad, “estamos trabajando para que a la par del crecimiento valla la calidad, porque eso es lo más importante, hoy por hoy estamos en toda Honduras llevando educación, llevando medias becas a todo el que quiera estudiar, solamente las carreras del área de la salud y de marina se ofrecen descuentos porque son carreras muy onerosas, el resto de carreras sin restricción alguna reciben su media beca”.

Las alianzas a nivel internacional

María Antonia Fernández de Suazo: “Yo no he tenido a poyo de mi país con la carrera de marinos, pero sí he tenido mucho apoyo internacional y lo sigo teniendo, al grado que ellos nos están ayudando a despegar en muchas cosas, como el embarcar a los egresados”.

En que radica el éxito de UCENM

“En primer lugar soy una mujer que depende de Dios totalmente, cuando tengo mis ideas voy a él y oro mucho, pongo las carreras nuevas en sus manos, yo no dependo del hombre, porque si dependiera de las personas, yo no sigo adelante, solo veo lo que Dios me indica y no veo ni a la izquierda ni a la derecha, veo a delante lo que Dios me manda hacer y resulta, porque si no resultara UCENM no estaría donde esta actualmente”: María Antonia Fernández de Suazo.



Las palabras de invocación a Dios en el acto estuvieron a cargo del Pastor Dr. David Romero. Mientras que el mensaje de ofrecimiento fue dirigido por el Vicerrector académico, Faustino Cerrato. La parte artística incluyó una especial presentación de parte del maestro Francisco Javier Rodríguez acompañado de uno de su un alumno de OHOPE.

Participaron en la celebración de aniversario autoridades y miembros del Consejo Académico y colaboradores, se reunieron en uno de los auditórium y al final de los actos disfrutaron de un delicioso almuerzo acompañados de refrescantes bebidas en un ambiente de armonía y compañerismo.

Fotos El Diario HN