Brindis por la fraternidad: El International Women’s Club celebra el amor y la amistad

San Pedro Sula. – En una atmósfera de elegancia y camaradería, las damas del Club Internacional de Mujeres (IWC) se dieron cita el pasado miércoles 18 de febrero para celebrar su tradicional té mensual. En esta ocasión, la reunión tuvo un matiz especial: rendir tributo a los lazos del amor y la amistad que han unido a esta organización por décadas.
La anfitriona de la jornada, Doña Rita Simón, presidenta del club, dio la bienvenida a las asistentes con una emotiva reflexión. Durante su discurso, destacó que más allá de la celebración, el motor que impulsa al IWC es el servicio.
El Salón Merendón del Club Hondureño Árabe fue el escenario perfecto para este convivio. El Dúo Tú y Yo, fue el encargado de poner el ritmo a la tarde y un ambiente de suma distinción, las invitadas disfrutaron de una agenda diseñada para el deleite de los sentidos.
Risas, anécdotas y el fortalecimiento de lazos afectivos fueron la constante en una jornada que reafirmó por qué el IWC sigue siendo un pilar social y humanitario.
La tarde culminó con el compromiso renovado de las socias de continuar su labor altruista, demostrando que el amor y la amistad son, en efecto, la fuerza que mueve al mundo.
Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.