Brindis por la fraternidad: El International Women’s Club celebra el amor y la amistad

San Pedro Sula. – En una atmósfera de elegancia y camaradería, las damas del Club Internacional de Mujeres (IWC) se dieron cita el pasado miércoles 18 de febrero para celebrar su tradicional té mensual. En esta ocasión, la reunión tuvo un matiz especial: rendir tributo a los lazos del amor y la amistad que han unido a esta organización por décadas.

Bajo el lema del amor y la amistad, las integrantes del International Women’s Club se reunieron en su té de febrero, consolidando una vez más su unión social.

La anfitriona de la jornada, Doña Rita Simón, presidenta del club, dio la bienvenida a las asistentes con una emotiva reflexión. Durante su discurso, destacó que más allá de la celebración, el motor que impulsa al IWC es el servicio.

Rita Simón, Sheila García y Reina de López.

El Salón Merendón del Club Hondureño Árabe fue el escenario perfecto para este convivio. El Dúo Tú y Yo, fue el encargado de poner el ritmo a la tarde y un ambiente de suma distinción, las invitadas disfrutaron de una agenda diseñada para el deleite de los sentidos.

Santa Euceda, Mary de Bendeck, Elena de Dubón, Ruth Medina, Irma Julia Zepeda, Besy de Arriaga, Marna Schmidt e Isabel Santa María.

Risas, anécdotas y el fortalecimiento de lazos afectivos fueron la constante en una jornada que reafirmó por qué el IWC sigue siendo un pilar social y humanitario.

La celebración se tornó aún más especial al brindar un cariñoso homenaje a la querida socia Isabel Santamaría, quien festejó su cumpleaños rodeada del aprecio de sus compañeras.

La tarde culminó con el compromiso renovado de las socias de continuar su labor altruista, demostrando que el amor y la amistad son, en efecto, la fuerza que mueve al mundo.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

Ruth Medina, Irma Julia Zepeda, Besy de Arriaga y Marna Schmidt

Sandra Lili Alvarado con Mary de Bendeck .

Sherly Paz, Asma Yuja y Khaula Segebre.

Mary de Bendeck, Elena de Elena de Dubón, Santa Euceda e Isabel Santamaría.

Liseth Nasser, Alba Luz Rogel, Rabab de Handal y Muna de Kawar.

Laura Enamorado con Luisa Cook.

Marna Schmidt con Ruth Rápalo.

Lupita Monge, Sandra Lili Alvarado y Liseth Nasser.

Sherly Paz con Sheila García.

Mary de Bendeck con Elena de Dubón.

Alba Luz Rogel con Muna de Kawar.