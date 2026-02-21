Nueva generación de chefs hondureños: La Escuela Hernando Moreno celebra su graduación

San Pedro Sula. – En una solemne ceremonia que exaltó la excelencia académica y la pasión por el arte culinario, la Escuela de Gastronomía Hernando Moreno celebró la graduación de su promoción 2025. El Salón Las Islas del Hotel Copantl fue el epicentro donde 40 nuevos profesionales recibieron sus títulos del Diplomado Profesional Gastronómico, listos para integrarse al mercado laboral nacional e internacional.

Con júbilo y satisfacción, los 40 nuevos chefs de la Escuela de Gastronomía Hernando Moreno celebran el cierre de un ciclo académico marcado por la disciplina y el arte de la cocina.

La velada no solo representó la culminación de meses de rigurosa formación, sino también el surgimiento de una generación de cocineros formados bajo estándares de disciplina, creatividad y valores éticos. El evento contó con el respaldo de figuras clave del sector productivo y turístico del país.

De izquierda a derecha: Ana Morales, presidenta de CANATURH; y Guillermo Orellana, presidente del Bureau de Convenciones de Honduras; Hernando Moreno, director de la institución; Chef Elsa Hernández, y Lucas Moreno, subdirector de la academia, durante los actos protocolarios de la Promoción 2025.

La mesa principal estuvo integrada por destacadas personalidades que avalan la calidad educativa de la institución: Ana Morales, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH); Guillermo Orellana, presidente del Bureau de Convenciones de Honduras; Hernando Moreno, director general de la escuela; la Chef profesional Elsa Hernández y Lucas Moreno, subdirector de la academia.

Portando con honor su indumentaria profesional, los egresados de la Promoción 2025 reafirman su compromiso de elevar el estándar de la cocina hondureña ante el mundo.

Durante su alocución, las autoridades resaltaron el papel determinante de la gastronomía como motor del desarrollo económico y el turismo. “El compromiso de estos jóvenes es elevar el nombre de Honduras a través de sus raíces y su talento”, coincidieron los ponentes, motivando a los graduandos a ser embajadores de la identidad nacional.

El éxito de los nuevos profesionales culinarios fue celebrado junto a sus familiares y amigos, quienes fueron pilares fundamentales durante los meses de intensa formación técnica.

El Diplomado Profesional Gastronómico de la Escuela Hernando Moreno se ha consolidado como un referente gracias a su enfoque integral. El programa combina la técnica depurada con el fomento del espíritu emprendedor, capacitando a sus egresados para liderar cocinas en hoteles, restaurantes de alta gama o desarrollar sus propios modelos de negocio.

Rostros de orgullo tras recibir el Diplomado Profesional Gastronómico; una promoción preparada para innovar en la industria restaurantera y hotelera del país.

La ceremonia cerró con la entrega de diplomas y el tradicional brindis, marcando el inicio de una nueva etapa para estos 40 expertos que, desde hoy, asumen el reto de innovar en los fogones y proyectar la excelencia culinaria de la región.