San Pedro Sula. – Diunsa inauguró oficialmente la temporada veraniega con un evento exclusivo para clientes, medios y aliados. En un ambiente tropical, la cadena presentó su propuesta integral para 2026, reafirmando su posición como el destino donde se encuentra todo lo necesario para las vacaciones en un solo lugar.

Diunsa da la bienvenida al verano 2026 con su campaña “Siempre sí al Verano”

Con un ambiente tropical, bebidas veraniegas y bocadillos, Diunsa presentó todo lo que ya está disponible en tiendas para disfrutar el verano al máximo. Piscinas, flotadores, asadores, hieleras, sillas playeras, maletas, toallas, cuatrimotos, sistemas de sonido, celulares y mucho más forman parte de la propuesta 2026, consolidando a Diunsa como el lugar donde el verano se prepara completo en un solo lugar.

La temporada reúne marcas líderes como Intex, Char-Broil, Coleman, JBL, Tekno, Superchef, Samsung y LG, ofreciendo respaldo, innovación y calidad en cada categoría para acompañar a las familias durante el verano.

El artista nacional Raffy durante la interpretación en exclusiva de la canción oficial de la campaña ‘Siempre sí al Verano’ de Diunsa.

Como parte del lanzamiento, los asistentes disfrutaron de una sorpresa especial: la presentación del artista nacional Raffy, quien interpretó por primera vez la canción oficial del verano Diunsa 2026, creada especialmente para acompañar la campaña “Siempre sí al Verano” y transmitir la energía y la alegría de la temporada.

Además, los clientes pueden llevarlo todo al crédito fácil y rápido, incluso en una sola cuota, facilitando que más familias disfruten la temporada desde hoy. Además, al pagar con tarjetas de crédito de BAC Credomatic, obtienen un 10% de descuento adicional, lo que representa un beneficio extra durante esta temporada.

Mario Alejandro Faraj, Gerente de Mercadeo de Diunsa, durante la presentación oficial de la temporada 2026. Bajo el lema ‘Siempre sí al Verano’, la empresa reafirma su compromiso de ofrecer una propuesta integral que une innovación y calidad para las familias hondureñas.

Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa, destacó: “En Diunsa ya está todo listo para disfrutar el verano. Lo celebramos con una propuesta completa para que las familias encuentren en un solo lugar todo lo que necesitan”.

Los artículos de la temporada están disponibles en todas las tiendas Diunsa en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Tocoa, Comayagua, Villanueva, El Progreso y Danlí, así como en la página web Diunsa.hn.