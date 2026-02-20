Starbucks y MrBeast se unen para el lanzamiento de “Cannon Ball”: la bebida inspirada en Beast Games

San Pedro Sula – Para celebrar el estreno de la segunda temporada de Beast Games, Starbucks Refreshers se “beastifica” con el lanzamiento de Cannon Ball. Esta nueva bebida, diseñada exclusivamente para los fanáticos del programa, captura la energía y el dinamismo de la competencia creada por el reconocido filántropo y generador de contenido, MrBeast.

La segunda temporada de Beast Games promete elevar la vara con el formato “Strong vs. Smart”. MrBeast ha convocado a 100 de los atletas más fuertes del planeta y a 100 de las mentes más brillantes del mundo para competir por un premio histórico de $5,000,000 de dólares.

En el corazón de la competencia se encuentra Beast City, donde los concursantes cuentan con un Starbucks disponible las 24 horas. Este espacio no solo sirve como refugio para recargar energías, sino que también será el escenario de premios sorpresa que añadirán tensión y emoción al juego.

Cannon Ball: Una explosión de sabor en cada sorbo

Creada por baristas de Starbucks e inspirada en el icónico Cannon Ball Challenge, esta bebida es una limonada intensa y ligeramente ácida. Su receta combina: Strawberry Açaí y Mango Dragonfruit Refreshers®, inclusiones de fruta en cascada, servida intensamente fría.

“Cuando los concursantes vieron Starbucks en el set, dijeron que se sentía como en casa”, afirmó Tressie Lieberman, Global Chief Brand Officer de Starbucks. “La Cannon Ball fue un éxito instantáneo entre los competidores, llegando incluso a formar parte de uno de los desafíos”.

Esta colaboración refuerza el compromiso de Starbucks con la innovación y la creación de experiencias culturales relevantes. La bebida Cannon Ball estará disponible en tiendas seleccionadas de Honduras por tiempo limitado, del 19 de febrero al 6 de marzo.

“Nos entusiasmó que Starbucks aceptara el reto de impulsar la competencia y ayudar a nuestros concursantes a recargar energía”, comentó Beau Avril, SVP de Global Media and Partnerships en Beast Industries.