Cervecería La20 celebra siete años de cultura cervecera con un épico fiesta en San Pedro Sula

Entre lanzamientos exclusivos, el humor de los podcasts más famosos del país y el ritmo de la “vieja escuela”, la marca artesanal celebró un aniversario que establece un punto de referencia en la escena sampedrana.

San Pedro Sula. – La Ciudad industrial vibró al ritmo de la cultura artesanal. En un ambiente cargado de energía, música en vivo y gastronomía, Cervecería La20 celebró su séptimo aniversario, consolidándose como un referente de creatividad y comunidad en San Pedro Sula.

Vista panorámica del séptimo aniversario de Cervecería La20 en San Pedro Sula, donde cientos de personas se reunieron para celebrar la cultura artesanal y la música en vivo.

La cita, que tuvo lugar el pasado 21 de febrero, arrancó a las 4:00 p.m. con las mezclas de Dj Blake y Dj Allan V, quienes se encargaron de encender los ánimos de los asistentes que buscaban refugiarse del calor con una propuesta diferente.

San Pedro Sula celebra a lo grande el aniversario de La20 en un festival lleno de sabor y ritmo catracho.

El punto culminante de la velada fue el encuentro inédito entre los equipos de Los Hijos de Morazán y La Hora del Té. Por primera vez, ambos elencos compartieron escenario para presentar dos cervezas de edición especial, cuyas etiquetas conmemorativas rinden homenaje a sus respectivos podcasts.

A través de un show cargado de humor y ocurrencias, los creadores de contenido conectaron con el público, elevando la celebración a un nivel de entretenimiento único en el país.

Grupos de amigas y amantes de la cultura artesanal se dieron cita para celebrar los siete años de La20, compartiendo risas y el sabor de las nuevas ediciones especiales.

Fiel a su espíritu innovador, La20 aprovechó el festejo para dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia: “La Summer Lager”, una cerveza suave, ligera y refrescante, con matices cítricas y frutales, diseñada específicamente para ser la compañía ideal durante la temporada veraniega.

El público sampedrano disfrutó de una noche cargada de ritmo y buen ambiente.

La noche alcanzó su clímax con la presentación de Syrome (Dj Sy). El ícono de la música urbana puso a bailar a los presentes con sus clásicos de la “vieja escuela”, cerrando la jornada con una dosis de nostalgia y ritmo que hizo vibrar y bailar a todo el público presente.

El público conectado en un ambiente de celebración y cercanía único en la ciudad.

“Quisimos celebrar este séptimo aniversario de una manera icónica. Este evento es un hito que refuerza el posicionamiento de La20 como una marca creativa, cultural y cercana a su comunidad”, afirmó Juan Carlos Fajardo, gerente de la marca.

La20 se convirtió en el punto de encuentro perfecto para quienes buscaban una experiencia auténtica de música, comida y buena cerveza.

Fajardo destacó, “queremos que La20 sea percibida como la cerveza artesanal que puede acompañar cada conversación, cada comida, cada risa, convirtiéndose en la cerveza que conecta con lo que somos. ¿Y cómo queremos lograr esto? Con dos comunidades que representan formas distintas de ver y hablar de Honduras. ¿Quién es más fuerte?, ¿quién manda?, ¿quién representa más al país?, etc. La20 convierte esas conversaciones en una celebración nacional, creando: dos cervezas conmemorativas, con dos diseños y dos estilos”, puntualizó.

La comunidad de La20 disfrutando de la fresca propuesta de aniversario en SPS.