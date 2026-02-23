Dulce baby shower: Jenny Zelaya de Garay celebra la próxima llegada de Camila

En una velada teñida de ternura y alegría, el círculo íntimo de la familia Garay-Zelaya se reunió para dar la bienvenida anticipada a la nueva integrante del hogar, Camila.

San Pedro Sula. – La noche del sábado 21 de febrero cobró vida cuando Jenny Zelaya de Garay hizo su entrada al salón principal del Restaurante El Molino. Ataviada con una túnica en tono rosa irradiando la luz propia de la maternidad, la futura madre se mostró espectacular, reflejando en su sonrisa la plenitud de quien espera con ansias el milagro de la vida. Su presencia, siempre elegante, fue el centro de todas las miradas en una reunión que destiló calidez desde el primer minuto.

Ternura en cada rincón: la temática de ositos y los tonos pasteles crearon una atmósfera de ensueño en el Restaurante El Molino para agasajar a Jenny Zelaya de Garay.

La planificación, ejecutada con maestría, fue obra de un comité de oferentes excepcionales. La abuela de la nueva miembro de la familia, Blanca Sosa de Montero, unió esfuerzos con Nelly de Murillo, Enma de Suazo, Carolina de Cortés y Ninosca Amaya, para cuidar cada rincón del evento.

Carolina Ardón de Cortés, Blanca Sosa de Montero, Nelly Sosa de Murillo, Enma Majano de Suazo, artífices de una celebración inolvidable y llena de detalles en honor a Jenny Zelaya de Garay.

La temática de ositos no fue solo un adorno, sino el hilo conductor de una ambientación que evocaba la inocencia y la suavidad de la infancia. Peluches cuidadosamente colocados entre arreglos florales, globos y elementos decorativos en perfecta armonía crearon un refugio de paz y sofisticación.

Lazos familiares: La radiante Jenny Zelaya de Garay junto a Blanca Sosa de Montero, celebrando juntas el advenimiento de la nueva heredera.

El círculo más íntimo de Jenny disfrutó de una velada donde la conversación fluyó al ritmo de un suculento menú, diseñado especialmente para la ocasión. Entre dinámicas y juegos, anécdotas de maternidad y consejos para la nueva etapa, las invitadas compartieron la alegría de los futuros padres, Jenny y Steven Garay.

La familia Garay-Zelaya cuenta los días para marzo. Camila, la segunda heredera de Jenny y Steven, llegará para completar un cuadro familiar lleno de amor y nuevas ilusiones.

La familia Garay-Zelaya se prepara para recibir a Camila, su segunda heredera, durante la primera semana de marzo, fecha en la que el hogar se iluminará por completo con su llegada y que viene a hacerle compañía a su hermanito Arturo Caleb.

Rebeca Cortés, Jenny Zelaya y Nelly Sosa de Murillo.

El evento culminó con el sentimiento compartido de una bienvenida anticipada. No fue solo una fiesta, sino un tributo a la familia y a la nueva vida que está por comenzar. Con cada detalle, desde el pastel con las mesa de dulces hasta los centros de mesa, quedó claro que la pequeña Camila llegará a un entorno donde el amor y la dedicación ya la esperan con los brazos abiertos.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Chony Pineda, Glenda y Sandra Paz.

Fany Cheffere y Keyla Garay.

Blanca y Fernanda Pineda.

Claudia y Carolina Ardón.

Enma Majano, Alba Montero y Nelly Murillo.

Blanca Sosa y Gloria de Ardón.