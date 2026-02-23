Frontera El Florido implementará atención 24 horas para agilizar el flujo turístico en Semana Santa

Esfuerzo interinstitucional busca fortalecer la competitividad de Honduras como destino seguro y organizado en el occidente del país.

Tegucigalpa. El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) anunció su respaldo total a la iniciativa del Instituto Nacional de Migración (INM) de implementar un pilotaje de atención continua de 24 horas en el Puesto Fronterizo Integrado de El Florido, Copán.

La medida, que se ejecutará del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026, surge por instrucción del Gobierno de la República como una estrategia de preparación anticipada ante la alta afluencia de viajeros proyectada para la próxima temporada de Semana Santa.

Este proyecto es el resultado de una alianza estratégica entre el IHT, Migración, Aduanas y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). El objetivo central es optimizar la atención tanto para turistas nacionales como extranjeros, respondiendo al creciente dinamismo comercial y turístico que caracteriza a esta zona fronteriza.

Fotografía del Puesto Fronterizo Integrado El Florido en Copán, mostrando el flujo de vehículos de carga pesada.

Para garantizar la operatividad del pilotaje, las autoridades sostuvieron mesas de diálogo con actores clave de la región, incluyendo a la Alcaldía de Copán Ruinas y la Cámara Nacional de Comercio, Industria y Turismo (CANATURH) del sector.

Siendo El Florido uno de los principales puntos de acceso al occidente del país, el plan busca transformar la experiencia del visitante mediante: Servicio disponible durante toda la jornada, reducción significativa de filas y tiempos de espera y mayor dinamismo para los comercios y hoteles locales de la zona.

“Semana Santa Vivila Aquí”

Desde el IHT se enfatizó que estas acciones fortalecen la imagen de Honduras como un destino organizado y seguro. Este esfuerzo logístico coincide con el lanzamiento de la campaña estratégica “Semana Santa Vivila Aquí”, desarrollada junto a CANATURH.

Dicha campaña busca potenciar el turismo mediante la exposición de la oferta hondureña en arqueología, playas, rutas de ecoturismo y diversidad gastronómica, posicionando a Copán Ruinas como un destino imperdible en la agenda del viajero regional.