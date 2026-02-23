San Pedro Sula fortalece salud preventiva con nueva área de vacunación en Rivera Hernández

La Municipalidad de San Pedro Sula expande su red de prevención médica y garantiza el esquema completo de vacunación en el Macro Distrito 6 de Mayo.

San Pedro Sula. Con el objetivo de descentralizar los servicios médicos y garantizar una atención digna, el alcalde Roberto Contreras inauguró la remodelada área de vacunación en el Macro Distrito de Salud 6 de Mayo, ubicado en el sector Rivera Hernández.

Esta mejora permitirá que entre 6,000 y 8,000 niños reciban sus dosis anualmente en instalaciones que cumplen con los más altos estándares sanitarios.

El proyecto no solo consistió en una mejora estética, sino en una adecuación técnica integral. Según detalló el Gerente Municipal de Salud, Roque Reyes, la nueva sala cuenta con: un área seca donde está el almacenamiento de las vacunas (donde se encuentran los freezer), espacio acondicionado para la inmunización, y área de espera para mayor comodidad de los padres y menores.

“Antes debíamos trasladar las vacunas desde el Macro Distrito Las Palmas. Hoy, gracias a esta remodelación, el servicio es inmediato y directo para los vecinos de este sector”, explicó el Dr. Reyes.

El edil sampedrano recorrió las instalaciones comparte con madres de familia durante la apertura del centro, donde se proyecta inmunizar hasta 8,000 menores cada año.

Durante el corte de cinta, el alcalde Contreras destacó que San Pedro Sula es el único municipio de Honduras en sostener un sistema de salud municipal gratuito y de calidad. “Buscamos que los niños y jóvenes cumplan su esquema de vacunación en un espacio donde reciban atención con calidad y calidez”, afirmó el edil.

Por su parte, la encargada del centro, María Dilia Ulloa, confirmó que el establecimiento cuenta con el esquema completo de vacunación, disponible tanto para infantes como para adultos mayores.

La Municipalidad de San Pedro Sula continúa expandiendo su cobertura médica. Actualmente, la red incluye: Macro Distritos Las Palmas (que alberga el primer quirófano municipal del país), Cofradía y 6 de Mayo.

También están en operaciónlas Clínicas Municipales: Más de 13 centros operativos en zonas estratégicas como Chotepe, Ebenezer, El Zapotal, Gran Familia, Lomas del Carmen, Ocotillo, Padre Claret, Río Blanco, Sabillón Cruz, Sandoval Sorto, Vida Nueva y Santa Elena Vieja, en El Merendón.