Brigada médica norteamericana realizará más de 30 cirugías de otorrinolaringología en el Policlínico Las Palmas

La jornada, que beneficia a más de 14 niños con problemas auditivos, ofrece procedimientos gratuitos que en el sector privado superan los 150 mil lempiras.

San Pedro Sula. – Más de 30 cirugías de otorrinolaringología se practicarán en el Policlínico Las Palmas por brigada médica norteamericana, gracias al apoyo de la alcaldía sampedrana. Los galenos norteamericanos en conjunto con los médicos hondureños practicarán cirugías de timpanoplastia y amigdalectomía, las cuales iniciaron este día con cinco intervenciones.

El equipo de especialistas realiza microcirugías de oído utilizando microscopios de última generación en las instalaciones municipales.

El alcalde Roberto Contreras destacó que el Policlínico Las Palmas cuenta con instalaciones de vanguardia que cumplen con las exigencias internacionales. “Estamos inaugurando la primera brigada norteamericana en este quirófano municipal. Los médicos extranjeros están asombrados; pensaban que se trataba de una clínica privada por el nivel de equipamiento”, señaló el edil.

Uno de los puntos más relevantes de esta iniciativa es el ahorro directo para las familias sampedranas. En el sector privado, una cirugía de esta naturaleza tiene un costo aproximado de 150,000 lempiras, mientras que en esta brigada son completamente gratuitas.

“Nuestra prioridad son los más vulnerables. Tenemos cerca de 14 niños a quienes les estamos restableciendo su sistema auditivo”, enfatizó Contreras.

Por su parte, el regidor Christopher Fajardo detalló que se están ejecutando microcirugías de alta complejidad utilizando microscopios y equipos de endoscopia propios de la municipalidad, lo que garantiza precisión y seguridad en cada intervención.

En el área de recuperación, los pacientes reciben el seguimiento necesario para garantizar el éxito total de sus microcirugías.

El equipo médico está integrado por cuatro especialistas de Estados Unidos y cuatro de Honduras. El Dr. Richard Wagner, otorrinolaringólogo estadounidense, confirmó el inicio de las operaciones de oído, mientras que el Dr. Daniel Pazzetti agradeció la apertura de los quirófanos municipales para resolver patologías complejas.

La esperanza no solo llega a San Pedro Sula; personas de otros sectores, como Edelmira García, quien viajó desde Siguatepeque para la cirugía de su hijo, expresaron su profundo agradecimiento por la gestión que permite el acceso a salud especializada sin costo alguno.