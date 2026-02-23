Más de 2,000 aficionados al fútbol vivieron la emoción inolvidable del tour del trofeo de la copa mundial de la FIFA™

San Pedro Sula. – El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ ha regresado a Honduras, y más de 2,000 apasionados fanáticos del fútbol disfrutaron de la oportunidad única de admirar el premio más icónico y codiciado del fútbol – ​​el Trofeo con el que sueñan millones de fans de todo el mundo y 48 equipos, en El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola y su socio embotellador Cervecería Hondureña, que se llevó a cabo en Expocentro, en San Pedro Sula, Honduras, el 14 de febrero.

En el evento los aficionados al fútbol hondureño pudieron ver de cerca el mítico Trofeo Original de oro macizo, así como todos los fans que lleguen al Centro de convenciones Felipe Arguello iniciando con áreas inmersivas de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026, un área para comer y disfrutar con la familia y por supuesto el camino tan esperado para poder ver, conocer y tomarse la foto con el Trofeo Original del Copa Mundial de la FIFA™. Los fans también pudieron conocer al legendario jugador David Trezeguet, Campeón del Mundo con la Selección de Francia en 1998 y autor del histórico “Gol de Oro” que le dio a su país la Eurocopa 2000. Nacido en Francia y criado en Argentina, Trezeguet es considerado uno de los delanteros más efectivos de su generación. Con 34 goles con la selección francesa y 273 goles oficiales en su carrera profesional, dejó una marca imborrable en el fútbol internacional.

El exdelantero David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998, asistió como invitado de honor al evento.

Durante diez temporadas en la Juventus, anotó 171 goles, convirtiéndose en el cuarto máximo goleador histórico del club y Capocannoniere de la Serie A en la temporada 2001-02. Su presencia en el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, no solo celebró la historia del fútbol, sino que conectó emocionalmente con los aficionados hondureños, reflejando su identidad franco-argentina y su profundo vínculo con la región

“Nos emocionó muchísimo ver a tantos apasionados del fútbol en el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, en San Pedro Sula”, señaló Claudia Navarro, presidente de Marketing para Coca-Cola Latinoamérica. “La emoción, la alegría y el amor que sienten los fans al ver de cerca el Trofeo Original crean una sensación inspiradora. Es la pasión que nos recuerda que seguimos por el buen camino para cumplir nuestra misión de refrescar al mundo y marcar la diferencia. El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, es un lugar donde podemos ver los sentimientos sin filtros que impulsan a los apasionados y la importancia del fútbol en Latinoamérica y para su gente. Esperamos haber alimentado esta pasión por el deporte, ayudando así a crear recuerdos inolvidables en las comunidades que visitamos”.

El presidente Nasry Asfura encabezó la ceremonia de exhibición, alzando el prestigioso Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™.

El sexto Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, comenzó el 3 de enero en Riad, Arabia Saudita, y ha recorrido 21países antes de llegar a Honduras. Durante su recorrido global, el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ visitó 30 Asociaciones Miembros de la FIFA™, incluyendo ocho países de Latinoamérica, a lo largo de 75 paradas y más de 150 días de recorrido, brindando a los aficionados de todo el mundo una oportunidad única de ver personalmente el trofeo más deseado del planeta.

Visitantes y aficionados pudieron admirar de cerca el inigualable Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™, fabricado en oro macizo; el mismo trofeo que la FIFA™ entrega al país campeón de la Copa Mundial de la FIFA™. Las únicas dos ocasiones en que el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ sale del Museo de la FIFA™, ubicado en Suiza, son para la Copa Mundial de la FIFA™ y para el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, por lo que los aficionados sabían que estaban ante una oportunidad única de formar parte de la historia del fútbol, ​​como solo Coca-Cola puede ofrecer. El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ está hecho de oro macizo y pesa 6,175 kg. El diseño vigente remonta a 1974 y representa dos figuras humanas sosteniendo el globo terráqueo en alto. Solo un grupo selecto — ex-campeones de la Copa Mundial de la FIFA™, jefes de Estado y el presidente de la FIFA— puede tocar el legendario Trofeo.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, recibió una réplica en miniatura del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ de manos del campeón mundial David Trezeguet.

Durante el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, tanto a nivel mundial como en Latinoamérica, hemos colaborado con equipos locales y socios embotelladores para apoyar iniciativas de sostenibilidad, incluyendo la recolección y el reciclaje de envases. En el evento del Tour del Trofeo aquí en Honduras, junto con nuestros socios locales, impulsamos Hagámosla Circular una iniciativa de economía circular que busca recolectar y reciclar envases —principalmente botellas PET— para evitar que terminen en ríos, vertederos o en el océano. Las botellas y latas generadas durante las actividades del Tour serán recolectadas a través de este programa para su adecuado procesamiento y reciclaje, contribuyendo así a la reducción del impacto ambiental y promoviendo una cultura de consumo responsable.

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola y su socio embotellador Cervecería Hondureña, es la cumbre de la anticipación, la conexión y la magia del fútbol en Latinoamérica, ya que el Trofeo es el símbolo máximo de las emociones de la Copa Mundial de la FIFA™. El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, también ha visitado los tres Países Anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA™ de 2030 y los futuros anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, incluyendo Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudita y Brasil.

Leyendas del fútbol catracho: Carlos Costly y Carlos Pavón Plummer presentes en el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™.

Y esto es solo el comienzo de todo lo que Coca-Cola tiene preparado para los aficionados al fútbol en Latinoamérica. Los fans podrán vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 26™ con Coca-Cola a través de activaciones digitales y presenciales que se presentan como los acompañantes esenciales de los aficionados durante cada partido. Además del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, esto incluye colaboraciones especiales, como con un legendario entrenador de fútbol, ​​los influyentes líderes de los medios de comunicación futbolísticos, Men in Blazers, y el célebre creador de cromos y álbumes de fútbol, ​​Panini, además de una promoción muy especial en más de 20 países de la región.

La afición hondureña vivió una experiencia única al contemplar el icónico Trofeo Original de oro macizo, junto a una exclusiva exhibición de prendas y balones históricos de las Copas Mundiales.

La Copa Mundial de la FIFA 26™ será la más grande hasta la fecha, con tres Países Anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, y más equipos, más partidos y más celebraciones que nunca. El torneo comienza en tan solo 117 días/16 semanas y la marca invita a los aficionados de todo el mundo a vivir la emocionante experiencia que solo el máximo escenario del fútbol puede ofrecer.