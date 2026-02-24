martes, febrero 24, 2026

¡Mamma Mia!: El divertido bridal shower de Mafer Martínez

Destacada
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Mafer Martínez personificó la alegría y el glamour en su tarde de agasajo prenupcial en el Club Hondureño Árabe. / El Diario HN / Hugo Díaz.
A pocas semanas de su boda, María Fernanda Martínez protagonizó un original agasajo que marcó la antesala de su nueva vida junto a su prometido.

San Pedro Sula. El ambiente festivo y la esencia del Mediterráneo se trasladaron al Club Hondureño Árabe para celebrar el bridal shower de María Fernanda Martínez Morales, una de las novias más queridas de nuestra sociedad.

Mafer Martínez, durante su inolvidable bridal shower inspirado en el musical ¡Mamma Mia!

En una tarde donde el azul metálico y los destellos plata dictaron la pauta del buen gusto, “Mafer” fue el centro de todas las miradas y atenciones.

Mafer junto a las organizadoras de su bridal shower: su suegra Evelyn Zelaya, su hermana Cristina Martínez y su madre Blanca Morales.

Las encargadas de orquestar este encuentro lleno de detalles fueron su madre, Blanca Morales; su suegra, Evelyn Zelaya; y su hermana, Cristina Martínez. El trío de anfitrionas logró fusionar la alegría del musical ¡Mamma Mia! con una sofisticación absoluta en el salón Meza 23, creando el escenario perfecto para una despedida de soltera de ensueño.

Mafer Martínez fue la protagonista de la deslumbrante fiesta prenupcial.

El círculo social más cercano a la futura Sra. de Soler disfrutó de una recepción que desbordó elegancia. Entre el exquisito menú de la casa y amenas conversaciones, Mafer compartió su ilusión por su próximo enlace con George Soler. La boda, marcada en el calendario para el 28 de marzo, tendrá como escenario el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, prometiendo ser una de las citas nupciales más elegantes de la temporada.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

Evelyn Zelaya, Mafer Martínez y Blanca Morales.
Jehimy Rivera, Mafer Martínez y Daniela Arriaga.
Alessandra Piagio y Isabella Bográn.
Andrea Ramos y Johana Morales.
Alejandra Aguilar y Fátima Murphy
Lía Soler, Gabriela Rivera y Gabriela Mayes.
Evelyn Zelaya y Mercedes de Zelaya.
Sofía Escoto, Eugenia Madrid y Laura David.
Daniela Bográn, Jehimy Rivera y Estefanía Carias.
Mafer Martínez con su madre Blanca Morales.
Leticia Caballero y Carla Bonilla.
Andrea Bertrand y Jehimy Rivera.

El Diario HN
El Diario HN

