Chicha y Limón martes 24 de febrero de 2025

EL ZAFIRO DE CEYLAN!!…En nuestra última edición de febrero, venimos más intensos que Pasión Vega y Tamara Gorro…e igual de relajados que Pedro Pascal y Rafael Olarra paseando por NY…Hoy: pasajes de la boda Lamar-Cálix…¡Se casa Dominique Marinakys!…Todo listo para el Billfish Open Omoa 2026…Imágenes del cóctel de San Valentín del IWC, ACCS y Shoe Gallery…El verano llego en cuatrimotos a Diunsa con todos los full mickies…Onomásticos…y los chismes frescos que esperan…#cannonball.

Uno de los enlaces más esperados del mes de febrero, fue el protagonizado por Fernanda Calix y Thomas Lamar…una mágica noche que corono un sólido noviazgo de varios años…donde ambas familias e invitados de varios países, cobijaron a la pareja de buenos deseos en su nueva vida de casados…Intercambio de votos oficiado en la iglesia María Reina del Mundo, seguido por un regio banquete en el Hotel Copantl… Fernanda lució sublime con ese ajuar, tan minimalista como chic, de prestigiada firma internacional, look nupcial sellado con impoluto estilismo royal…Thomas super elegante y feliz en todo momento, no se separó de su amada y posaron mesa por mesa con todos los invitados…¡Y bailaron con todos en la pista!…no se perdieron pieza alguna.

*.-La felicidad de los recién casados fue compartida en primera fila por sus padres, Álvaro y Giselle Rodríguez-Cálix con David y Christine Lamar, pilares fundamentales en este camino al altar…La complicidad entre ambas familias fue evidente, sumando una capa de emotividad a cada brindis y discurso…¡La pareja de padres derrocho glamour cada instante!

*.-Thomas y Fernanda siguen de luna de miel, a su retorno afincaran su residencia en San Pedro Sula, en un fraccionamiento molto chic de La Gran Ciudad…su primer nido de amor como casados, que, desde ya, está siendo remozado por sus padres con las bellezadas que nos ofrecen nuestros amigos de Elements, Ashley y Diunsa…que ya gozan de sus promociones de verano…¡Marzo viene con sorpresas!…¡Bendito hogar Lamar-Calix!

*.-Mario Alejandro Faraj junto a Johana Bustamante, Héctor Molina y Jennifer Castro, Diunsa presentó todo lo que ya está disponible en tiendas para disfrutar el verano al máximo…Piscinas, flotadores, asadores, hieleras, sillas playeras, maletas, toallas, cuatrimotos, sistemas de sonido, celulares y mucho más forman parte del 2026…consolidando a Diunsa como el lugar donde el verano se prepara completo en un solo lugar.

*.-La temporada reúne marcas líderes como Intex, Char-Broil, Coleman, JBL, Tekno, Superchef, Samsung y LG, ofreciendo respaldo, innovación y calidad en cada categoría para acompañar a las familias durante el verano…firmas que fueron presentadas en el marco de un colorido coctel veraniego que contó con la animación musical del cantante Raffy…Diunsa los acompaña en casa, playa o campo…¡%OFF con su tarjeta Diunsa BAC!

Y un apuesto caballero que ya adquiere menaje de Diunsa para su nuevo hogar es Daniel Murillo Fernández…quien ya ultima los detalles de su enlace con Dominique Marinakys para el venidero sábado 7 de marzo, cuando la joven pareja de sociedad intercambiara votos matrimoniales en el marco de solemne homilía nupcial…Para tal fin, un nutrido grupo de amigas y familiares consintieron a Dominique en Meza23… Bella, feliz y radiante, así arribo al mesón del Club Hondureño Árabe la futura señora de Murillo, ataviada en delicada túnica lencera de amplias mangas largas, en tono burdeos con sobrios estampados…el bridal fue ofrecido de forma magistral por: su abuela Tetey, Julissa y Vanessa Marinakys…junto a ellas: Juliana Zavala, Hortensia Fasquelle y su hija Alejandra García, Mariela Illescas e Iris Alvarado…quienes se lucieron en planeación, organización y montaje…¡Todo les quedo fabuloso ladies!

Dominique disfruto al máximo la velada entre damas, compartiendo pasajes de su relación con Daniel y recibiendo sabios consejos de las casadas ahí presentes…entre felicitaciones y brindis, la novia develo que la ceremonia nupcial será en la iglesia María Reina del Mundo y el banquete de bodas en el Centro de Convenciones Copantl…ambas familias y cercanas amistades de los novios alistan sus mejores galas…#blessings.

*.-Ya estamos en plena cuaresma y a un mes de la Semana Mayor…¡Y Honduras lo sabe mis amores!…porque el ambiente veraniego está en el aire…para tal fin, los comercios ya mueven sus marcas lideres y los eventos están en el horno…Tal es el caso del XIV Torneo Internacional de Pesca “Honduras Billfish Open Omoa 2026”…Así lo presentaron a los medios sus organizadores y patrocinantes…Sera el 5, 6 y 7 de marzo.

*.-Organizado por la junta directiva del Club de Pesca del Caribe – Honduras, este torneo se ha consolidado como el referente de la pesca deportiva en la región, atrayendo a participantes de todo el país, Centroamérica y el Caribe…El éxito de esta edición está garantizado por el apoyo de empresas líderes…EMSULA, a través de sus marcas Gatorlit, Pepsi Black y Cervecería La 20, se presenta como Patrocinador Diamante.

*.-En una solemne ceremonia que exaltó la excelencia académica y la pasión por el arte culinario, la Escuela de Gastronomía Hernando Moreno celebró la graduación de su promoción 2025…El Salón Las Islas del Hotel Copantl fue el epicentro donde 40 nuevos profesionales recibieron sus títulos del Diplomado Profesional Gastronómico, listos para integrarse al mercado laboral nacional e internacional…¡Entre los chefs más cotizados en toda Honduras!…#wao.

*.-Si de bellas damas se trata: Carolina Santos de Kafati…quien esta semana se encuentra de plácemes y más dinámica que nunca, con las nuevas adquisiciones de su negocio…siempre copado de distinguidas damas de sociedad para los apartados de los eventos más chic del país…Bendiciones para la esposa del empresario Enrique Kafati.

*.-LornaKarinaAvendaño – Knuth es otra de las nobles piscianas que celebra esta semana su efeméride…súper mimada por su amor Christopher Knuth, su guapísima madre Lorna de Avendaño y en pleno todo el clan Knuth, con sus compañeras de Aglow Internacional… Sus amistades contemporáneas brindaran por la dicha de esta mercadóloga, publicista y socialité…¿Se repetirá otra velada en Cima?…#blessingslady.

La gentil y dinámica dama Suyapa Chiovelli sigue recibiendo las muestras de afecto por su cumpleaños…junto a su esposo Maurizio e hijos, doña Suyapa ha sido congratulada con varios convites en su honor…siempre elegante y fina como es su estilo…Así de regia la vimos en su más reciente aparición social en el marco de la fraterna recepción diplomática que ofreció el Consulado Honorario de la República de Georgia a los miembros del Cuerpo Consular Sampedrano en Club Árabe.

*.-Este fin de semana agrega un dichoso año más de vida la gentil y bella abogada WaleskaLópezdeAguilar y desde ya sus compañeros de labores programan un brindis muy especial… punto y aparte sus compañeras del Club Rotario Merendón y todo el clan López…Una socialité fuera de serie…¡Muchos años más de éxitos para esta elegante dama!

*.-Nos cuenta Vidajena que en la residencia de los López-Cueva siguen de ágape en ágape…ya que se celebra por estas fechas un festejo familiar muy especial: el onomástico de la encantadora dama Marcela Cueva de López, una de las mejores organizadoras de eventos del Valle de Sula y con agenda “casi” llena con los saraos más chic de San Pedro Sula…de hecho ya ultima los detalles de varios saraos para el segundo semestre.

*.-El numeroso clan: Paz-Caraccioli & Larach-Cardona, siguen de ágape en ágape con los onomásticos de sus encantadoras damas… nos referimos a las especiales amigas: Anabel Cardona de Larach, Yolani Paz y Diana Cardona de Caraccioli, quienes siguen abriendo presentes esta semana.

*.-Las distinguidas damas del Club de Tenis, desde ya se organizan para congratular a su amiga Miriam Pagan de Millares, quien la próxima semana estará de plácemes…sus bellas hijas todos los años la miman con una celebración fuera de serie, con el exquisito catering… Se une a este sarao, la madre de todas las reinas de Honduras: doña Pastora Pagan con sus hijas y nietas… Bendiciones doña Miriam Pagan.

*.-La estimada Susana Bulnes de Laínez, también parte pastel por estas fechas…se unirán a estos festejos su hermana Dina Bulnes y todas sus amigas… Los recintos más chic de la city esperan a Susy en familia o amigas por su fecha…Selva con Cassiano & Adriano esperan a Sussie en familia para un brindis muy especial…¡Que lo pase a todo dar!

*.-Otra pisciana que abre delicados presentes es la comunicadora, actriz de teatro, escritora y emprendedora Waldina Bográn…quien el pasado fin de semana se vio muy congratulada en redes sociales y en la intimidad de su linda residencia…como buena piscis a Waldi le va de maravilla con todo…su brindis entre amigas sigue en el Garden Court del Hilton Princess.

¡Muchas felicidades a Sergio Felipe Puerto por su 22º aniversario natal! El joven, estudiante de Agronomía en la USAP, recibió cariñosas felicitaciones desde Olanchito por parte de sus padres, Felipe y Sandra de Puerto, y sus hermanas, Ela y Feli. Asimismo, la familia Mena-Sánchez se unió al festejo con una amena reunión de temática vaquera, donde el protagonista disfrutó de un exquisito pastel de Maritza’s Bakery.

*.-Congratulamos al honorable caballero Taufic Andonie, quien este fin de semana agrega “un marzo” más de vida… más realizado que nunca con ese hogar hermoso que forma con la linda dama Ericka Meerman… se unen a las celebraciones de Taufic, sus hermanos: Lucette, Georgette, Juan y George, con sus respectivas familias…¡Bendiciones!

*.-El destacado empresario, político y ex presidente de La República, Ing. Carlos Roberto Flores Facussé este domingo 1 de marzo amanece de plácemes…una vuelta más al sol que el refutado líder del Partido Liberal celebrara en familia, rodeado del amor de hijos y nietos en su finca o en la legendaria residencia de la colonia Lara…¡Enfrente a la antigua casona de doña Iris Ulargui!…¡Amiga de Norma Callejas, Annie Lucker y doña Nora!

*.-Según nuestro amigo y colega Cipriano, quien era asiduo a esas tardes de café con piquete en casa de la extinta señora Ulargui…ahí se codeaba al “tu por tu” con esas distinguidas damas de sociedad y visualizaba al Ing. Flores entrar y salir de su elegante residencia…¡Mucho antes de ser presi!

*.-Hace ya 49 Años que doña NancyYacaman y su esposo FaridHandal, iniciaron juntos el camino como matrimonio…Hoy celebran sus “Bodas de Circonio” rodeados del cariño de sus hijos: Farid, David, Andrés y Fernando, sus nueras: Mónica Hernández, Rossina Voto, Karla Euceda y Janina Pineda, al igual que sus nietos…¡Ya planifican sus “Bodas de Oro”!

*.-Otra honorable pareja que se dispone a festejar seis años de matrimonio y en pleno mes de marzo es la formada por José Luis y Vanessa Nazrala de Vallecillo… efemérides que piensan celebrar de forma muy íntima en la antesala del sexto cumpleaños de su pequeño Jacobo, primerizo de los Vallecillo-López & Nazrala-Kawas.

*.-Si de bellos se trata… les contamos que los apreciados Eduardo Sánchez y Melissa Robles-Gil, se disponen a celebrar su sexto aniversario de casados en la intimidad de su hogar con una cena muy romántica… entre vinos y delis recordaran su enlace en Angeli Gardens: una exquisita producción de las geniales damas de la firma Acontecimientos…#Kisses.

En una íntima ceremonia civil en el Hotel Latitud 15, José Turcios y Silvia Medina Andino fueron declarados esposos por la notaria Diriem Theresin… Los preparativos continúan para su boda religiosa este 6 de marzo en la Iglesia Santa Cruz…Posteriormente, los invitados disfrutarán de una recepción en el Club Árabe, cuya ambientación estará a cargo de las expertas Lidabel y Scarleth Mena. ¡Deseamos lo mejor a los esposos Turcios Medina!… En la foto Marel, Mynelly, Silvis, José Turcio y Mynelly Abril Medina Andino y Silvia Medina.

Silvia Medina, José Turcios y Cristina Gutiérrez.

*.-El joven matrimonio conformado por MelvinyMarcelaJuárezdeFerraro, sigue recibiendo en sus redes sociales las congratulaciones por siete fabulosos años de matrimonio, con una bendición que es su todo: Giorgio…quien el venidero abril cumple seis añitos…el consentido de Geraldina González Marmol y doña Orfilia de Juárez…¡Bodas de Lana!

*.-Seguimos con más efemérides parroquiales…Dos jóvenes parejas brindan con Moet & Chandon entre fotos y recuerdos por sus “Bodas de Hierro”… José Alfredo y Sonia Margarita Bueso de Hernández, casados por el padre Manuel Gallo en la iglesia María Reina del Mundo y banquete en el Salón Palestina del Club Hondureño Árabe….¡Inolvidable bodón!

*.-Siempre en el 2020…caravanas de renombradas familias de la auténtica sociedad del Valle de Sula, cruzaron el occidente de Honduras con un objetivo en común: la esperada boda de Adrián y Dominique Hawit de Patrón, quienes se casaron en mejores fechas que estas… La ceremonia la ofició el padre César Cazaca en la iglesia San José Obrero en Copán Ruinas…con regio banquete en el Centro de Convenciones Marina Copan.

*.-Otro “Bodón de Hierro” celebrada en el 2020 fue el que estelarizaron: André y Coralia Núñez de Calimán…quienes recibieron la bendición por parte del padre Fernando Ibañez en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa… con posterior recepción en los elegantes salones del Club Hondureño Árabe, que lucieron paradisiacos, con una ornamentación ecológica fuera de serie, con destellos de impoluto blanco como la tarta…#Felicidades.

*.-Juan y Marthita Torres de Medina, es otra de nuestras románticas parejas de tortolos que recuerdan por estas fechas su sexto aniversario de bodas… enlace celebrado por todo lo alto en La Viñera de Angeli Gardens, bajo una exquisita producción de Lidabel Sánchez de Mena de Acontecimientos…Los Medina-Torres regresan a Angeli por su brindis.

*.-Con esa aura mística y rodeado de incienso de copal, se conecta El Zambo Cipriano…desde su rincón de luz y fe, en algún lugar de Comayagüela cuyo nombre no quiere revelarnos…algún día llegaremos por allá my friend…”si llegan las altas poporoilas de la política, porque nosotros no?”…jijijiji…¡No se da abasto “despojando” muchas oficinas gubernamentales que dejaron “como salón de baile”…#ccg…#wtf…#omg.

*.-Mira Cipriano…ya nos avisaron los altos mandos del hemiciclo legislativo para que los vayas a asesorar en cuidado personal, aromaterapia, Feng Shui y misticismo…o sea en perfumería holística según el signo zodiacal de cada parlamentario…Ya dijo Segura que varios pasillos de ahí ya apestan a: “tuje”, chota, traste y garcholeta…¡Entre otros vicios!

*.-Nos adelanta que este jueves 26, Mercurio estará retrogrado en Piscis, de ahí hasta el 20 de marzo…todas las semanas en Piscis… “regresa el pasado a resolver cuentas pendientes” mis pececitos de colores…de hecho, las tres retrogradaciones de Mercurio este 2026 se darán en signos agua: Piscis, Cancer y Escorpión…en sus respectivos ciclos…#supiste.

Basilio Fuschich y su hijo Cristopher se encuentran listos para participar en la XIV edición del Honduras International Billfish Open 2026, uno de los eventos de pesca más esperados del año. El torneo se celebrará del 5 al 7 de marzo en las instalaciones de The Marine Grill & Marina (anteriormente Acantilados del Caribe), en Omoa, Cortés.

*.-Si ustedes Piscis, tienen todo resuelto con su pasado (trabajo, familia, amores y hasta créditos pendientes) no les tocara en absoluto esa aspectación…igual, Mercurio retrogrado en Piscis, el signo más espiritual de todos, “toca y trastoca” las distintas religiones…¡Mas que estamos en Maresma!…#cuaresma…Maresma es aquella Miss La Ceiba Belleza Nacional 2010, María José Maresma…#bella…#culta…#clasuda…#finisima.

*.-En esta cuaresma “todo se revolcará” en la Fe cristiana: desde El Vaticano hasta las distintas congregaciones de la religión que sea mis vidas…Saltara a la palestra cada pastor en medios dando sendas declaraciones que cosa seria…igual cada celeb o influencer blasfemando en plataformas digitales, revolviendo el avispero…¡Nunca falta el loco!…Además, regresan amores del pasado para: Piscis, Aries y Virgo….vía redes sociales en las próximas tres semanas…¡Fuego María!

*.-Además de Piscis, otros signos “tocados” por esta retrogradación serán: Cancer, con ciertos retrasos en viajes al extranjero, recibo de paquetes, compras en línea, Import/ Export…¡Les llegara lo que no encargaron!…y ahí se armara la guarandinga…los cancerianos pueden experimentar malos entendidos con personas del extranjero en redes sociales o en persona…Todo lo relacionado con el mundo y redes sociales tomadísimo.

*.-Entre los cancerianos que podrían estar en la palestra en estas semanas están: la mandataria azteca Claudia Scheinbaum, Selena Gómez, Ariana Grande, Sofia Vergara, Jessica Simpson, Khloe Kardashian, Pamela Anderson, Margot Robbie, Sabine Moussier, Angelique Boyer, Toñita, entre otras…Jacob Elordi, Tom Cruise, Sebastián Rulli, Jaime Camil, Chayanne, Elon Musk, Harrison Ford…y por estas tierras: Roxy Somoza.

*.-Según Cipriano…otros signos sensibles por la retrogradación de Mercurio pueden ser: Tauro, con ciertos roces en el hogar, vecinos, alianzas y relaciones importantes…todo lo referente a la casa, familia y alrededores con ciertos rifirrafes por cruce de comunicaciones…¡no se enganchen en trivialidades que todo tiene solución!…#ignoren…#letitgo.

*.-Y los Virgo no se quedan atrás…porque les toca su casa de enfrente…y no precisamente el vecino bochinchero o escandaloso de su vecindario…la casa astrológica opuesta de Virgo es Piscis…donde ocurre la retrogradación o sea su casa del amor, pareja y circulo muy cercano de afecto…¡A resolver asuntos pendientes con la pareja o ex pareja, según!

*.-En otro orden de ideas…más campante que nunca y tan fresco como las lechugas escarolas de Supermercados Colonial, recibimos a Burundanga…portando lo último en moda veraniega de Almacenes El Record…como buen nacido bajo el signo de Leo, destila Jean Lowe Inmortal de Maison Alhambra (el dupe árabe mejor logrado del carísimo L’ Immensite de Louis Vuitton)…¡Burundanga cuenta todo lo que sabes!

*.-Desde el año pasado no te “vicentiabamos” por acá, te vemos más embarnecido, más hermoso…te pareces a Maxito Cerna de Pineda…el joven conductor de la telera que dice Mica desconocer…jijijiji… ¿Será?…aunque según el guapetón jura y perjura que efectivamente el “Rey de La Farándula” no lo conoce, pero de la cintura para abajo…jajajajajaja…#tremendo…¡Hasta ahí llegan solo sus parejas!

Marna Schmidt y Ruth Rápalo lucieron impecables y elegantes durante el tradicional Té de la Amistad, organizado por el Club Internacional de Mujeres en las instalaciones del Club Árabe.

*.-Maxito junto a Elton Morazán y Miguel Marichal, son la adaptación catracha de “Los Hermanos Coraje”…historia original de Janete Clair para varias versiones tanto en la televisión brasilera como en producciones peruano-mexicana y hasta en Argentina se hizo una novela…¡Ahora regresa “netamente” mexicana! con: Brandon Peniche, Emmanuel Palomares y Emilio “Niurko” Osorio…con producción de El Güero Castro.

*.-A propósito del “gigante de las tres letras”…cuenta Burundanga que, al parecer, ahí el conductor mejor vestido es Jeffry “La Cachorra” Rodríguez…#mmm…y quizás no se equivoca, porque según Cipriano, “Jeffray” como lo llama su comadre La Mily Flow, solo prendas de marcas caras usa…como Tommy Hilfiguer, Made in USA…firma refrendada hasta en sus bóxer…#jodido…¿Hasta eso sabes Cipriano?…#brujo…¡Tiene un guarda ropa repleto de ropa fina…¡Clasificada por colores y a full orden!

*.-Y el de Tatumbla sella su look con el aroma bestseller de la firma: Tommy de TH…esa fragancia olfativa cítrica aromática creación del guru, maestro, chaman y swami de la perfumería, Alberto Morillas…allá por el año de 1995…y que fue furor total entre los lasallistas y universitarios de esa época…#arrasaban…y como nunca se reformulo, sigue siendo exitazo en ventas…Otros aromas del Jeffry son: Dior Sauvage y Bleu de Chanel.

*.-¡Se viralizo doña Carola!…por andar trapeando el set del canal, patino en cloro de doña Miriam y dio el platanazo…la que más se regodeaba es su compañera Scarleth Salgado…¡Se “orgasmeaba” de la risa la esposa de Rafa Jerez, hermano de Nellita!…Lo que salvo a la joven señora de Mejía de una fractura fue su hermoso derrier…¡Carola va de cónsul para la USA!.

*.-Este sábado se celebra el Día de las Enfermedades Raras y la verdad que el planeta esta perplejo con todas las que se masifican…Honduras no es la excepción…quizás influye la inadecuada nutrición, pero más en parte, los altos niveles de contaminación ambiental en las ciudades más grandes: se respira más monóxido de carbono que oxígeno, con áreas eternamente saturadas de tráfico: permanente y en tránsito, que jamás reubican…#ihtt.

*.-No existe conciencia por parte de las autoridades que regulan el medio ambiente y las municipales menos…y peor aún compromiso con los tratados internacionales de ecología donde solo llegan a canapear en los cócteles y para la foto del recuerdo…Esta ciudad luce más insalubre que nunca, en cada esquina hay cerros de basura por doquier: entre más limpian más ensucian los demonios…y con tantos “puntos” pululando.

¡Cultura y letras en San Pedro Sula! José H. Bográn, Waldina Bográn y Jorge Coto, fueron protagonistas en el “Festival Literario del Amor” en Diunsa Plaza Pedregal. Junto a otros colegas, este talentoso trío de escritores disfrutó de una jornada dedicada a los libros, donde los lectores pudieron conocer de cerca a sus autores y llevarse un ejemplar a casa.

*.-Hay un céntrico cuadrante donde jamás entran los políticos, pero ni en campaña…del partido que sea…entre la Primera y la Sexta Calle, y entre la Primera y la Quinta Avenida del SE de SPS…un “hervidero” de puntos de transporte a escasas cuadras del “Centro” de la ciudad, de miedo total por el tráfico abusivo, la escases de espacio para circular y la terrible contaminación por tanta basura, smog y ruido…¡Totalmente saturado!

Por ese cuadrante no se puede circular ni en carro, ni moto, bicicleta y menos a pie…los comerciantes tienen que dejar sus carros varias cuadras fuera de ese sector impenetrable e ingobernable…#SIT…y por más que “maquillen” con asfalto esas calles es tirar el “pisto”, solo dura dos meses por el exceso de tráfico: permanente y circulante del área…¡Urge depuración ASAP del lugar Sr. Daniel Ehrler!…#TitoAsfura…con estas denuncias sociales de Eva Gabunda nos despedimos…Hasta la próxima entrega mis amores, ya saben que los queremos en P!#$%&.