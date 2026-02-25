UCENM hace historia en Honduras: Lanza Doctorado en Microbiología y el nuevo “Medical Group”

La institución marca un hito en la educación superior al convertirse en la única universidad privada del país en ofrecer el Doctorado en Microbiología Clínica y Gerencia de Laboratorios, al tiempo que inaugura su avanzado centro asistencial UCENM Medical Group.
San Pedro Sula. – En un evento que redefine el panorama de la educación superior y la salud pública en el país, la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) presentó oficialmente su nueva apuesta académica: la Licenciatura en Microbiología Clínica y Gerencia de Laboratorios con título de Doctor.
Con este lanzamiento, la UCENM se convierte en la primera y única universidad privada en Honduras en ofrecer esta especialidad, respondiendo a la creciente demanda de profesionales que no solo dominen la ciencia del diagnóstico, sino también la administración eficiente de servicios de salud.
El acto solemne reunió a las máximas autoridades académicas, representantes del sector sanitario e invitados especiales. La Dra. María Antonia Fernández de Suazo, Rectora de la UCENM, destacó en su discurso que la apertura de esta carrera es un hito estratégico para la nación.
“Es un compromiso con la ciencia, la modernidad y el progreso del país. Estamos formando a los líderes que enfrentarán los retos epidemiológicos del futuro con conocimiento, ética y una visión global”, puntualizó la Dra. Fernández de Suazo.
UCENM Medical Group
Como complemento fundamental a la formación académica, se anunció la creación del UCENM Medical Group. Este nuevo brazo asistencial funcionará como un centro de salud avanzado, diseñado para servir a la comunidad hondureña bajo los más altos estándares de calidad.
El centro integrará una oferta multidisciplinaria que abarca servicios en Nutrición y Dietética, Geriatría, Psicología y Salud Comunitaria. Asimismo, contará con una unidad especializada en la prevención y tratamiento de adicciones, respaldada por laboratorios de última generación equipados para el diagnóstico avanzado y la investigación científica.
Para asegurar los más altos estándares educativos, se ha suscrito un convenio estratégico entre la UCENM y el Instituto de Estandarización en Laboratorio Clínico del Perú. Este acuerdo impulsará tres pilares fundamentales: investigación conjunta en salud, movilidad académica internacional y una formación técnica global. Con ello, la universidad garantiza que sus egresados posean el liderazgo y el rigor científico necesarios para responder a las demandas epidemiológicas contemporáneas.
La nueva carrera no solo se enfoca en el análisis clínico, sino que otorga el rango de Doctor, enfatizando la capacidad de Gerencia de Laboratorios. Esto asegura que los nuevos microbiólogos hondureños posean las competencias gerenciales necesarias para liderar instituciones de salud públicas y privadas, garantizando eficiencia y precisión en el sistema sanitario nacional.
Con estas iniciativas, la UCENM reafirma su posición como una institución a la vanguardia, impulsando el desarrollo científico y social de Honduras.