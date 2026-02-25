miércoles, febrero 25, 2026

Gana viajes a México con Supermercados La Colonia y vive la pasión del Mundial 2026

Supermercados La Colonia lanza su campaña mundialista "Vive la pasión del fútbol en México", una iniciativa que promete llevar la euforia del deporte rey directamente a los hogares hondureños. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz
Participa en la promoción “Vive la pasión del fútbol en México con La Colonia” y gana viajes dobles, compras gratis y camisetas.

San Pedro Sula. – Supermercados La Colonia acerca la pasión del Mundial a sus clientes de la zona norte, litoral y occidente con la promoción “Vive la pasión del fútbol en México con La Colonia”, donde cada compra ofrece la posibilidad de ganar experiencias únicas y premios que permitirán sentir la intensidad del torneo más esperado y vivir momentos que quedarán para siempre en la memoria de los aficionados.

El éxito de la promoción “Vive la pasión del fútbol en México” se consolida gracias a la alianza estratégica con socios comerciales que comparten la visión de gratificar al consumidor hondureño.

El premio principal consiste en dos viajes para dos personas cada uno a la Ciudad de México, donde los ganadores podrán disfrutar de la pasión del fútbol en uno de los destinos más emblemáticos para los fanáticos del deporte. Además, la promoción incluye 100 compras gratis de L.500 y L.1000, y 30 camisetas mundialistas, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar para los clientes que participen.

Con cada compra mínima de L350 y presentando tu Tarjeta de Ahorro La Colonia, los clientes recibirán un cupón y, al incluir productos de las marcas patrocinadoras, obtendrán un cupón adicional para participar en el sorteo de estos fabulosos premios.

Miguel Vargas, coordinador de mercadeo de la zona norte, destaca el compromiso de Supermercados La Colonia por premiar la fidelidad de sus clientes a través de experiencias memorables y premios de alto valor.

“En Supermercados La Colonia estamos emocionados de brindar a nuestros clientes la oportunidad de vivir la pasión del fútbol en México y celebrar juntos la magia del deporte rey. Esta promoción es nuestra manera de agradecer su preferencia y de hacer que la experiencia de comprar con nosotros sea aún más emocionante, porque en el Mundial comprar cuesta menos en La Colonia”, expresó Miguel Vargas, coordinador de mercadeo de la zona norte.

Agradecemos el respaldo de las marcas patrocinadoras que hacen posible esta promoción: Coca Cola, Tropical, Salva Vida, Michelob Ultra, Selecta Fresh, Essential Everyday, Ahorro Max, Gatorade, Lipton, Pepsi, Rockstar, Boquitas Ribereñas, Rojitos, Maggi, Bonovo, Zumo, El Porteño, Windmill, Premier Value, Hollandia, Panamei, Loreal, Tena, Biofoam, Plastivasos, Tsebaoth, Ranchitas, Doritos, Lay’s, Juicy Fruits, Pinol, Hércules, Nido, Frutos de Copán.

La promoción “Vive la pasión del fútbol en México con La Colonia” estará vigente del 24 de febrero al 17 de mayo de 2026 en las tiendas de Supermercados La Colonia de la zona norte, occidente y litoral (San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Choloma, Villanueva, Santa Rosa de Copán, La Lima, Olanchito, Tocoa y Santa Bárbara).

UCENM hace historia en Honduras: Lanza Doctorado en Microbiología y el nuevo “Medical Group”
