Saint Michael’s School celebra la VI Olimpiada “Pi-oneer Challenge”

San Pedro Sula – Con el objetivo de romper el mito de que las matemáticas son una disciplina rígida y compleja, Saint Michael’s School inauguró con éxito la sexta edición de su prestigiosa competencia: Saint Michael’s Pi-oneer Challenge.

Este evento, que ya es un referente de excelencia, no es una olimpiada convencional. Su diseño de alto rendimiento académico está enfocado en transformar la percepción de los números, convirtiéndolos en una herramienta de juego, ingenio y, sobre todo, de colaboración.

El Saint Michael’s Pi-oneer Challenge es una competencia de alto rendimiento académico concebida para redefinir la percepción de las matemáticas, presentándolas como una disciplina dinámica y estimulante. A diferencia de los certámenes convencionales, su innovador formato por equipos desplaza el énfasis del cálculo individual hacia la resolución colaborativa, la planificación estratégica y el pensamiento lateral.

“Buscamos que los alumnos vean las matemáticas como algo divertido e interesante, donde la clave no es solo llegar al resultado, sino cómo el equipo logra descifrar el camino de forma conjunta”, explicó el maestro Carleton Castellano, uno de los organizadores.

Representantes de Western International School obtuvieron el máximo galardón en la categoría de Quinto Grado.

Resultados de categorías de Primaria

El pasado martes 24 de febrero, la energía se concentró en los niveles de 4to, 5to y 6to grado. Los representantes de la Escuela Bilingüe Villas Del Campo, Western International School y los anfitriones de Saint Michael’s demostraron una preparación excepcional.

En la categoría de Cuarto Grado, el triunfo fue para Saint Michael’s School, seguido por Western International School en la segunda posición. Por su parte, en Quinto Grado, el primer lugar lo encabezó Western International School, con el segundo y tercer lugar para Saint Michael’s School y la Escuela Bilingüe Villas Del Campo, respectivamente. Finalmente, en Sexto Grado, la Escuela Bilingüe Villas Del Campo se alzó con el primer puesto, mientras que Western International School y Saint Michael’s School completaron el cuadro de ganadores.

La Escuela Bilingüe Villas Del Campo se alza con la victoria en una reñida competencia de Sexto Grado.

Expectativa total para la Jornada de Secundaria

La adrenalina matemática regresará este jueves 26 de febrero. En esta segunda fase, el nivel de dificultad se elevará significativamente para las categorías de Basic Math, Pre-Algebra, Algebra I, Algebra II y Pre-Cálculo.

La competencia de secundaria promete ser un choque de titanes académicos, contando con la participación de cinco instituciones de alto nivel: Western International School, Seran Bilingual School, Liceo Bilingüe Centroamericano, Escuela Bilingüe Villas Del Campo y la anfitriona Saint Michael’s School.

Maestros de primaria de Villas Del Campo, Western International y Saint Michael’s unidas por la pasión hacia las ciencias exactas.

Con este evento, Saint Michael’s School continúa liderando espacios donde el rigor académico y la sana convivencia escolar se encuentran para formar a los futuros líderes y pensadores críticos del país.