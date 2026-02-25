miércoles, febrero 25, 2026

Elección junta directiva de la CCIC 2026-2028: Karim Qubain busca la reelección

Los socios de la CCIC eligen hoy a sus autoridades para el período 2026-2028. / Fotos Cortesía.
La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) celebra su Asamblea General Ordinaria 2026 para elegir a la nueva Junta Directiva.

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) desarrolla este miércoles 25 de febrero la jornada de votación para la elección de los miembros de la Junta Directiva correspondiente al período 2026-2028, en el marco de su Asamblea General Ordinaria 2026.

La CCIC desarrolla proceso de votación previo a su Asamblea General Ordinaria 2026.

La votación se lleva a cabo de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., permitiendo a los socios ejercer su derecho al voto para elegir al presidente, secretario, prosecretario, fiscal y su suplente, así como a los vocales I y III con sus respectivos suplentes. Para participar en el proceso, los socios deben estar al día con su membresía a enero de 2026.

Socios de la CCIC ejerciendo su voto.

La Secretaría de Junta Directiva recibió para inscripción una única propuesta por cada uno de los nueve cargos sometidos a elección. Para la Presidencia está postulado el actual presidente, el empresario Karim Qubain.

El señor Maurizio Chiovelli al momento de ejercer su voto.

Por la tarde, una vez concluido el proceso de votación, se instala formalmente la Asamblea General Ordinaria 2026, máximo órgano de decisión institucional, espacio en el que se presentará el informe de gestión correspondiente al período 2024-2026 y se oficializarán los resultados del proceso electoral.

El señor José Martín Chicas se hizo presente para ejercer su sufragio en las elecciones de la Junta Directiva.

La Asamblea General representa un ejercicio de gobernanza gremial, transparencia y participación, pilares que fortalecen el liderazgo de la CCIC como referente del sector empresarial en Honduras.

