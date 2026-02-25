Elección junta directiva de la CCIC 2026-2028: Karim Qubain busca la reelección

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) celebra su Asamblea General Ordinaria 2026 para elegir a la nueva Junta Directiva.

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) desarrolla este miércoles 25 de febrero la jornada de votación para la elección de los miembros de la Junta Directiva correspondiente al período 2026-2028, en el marco de su Asamblea General Ordinaria 2026.

La votación se lleva a cabo de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., permitiendo a los socios ejercer su derecho al voto para elegir al presidente, secretario, prosecretario, fiscal y su suplente, así como a los vocales I y III con sus respectivos suplentes. Para participar en el proceso, los socios deben estar al día con su membresía a enero de 2026.

La Secretaría de Junta Directiva recibió para inscripción una única propuesta por cada uno de los nueve cargos sometidos a elección. Para la Presidencia está postulado el actual presidente, el empresario Karim Qubain.

Por la tarde, una vez concluido el proceso de votación, se instala formalmente la Asamblea General Ordinaria 2026, máximo órgano de decisión institucional, espacio en el que se presentará el informe de gestión correspondiente al período 2024-2026 y se oficializarán los resultados del proceso electoral.

La Asamblea General representa un ejercicio de gobernanza gremial, transparencia y participación, pilares que fortalecen el liderazgo de la CCIC como referente del sector empresarial en Honduras.