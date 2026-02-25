UTH, Mag Pollo e Inversa: Una gran alianza para el ahorro y la educación

Estudiantes, afiliados a Optimus Card y colaboradores recibirán descuentos exclusivos en educación y gastronomía, además de condiciones preferenciales en financiamiento vehicular.

San Pedro Sula. – En un acto que reunió a líderes de los sectores empresarial, financiero y académico, las organizaciones Mag Pollo, Optimus Card, Grupo Inversa, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y ElevateHub, oficializaron una alianza estratégica diseñada para generar beneficios reales y oportunidades de crecimiento para la población hondureña.

Los licenciados Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card, y Magdiel Barahona, gerente general de Mag Pollo, formalizan la alianza estratégica mediante la suscripción del convenio.

Esta unión integra servicios de gastronomía, educación y financiamiento como pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de estudiantes, colaboradores y familias en todo el país.

Ricardo Rivera, Magdiel Barahona, Ruth Matute y Rosales supervisor.

Como parte de los beneficios inmediatos, la UTH, en el marco de su 40 aniversario, otorgará un 20% de descuento en programas de pregrado y un 15% en posgrados, además de capacitaciones en habilidades blandas para fortalecer el perfil profesional de los beneficiarios.

Lic. Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card.

Por su parte, Mag Pollo ofrecerá un 20% de descuento a la comunidad universitaria y un 15% a los afiliados de Optimus Card, permitiendo que más familias disfruten de su reconocida oferta gastronómica en San Pedro Sula bajo condiciones preferenciales de ahorro.

Lic. Magdiel Barahona, gerente general de Mag Pollo.

En el ámbito financiero y de movilidad, Grupo Inversa se suma a la iniciativa ofreciendo tasas preferenciales, cero gastos de cierre y condiciones vehiculares especiales para facilitar la adquisición de automóviles. Al mismo tiempo, Optimus Card se consolida como una plataforma de ahorro inteligente, mientras que ElevateHub asume la gestión estratégica de comunicación y posicionamiento digital de las marcas, asegurando que el impacto de esta colaboración multisectorial alcance a todos los sectores de la sociedad.

El equipo de colaboradores de Mag Pollo reafirma su compromiso con la excelencia y el servicio durante el lanzamiento de la nueva alianza estratégica.

Finalmente, la alianza trasciende el ámbito comercial al establecer un compromiso conjunto para desarrollar proyectos de responsabilidad social con impacto nacional. Instituciones como Mag Pollo, que ya cuenta con una trayectoria de apoyo comunitario y escolar, unirán esfuerzos con la UTH y el resto de los aliados para ejecutar acciones orientadas al bienestar de poblaciones vulnerables. Este esfuerzo conjunto reafirma la voluntad del sector privado y la academia de trabajar unidos por el desarrollo social y económico de Honduras.