¡Baby Shower al estilo “Teddy Bear” para Nelson Emilio!

San Pedro Sula. – En una atmósfera colmada de ilusión, los jóvenes esposos Gilma Castro de Rodríguez y Nelson Emilio Rodríguez celebraron la próxima llegada de su esperado hijo varón. El salón de eventos del Hotel Latitud 15 se transformó en un escenario de ensueño, impregnado de ternura y alegría, para dar la bienvenida anticipada al pequeño Nelson Emilio.

Los esposo Gilma Castro de Rodríguez y Nelson Emilio Rodríguez, captados durante la celebración por la llegada de su hijo, Nelson Emilio.

La estancia lució una exquisita ornamentación inspirada en “tiernos ositos“, donde predominó una paleta de tonos azul, blanco, ivory y terracota, logrando un equilibrio perfecto entre calidez y sofisticación.

Dulce bienvenida: El pastel de celebración llevó el nombre de Emilio, el pequeño que en pocas semanas vendrá a iluminar el hogar de los Rodríguez Castro.

Repostería y dulces detalles complementó candy bar con motivos infantiles y una paleta de colores moderna y acogedora.

Las gentiles oferentes de la fiesta maternal:Fanny Paguada, Damaris Soriano, Mónica Villatoro, Herminia Maldonado, Marcela Eufragio, Milene Bonilla y Kristel Montoya, cuidaron cada detalle con creatividad, desbordando amor y mimos para el nuevo integrante de la familia.

Gilma Castro de Rodríguez lució una eterna sonrisa durante el agasajo maternal en su honor.

Será en las próximas semanas cuando Gilma y Nelson finalmente tengan en sus brazos a su pequeño, quien vendrá a completar la dicha del hogar y a convertirse en el mejor compañero de juegos de su hermanita, Camila.

La familia Rodríguez-Castro se prepara para iluminar aún más su hogar con el nacimiento de su segundo hijo.

