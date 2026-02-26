¡Baby Shower al estilo “Teddy Bear” para Nelson Emilio!

San Pedro Sula. – En una atmósfera colmada de ilusión, los jóvenes esposos Gilma Castro de Rodríguez y Nelson Emilio Rodríguez celebraron la próxima llegada de su esperado hijo varón. El salón de eventos del Hotel Latitud 15 se transformó en un escenario de ensueño, impregnado de ternura y alegría, para dar la bienvenida anticipada al pequeño Nelson Emilio.
La estancia lució una exquisita ornamentación inspirada en “tiernos ositos“, donde predominó una paleta de tonos azul, blanco, ivory y terracota, logrando un equilibrio perfecto entre calidez y sofisticación.
Las gentiles oferentes de la fiesta maternal:Fanny Paguada, Damaris Soriano, Mónica Villatoro, Herminia Maldonado, Marcela Eufragio, Milene Bonilla y Kristel Montoya, cuidaron cada detalle con creatividad, desbordando amor y mimos para el nuevo integrante de la familia.
Será en las próximas semanas cuando Gilma y Nelson finalmente tengan en sus brazos a su pequeño, quien vendrá a completar la dicha del hogar y a convertirse en el mejor compañero de juegos de su hermanita, Camila.