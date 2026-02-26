Cementos del Norte revoluciona el mercado hondureño con el lanzamiento de BIJAO MIX

San Pedro Sula. – Con más de sesenta años liderando la industria de la construcción en Honduras, Cementos del Norte S.A. (CENOSA), reafirma su espíritu innovador con el lanzamiento de BIJAO MIX. Esta nueva línea de mezclas secas ha sido diseñada específicamente para satisfacer las altas exigencias de la edificación moderna, expandiendo el legado de solidez de su marca insignia, Cementos Bijao.

Nueva familia BIJAO MIX: Adhesivos, recubrimientos y morteros diseñados con tecnología de punta para acabados de alta calidad.

Este movimiento estratégico marca la entrada de la compañía al mercado de acabados e instalaciones mediante un portafolio de adhesivos, recubrimientos y morteros de alto desempeño. El objetivo es claro: optimizar los tiempos de ejecución en obra y elevar los estándares estéticos y de durabilidad en cada proyecto.

Aplicación de BIJAO MIX: Optimizando tiempos de ejecución y garantizando acabados lisos y resistentes en edificaciones modernas.

Soluciones premezcladas BIJAO MIX: Presentaciones de 20 kg y 40 kg con formulaciones optimizadas para máxima adherencia y durabilidad.

BIJAO MIX nace con el objetivo de posicionarse como una marca referente en la categoría de mezclas secas en Honduras, ofreciendo soluciones premezcladas que superan los estándares de durabilidad, eficiencia y estética. Su desarrollo responde tanto a las necesidades de los profesionales de la construcción como al deseo de los clientes de invertir en ambientes modernos, funcionales y duraderos.

El Ing. Edwin Argueta detallando los beneficios técnicos y la alta eficiencia de los nuevos productos BIJAO MIX para el mercado residencial e industrial.

Esta nueva línea es producida en la planta de morteros secos o predosificados de Cementos del Norte, con una capacidad de producción anual de 130,000 toneladas, orientada a abastecer los mercados de la construcción residencial e industrial. La planta integra tecnología moderna de dosificación y mezclado, estrictos controles de calidad y medidas ambientales y de seguridad diseñadas para operar con eficiencia y cumplimiento normativo.

Liderando la innovación en la industria: Los ejecutivos de Cementos del Norte S.A. presentaron oficialmente la nueva línea de mezclas secas BIJAO MIX. En el evento participaron el Ing. Edwin Argueta, Gerente General; el Ing. Hugo Barascout, Gerente Comercial; y el Ing. Rolando Arocha, Gerente de Planta.

La infraestructura ha sido concebida con criterios de escalabilidad y flexibilidad, permitiendo ajustar los volúmenes de producción según la demanda del mercado sin afectar la continuidad operativa, garantizando un suministro constante a distribuidores, obras y proyectos industriales, con tiempos de entrega competitivos.

La Lic. Beverly Rivera, Jefe de Mercadeo de CENOSA, lideró la presentación oficial de BIJAO MIX, destacando el valor estratégico de esta nueva línea para el mercado hondureño.

BIJAO MIX no solo nace para ofrecer productos, sino para convertirse en un aliado estratégico de ingenieros, arquitectos y desarrolladores. Al combinar calidad certificada con una logística eficiente que garantiza tiempos de entrega competitivos, la marca busca modernizar la técnica constructiva en el país.

Colaboradores de la empresa durante el evento de lanzamiento de la nueva línea de mezclas secas BIJAO MIX.

Con este lanzamiento, Cementos del Norte S.A. no solo construye estructuras, sino que fortalece la confianza de quienes buscan invertir en ambientes funcionales, duraderos y de alta calidad estética.