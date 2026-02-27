Nasry Asfura respalda al sector empresarial en la reelección de Karim Qubain al frente de la CCIC

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y el Gobierno de la República reafirman su compromiso con la inversión y el empleo en Honduras.

San Pedro Sula. – En un ambiente de optimismo y unidad gremial, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) ratificó a Karim Qubain como su presidente para el período 2026-2028. La Asamblea General Ordinaria, que inició desde tempranas horas del miércoles, culminó con un sólido respaldo del sector empresarial y la presencia del Presidente de la República, Nasry Asfura.

Un abrazo que simboliza la apertura al diálogo: el presidente Nasry Asfura saluda a Karim Qubain tras su ratificación al frente de la cámara empresarial más importante de la zona norte.

La jornada no solo marcó la continuidad de Qubain y la integración de ocho nuevos miembros a la Junta Directiva, sino que se convirtió en un espacio de acercamiento clave entre el Gobierno y el sector privado. El mandatario Asfura, acompañado por parte de su gabinete, subrayó que su administración rechaza el paternalismo y apuesta por la inversión privada como el único camino real hacia el empleo.

“No es un gobierno paternalista el que va a darle empleo a todos; es la empresa privada la que genera oportunidades. Somos sus aliados”, enfatizó Asfura.

El presidente de la República, Nasry Asfura, posa junto a Karim Qubain y los ocho nuevos miembros de la Junta Directiva de la CCIC para el período 2026-2028, sellando un compromiso de trabajo conjunto por el desarrollo de la zona norte.

El titular del Ejecutivo aprovechó su visita para destacar que, tras su reciente Consejo de Ministros, se aprobó una reducción significativa en el aparato estatal, enviando un mensaje de austeridad y responsabilidad fiscal que fue bien recibido por los asambleístas.

Por su parte, Karim Qubain destacó que, en este primer mes de gestión del nuevo Gobierno, la CCIC ha percibido señales claras de apertura. “Estamos con mucha esperanza. La confianza es el activo más importante en cualquier economía: confianza para invertir y para apostar por Honduras”, señaló el líder empresarial.

Qubain fue enfático al ofrecer a la CCIC como un “aliado técnico y constructivo” del Estado, reafirmando que la zona norte se mantiene como el motor productivo indiscutible de la nación.

Liderazgo empresarial 2026-2028: La nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), encabezada por el presidente reelecto Karim Qubain, tras su juramentación en la Asamblea General Ordinaria.

A pesar del respaldo a las grandes inversiones, la nueva gestión de la CCIC mantuvo su compromiso con la base de su membresía: las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan el 80% de sus afiliados. La hoja de ruta para 2026-2028 incluye: Programas de capacitación especializada, nuevos espacios de promoción comercial y herramientas para fortalecer la competitividad regional.

Con esta reelección, la CCIC se consolida no solo como el referente empresarial de Honduras, sino como el puente principal para el diálogo hacia un entorno de seguridad jurídica y crecimiento sostenible.

Momento en que la nueva Junta Directiva de la CCIC para el período 2026-2028 toma el juramento de ley, asumiendo la responsabilidad de representar al sector productivo de la zona norte.

Junta Directiva 2026

Karim Qubain, presidente

Karl Berkling, vicepresidente

Rodolfo Bueso, secretario

Mario Faraj, Tesorero

Sergio Moreno, pro tesorero

Mario Canahuati Farah, prosecretario

Rodolfo Dumas, fiscal

Ryan Berhand, pro fiscal

Mauricio Kattan, vocal I

Luis Miguel Larach, suplente vocal I

José Martín Chicas, vocal II

Nora Schmid, suplente vocal II

Menoti Maradiaga, vocal III

Roger Valladares, suplente vocal III

Edwind Argueta, vocal IV

Arlette Ictech, suplente vocal IV