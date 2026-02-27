jueves, febrero 26, 2026

Top 5

Más Noticias

Nasry Asfura respalda al sector empresarial en la reelección de Karim Qubain al frente de la CCIC

CiudadEconomia
El Diario HN
Autor: El Diario HN
3 min.
El empresario Karim Qubain junto al presidente de la República, Nasry Asfura, durante la Asamblea General Ordinaria 2026 de la CCIC en San Pedro Sula. / Fotos Cortesía
La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y el Gobierno de la República reafirman su compromiso con la inversión y el empleo en Honduras.

San Pedro Sula. – En un ambiente de optimismo y unidad gremial, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) ratificó a Karim Qubain como su presidente para el período 2026-2028. La Asamblea General Ordinaria, que inició desde tempranas horas del miércoles, culminó con un sólido respaldo del sector empresarial y la presencia del Presidente de la República, Nasry Asfura.

Un abrazo que simboliza la apertura al diálogo: el presidente Nasry Asfura saluda a Karim Qubain tras su ratificación al frente de la cámara empresarial más importante de la zona norte.

La jornada no solo marcó la continuidad de Qubain y la integración de ocho nuevos miembros a la Junta Directiva, sino que se convirtió en un espacio de acercamiento clave entre el Gobierno y el sector privado. El mandatario Asfura, acompañado por parte de su gabinete, subrayó que su administración rechaza el paternalismo y apuesta por la inversión privada como el único camino real hacia el empleo.

“No es un gobierno paternalista el que va a darle empleo a todos; es la empresa privada la que genera oportunidades. Somos sus aliados”, enfatizó Asfura.

El presidente de la República, Nasry Asfura, posa junto a Karim Qubain y los ocho nuevos miembros de la Junta Directiva de la CCIC para el período 2026-2028, sellando un compromiso de trabajo conjunto por el desarrollo de la zona norte.

El titular del Ejecutivo aprovechó su visita para destacar que, tras su reciente Consejo de Ministros, se aprobó una reducción significativa en el aparato estatal, enviando un mensaje de austeridad y responsabilidad fiscal que fue bien recibido por los asambleístas.

Por su parte, Karim Qubain destacó que, en este primer mes de gestión del nuevo Gobierno, la CCIC ha percibido señales claras de apertura. “Estamos con mucha esperanza. La confianza es el activo más importante en cualquier economía: confianza para invertir y para apostar por Honduras”, señaló el líder empresarial.

Qubain fue enfático al ofrecer a la CCIC como un “aliado técnico y constructivo” del Estado, reafirmando que la zona norte se mantiene como el motor productivo indiscutible de la nación.

Liderazgo empresarial 2026-2028: La nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), encabezada por el presidente reelecto Karim Qubain, tras su juramentación en la Asamblea General Ordinaria.

A pesar del respaldo a las grandes inversiones, la nueva gestión de la CCIC mantuvo su compromiso con la base de su membresía: las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan el 80% de sus afiliados. La hoja de ruta para 2026-2028 incluye: Programas de capacitación especializada, nuevos espacios de promoción comercial y herramientas para fortalecer la competitividad regional.

Con esta reelección, la CCIC se consolida no solo como el referente empresarial de Honduras, sino como el puente principal para el diálogo hacia un entorno de seguridad jurídica y crecimiento sostenible.

Momento en que la nueva Junta Directiva de la CCIC para el período 2026-2028 toma el juramento de ley, asumiendo la responsabilidad de representar al sector productivo de la zona norte.

Junta Directiva 2026

Karim Qubain, presidente
Karl Berkling, vicepresidente
Rodolfo Bueso, secretario
Mario Faraj, Tesorero
Sergio Moreno, pro tesorero
Mario Canahuati Farah, prosecretario
Rodolfo Dumas, fiscal
Ryan Berhand, pro fiscal
Mauricio Kattan, vocal I
Luis Miguel Larach, suplente vocal I
José Martín Chicas, vocal II
Nora Schmid, suplente vocal II
Menoti Maradiaga, vocal III
Roger Valladares, suplente vocal III
Edwind Argueta, vocal IV
Arlette Ictech, suplente vocal IV

Previous article
Cementos del Norte revoluciona el mercado hondureño con el lanzamiento de BIJAO MIX
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Cementos del Norte revoluciona el mercado hondureño con el lanzamiento de BIJAO MIX

Empresas 0
San Pedro Sula. - Con más de sesenta años...

¡Baby Shower al estilo “Teddy Bear” para Nelson Emilio!

Destacada 0
San Pedro Sula. - En una atmósfera colmada de...

UTH, Mag Pollo e Inversa: Una gran alianza para el ahorro y la educación

Empresas 0
Estudiantes, afiliados a Optimus Card y colaboradores recibirán descuentos...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.