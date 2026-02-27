Los Seniors 2026 de Villas del Campo celebran su hermandad con un desayuno fraternal

San Pedro Sula. – Bajo una atmósfera de complicidad y entusiasmo, los 32 integrantes de la Clase 2026 de la Escuela Bilingüe Villas del Campo se dieron cita para protagonizar su esperado desayuno fraternal. El encuentro, que ya es una tradición institucional, se convirtió en el escenario perfecto para celebrar los lazos de amistad que han forjado a lo largo de su vida escolar.

La Clase 2026: Los 31 futuros bachilleres de la Escuela Bilingüe Villas del Campo posaron radiantes durante su tradicional desayuno fraternal.

El salón La Suiza del Hotel Copantl abrió sus puertas para recibir a los jóvenes, quienes lucieron sus mejores galas para una mañana que transcurrió entre risas, planes a futuro y una concurrida sesión fotográfica. Los futuros bachilleres disfrutaron de un banquete dispuesto especialmente para la ocasión, mientras compartían anécdotas que quedarán grabadas en la memoria de esta generación.

Caballeros de la generación 2026 capturados durante la amena recepción.

La alegría fue la gran protagonista de este encuentro matutino que refuerza los lazos de esta promoción.

Este encuentro marca el inicio de la cuenta regresiva hacia el gran día. La agenda de los futuros universitarios ya tiene fechas clave: el 14 de junio recibirán con orgullo los títulos que los acreditan como los nuevos bachilleres de la nación, mientras que el broche de oro llegará el 26 de junio. Esa noche, el majestuoso Centro de Convenciones del Hotel Copantl se vestirá de gala para recibir a los graduados en su esperada fiesta de gala, donde celebrarán el éxito alcanzado junto a sus seres queridos.

Mía Gómez, Cecilia Amaya, Fanny Cuéllar y Sofía Bueso.

Gonzalo Orellana, Nelson Murillo, Javier Ávila y Manuel Welchez.

Felissa Manzur, Mateo Cruz y April Pavón.

Javier Hernández, Mónica Alvarenga y Selvin Cárdenas.

Cecilia Amaya y Jorge Rivera .

Diego Cáceres y Dayana Reyes

Javier Hernández, Selvin Cárdenas y Fabián Murillo.

Guillermo Prado y Alejandro Leiva.

Rashel Aragón y Erick Rodríguez.

Jorge Elías, Jaciel Fuentes y Joseph Mateo.

Nataly Mejía y Sofía Bueso.

Javier Hernández y Selvin Cárdenas.

Ashley Mendoza, Beverly Brown y Ashley Alvardo.

Manuel Welchez, Gonzalo Orellana y Nelson Murillo.

Nataly Mejía, Ranses Merlo y Mónica a Alvarenga.