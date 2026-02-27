Supermercados La Colonia inaugura su tienda número 76 en Town Center, San Pedro Sula

Con una inversión de 80 millones de lempiras, la cadena reafirma su liderazgo en sostenibilidad y generación de empleo en Honduras para este 2026.

San Pedro Sula. – Supermercados La Colonia, la cadena 100% hondureña con más de 50 años de trayectoria, ha reafirmado su inquebrantable compromiso con el desarrollo sostenible de Honduras al inaugurar su primera tienda del año 2026, en el Centro Comercial Town Center, Bulevar del Este en San Pedro Sula.

Una vista del nuevo Supermercados La Colonia en el centro comercial Town Center. El diseño prioriza la comodidad y la eficiencia, ofreciendo a las familias sampedranas una amplia variedad de productos con la calidad y frescura que caracteriza a la marca líder del sector.

Esta nueva apertura en la Ciudad Industrial representa el establecimiento número 76 de la compañía a nivel nacional, distribuidos estratégicamente bajo sus formatos La Colonia (72), Mi Super (2), Fresh Market (1) y Súper Cerca (1). Con este paso, la cadena suma ya 15 puntos de venta en San Pedro Sula, cumpliendo con su misión de estar cada vez más cerca de las familias hondureñas y transformando su capacidad de inversión en oportunidades reales de crecimiento económico para el país.

El inicio de este 2026 llega acompañado de importantes reconocimientos internacionales que posicionan a La Colonia en la cúspide del sector empresarial. Según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), la cadena se ubica como la sexta empresa con mejor reputación y la novena más responsable de Honduras. Asimismo, su Presidente Ejecutivo, el Licenciado Leonel Giannini, ha sido destacado entre los 10 líderes con mejor reputación en el país. A estos logros se suman los galardones de la revista Forbes CA, que la califica como la empresa número uno en Servicio al Cliente, y de la revista Estrategia & Negocios, que la reconoce como una de las marcas más queridas y sostenibles de la región.

Lic. Rene Sagastume, gerente general de Supermercados La Colonia, oficializa la apertura de la nueva tienda en el Bulevar del Este de San Pedro Sula.

La nueva tienda, situada en el moderno centro comercial Town Center sobre el bulevar del Este, ha requerido una inversión total de 80 millones de lempiras. Este proyecto tiene un impacto social directo al generar 50 empleos nuevos y 150 indirectos, brindando una plataforma crucial para que muchos jóvenes accedan a su primer empleo formal. El establecimiento se encuentra en un destino exclusivo de San Pedro Sula que alberga 96 locales comerciales, ofreciendo a los visitantes un entorno elegante y conveniente que incluye bancos, gimnasios y diversos servicios adicionales.

El padre Eduardo Sorto, bendijo el nuevo establecimiento de Supermercados La Colonia.

En términos de infraestructura y responsabilidad ambiental, la tienda cuenta con una sala de ventas de 1,500 metros cuadrados diseñada bajo estándares de vanguardia. Las instalaciones están equipadas con sistemas de iluminación LED de alta eficiencia y tecnología avanzada de refrigeración, elementos clave para maximizar el ahorro energético y reducir la huella ambiental. Esta apuesta por la tecnología no solo garantiza la frescura de los productos, sino que también alinea las operaciones de la cadena con las tendencias globales de sostenibilidad y cuidado del entorno.

Inaugurada oficialmente la tienda #76 de Supermercados La Colonia. Un nuevo hito de crecimiento en San Pedro Sula que genera empleo y desarrollo.

Durante el evento de inauguración, Lic. Rene Sagastume, gerente general en representación de don Leonel Giannini K., Presidente Ejecutivo de Supermercados La Colonia, expresó su satisfacción al ver cómo los sueños de expansión se materializan en beneficios para la comunidad. Recordó que la presencia de la cadena en San Pedro Sula inició en 2011 y que, desde entonces, el crecimiento ha sido constante gracias a una filosofía basada en creer, amar y tener fe en Honduras. Giannini destacó que la esencia del éxito de la compañía es su gente y la calidez del servicio que ofrecen a los clientes sampedranos.

Parte del equipo de los 50 nuevos colaboradores que se integran a la familia de La Colonia. La apertura en Town Center destaca por impulsar el primer empleo formal para jóvenes, contribuyendo directamente al dinamismo social de la ciudad industrial.

Área de cajas lista para brindar un servicio al cliente extraordinario, reconocido como el No. 1 en Honduras según Forbes CA. La nueva apertura genera 50 empleos directos, muchos de ellos para jóvenes en su primer trabajo formal.

Finalmente, el ejecutivo extendió un profundo agradecimiento a los cientos de miles de clientes que han convertido a La Colonia en una parte esencial de sus hogares. También hizo un reconocimiento especial a los socios estratégicos y a los más de 4,000 colaboradores que conforman la estructura de la empresa. Con esta expansión, Supermercados La Colonia no solo consolida su posición como la mejor cadena de supermercados del país, sino que reafirma su papel como un pilar fundamental en la construcción de una Honduras con mayores oportunidades para todos.

La conducción del evento estuvo a cargo de Miguel Vargas, coordinador de mercadeo de la zona noroccidental, quien lideró el protocolo de inauguración con dinamismo y profesionalismo.

Jorge Faraj, César Enamorado, Diana Faraj de Larach y Salvador Panayotti.

Fernando Zaldívar, Rene Sagastume, César Enamoradoy Salvador Panayotti.