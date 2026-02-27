viernes, febrero 27, 2026

SuperChef presenta su nuevo sitio web y fortalece su portafolio de electrodomésticos

Diunsa expande su ecosistema digital con el lanzamiento de la nueva plataforma exclusiva de SuperChef, apostando por la accesibilidad y la innovación en el hogar hondureño. / Fotos Cortesía para El Diario HN.

San Pedro Sula. – Diunsa, la tienda por departamentos líder en Honduras, anuncia el lanzamiento oficial de www.superchefhn.com, el nuevo portal digital de su marca exclusiva SuperChef. Con esta plataforma, la empresa reafirma su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras, funcionales y accesibles para los hogares hondureños.

La nueva web permite a los clientes explorar de manera ágil el portafolio completo de productos, detallando características y beneficios para facilitar la decisión de compra. SuperChef destaca por su tecnología avanzada y eficiencia energética en líneas que incluyen desde refrigeradoras y estufas hasta la serie SuperChef Pro-Serie, diseñada para un desempeño profesional en la cocina.

Desempeño profesional en casa: Conoce la nueva línea SuperChef Pro-Serie, ahora disponible a un clic de distancia.

SuperChef continúa evolucionando con una amplia línea de electrodomésticos para el hogar y uso comercial, destacándose por su diseño moderno, alta tecnología y eficiencia energética, que simplifican las tareas diarias de manera práctica y rápida.

“Este lanzamiento es un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento”, afirmó Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa. “Acercamos innovación y calidad a través de una experiencia digital moderna, siempre bajo el respaldo y la garantía de un año que distingue a nuestra empresa”.

Tecnología y eficiencia en cada rincón de tu hogar. Descubre el portafolio completo de SuperChef en www.superchefhn.com.

Como marca propia de Diunsa, SuperChef cuenta con el respaldo, garantía y confianza de una empresa líder en el mercado hondureño, ofreciendo además un año de garantía de fábrica en sus electrodomésticos, lo que brinda seguridad y tranquilidad a los clientes en cada compra.

Este lanzamiento forma parte de la estrategia de transformación digital de Diunsa, orientada a fortalecer sus marcas propias y ampliar los puntos de contacto con los clientes. A través de esta nueva plataforma, SuperChef consolida su presencia en el entorno digital, facilitando el acceso a información detallada, promoviendo una experiencia más cercana y moderna, y reforzando su posicionamiento como una marca confiable, innovadora y accesible en el mercado hondureño.

