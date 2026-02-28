Dulce espera: Erika de Funes protagoniza un encantador Baby Shower

Un tierno preludio de amor: los esposos Funes-Rojas celebran la dulce espera de Mía Isabella
San Pedro Sula. – En una atmósfera colmada de ilusión y ternura, Erika Julissa Rojas de Fúnes fue la gran protagonista de un inolvidable “Baby Shower” en honor a su primogénita. Junto a su esposo, Elías Funes Zúniga, la festejada comparten la dicha por la pronta llegada de su pequeña, quien será bautizada con el dulce nombre de Mía Isabella.
El Salón Meza 23 del Club Hondureño Árabe se transformó en un escenario de ensueño, impregnado de delicados tonos pastel que acentuaban la dulzura de la ocasión. El evento fue organizado con especial esmero por su suegra, Hilda Zúniga de Fúnes, en complicidad con Sherly, Amy y Nicolle Erazo Zúniga, quienes cuidaron cada detalle para recibir a la nueva integrante de la familia.
Entre risas, consejos maternales y una selección de exquisitos bocadillos, las invitadas disfrutaron de una tarde amena y llena de juegos. Los futuros padres, pletóricos de felicidad, cuentan ya los días para estrechar entre sus brazos el milagro de vida que pronto completará su hogar.
Fotos El Diario HN / Hugo Díaz