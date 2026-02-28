Dulce espera: Erika de Funes protagoniza un encantador Baby Shower

Un tierno preludio de amor: los esposos Funes-Rojas celebran la dulce espera de Mía Isabella

San Pedro Sula. – En una atmósfera colmada de ilusión y ternura, Erika Julissa Rojas de Fúnes fue la gran protagonista de un inolvidable “Baby Shower” en honor a su primogénita. Junto a su esposo, Elías Funes Zúniga, la festejada comparten la dicha por la pronta llegada de su pequeña, quien será bautizada con el dulce nombre de Mía Isabella.

Radiante y llena de luz: Erika Julissa Rojas de Funes protagoniza un tierno capítulo en su vida mientras aguarda con ilusión el nacimiento de su primogénita, Mía Isabella.

El Salón Meza 23 del Club Hondureño Árabe se transformó en un escenario de ensueño, impregnado de delicados tonos pastel que acentuaban la dulzura de la ocasión. El evento fue organizado con especial esmero por su suegra, Hilda Zúniga de Fúnes, en complicidad con Sherly, Amy y Nicolle Erazo Zúniga, quienes cuidaron cada detalle para recibir a la nueva integrante de la familia.

Con una sonrisa que refleja su felicidad, Erika Julissa celebra la antesala del nacimiento de su bebé, quien llegará para completar el hogar Funes-Rojas.

Entre risas, consejos maternales y una selección de exquisitos bocadillos, las invitadas disfrutaron de una tarde amena y llena de juegos. Los futuros padres, pletóricos de felicidad, cuentan ya los días para estrechar entre sus brazos el milagro de vida que pronto completará su hogar.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Erika Rojas de Fúnes en compañía de las futuras abuelas, Hilda de Fúnes y Mayra Pérez, quienes aguardan con ansias el nacimiento de la pequeña Mía .

Anfitrionas de una tarde inolvidable: Erika de Funes acompañada por Hilda Zúniga de Funes, Sherly, Ami y Nicolle Erazo Zúniga, quienes organizaron con esmero cada detalle del agasajo maternal.

Emma Guevara, Luisa Gámez y Alejandra Flores.

Blanca Morales, Rocío Suarez y Ariana Morales.

Hilda, Janeth, María y Yolanda Zúniga.

Alejandra Flores, María José Welchez y Ana Enamorado.

Amy Darie y Sara Anariba.

Amy, Nicolle y Melissa Zúniga.

Marlene Márquez, Sury Velázquez, Karla Cruz y Lourdes Zúniga.