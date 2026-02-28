Éxito en el Festival Literario del Amor en San Pedro Sula

La Plaza Pedregal se convirtió en el epicentro de la cultura hondureña, reuniendo a destacados escritores y una nueva generación de lectores bajo el auspicio de Fundación Diunsa.

San Pedro Sula. – En una vibrante celebración del intelecto y el sentimiento, amantes de la lectura se dieron cita en el Festival Literario del Amor, un evento que transformó la Plaza Pedregal en un espacio de encuentro entre autores nacionales y la ciudadanía sampedrana.

Ejemplares de poemas listos para ser adquiridos y autografiados, evidenciando la vigencia de la literatura nacional.

El festival, que contó con el respaldo estratégico de Fundación Diunsa, logró aglutinar a nueve exponentes de la literatura hondureña, quienes no solo ofrecieron sus obras, sino que abrieron un canal directo de comunicación con su público en el marco del mes del amor y la amistad.

BANQUETE LITERARIO. Vista de las mesas de exposición en Plaza Pedregal, donde una variada oferta de títulos nacionales estuvo disponible para los amantes de la lectura.

La jornada no se limitó a la exhibición de textos. Uno de los momentos omprtantes fue el conversatorio sobre los desafíos de la continuidad de la literatura en Honduras, donde las figuras nacionales reflexionaron sobre el panorama actual de las letras en el país.

Las obras de los autores nacionales en la expo venta desarrollada en el marco del mes del amor.

Entre los autores que dieron vida a esta cita literaria se encontraban: Alejandra Maldonado Erazo, Gaby Zschecher, Karen E. Guzmán, Lily Gómez, Waldina Bográn, Jairo Mejía Rodríguez, Jorge Alberto Coto, José H. Bográn y Oscar Zalavarría.

Rompiendo mitos: La juventud sí lee

La coordinadora del grupo literario sampedrano, Waldina Bográn, se mostró optimista ante la respuesta del público, destacando un cambio de paradigma en los hábitos de consumo cultural de la ciudad.

Waldina Bográn, escritora y coordinadora del grupo literario sampedrano, comparte con los asistentes durante la jornada cultural apoyada por Fundación Diunsa.

“Había una leyenda de que los hondureños ya no leen, pero nos hemos convencido de que sí. Lo más importante es que viene gente joven a comprar libros; esto significa que la juventud todavía está interesada en leer”, afirmó Bográn con entusiasmo.

ARTE EN VIVO. Por primera vez, el festival incorporó la caricatura como forma de expresión, atrayendo la atención de grandes y chicos que hicieron fila para obtener su retrato.

El festival también marcó un hito al integrar nuevas formas de expresión. Por primera vez, se incluyó la participación de un caricaturista, elemento que captó la atención de los asistentes y que abre la puerta a futuras colaboraciones interdisciplinarias. El programa se completó con emotivas lecturas de poemas y cuentos de amor que deleitaron a los presentes.

José H. Bográn, Waldina Bográn y Jorge Alberto Coto.

Alejandra Maldonado Erazo y Jairo Mejía Rodríguez.

Hacia el futuro: Tras el éxito de esta edición, Waldina Bográn adelantó que la meta es expandir el formato. “Mi próxima meta es montar la feria del libro con una exposición de pintura”, aseguró, confirmando que la agenda cultural de San Pedro Sula seguirá creciendo.