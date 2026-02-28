Trump cree que el ayatolá Ali Jameneí ha muerto en el ataque a Irán

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que cree que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, habría muerto en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

«Creemos que es correcto», declaró el mandatario en una entrevista con la cadena NBC News al ser preguntado sobre las informaciones acerca de la supuesta muerte del líder iraní.

Por su parte El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay «señales» que apuntan que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, «dejó de existir» tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

«El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir», dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

Netanyahu indicó que durante los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, en un «ataque sorpresa», se destruyó el complejo de Jameneí «en el corazón de Teherán».

«Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista», añadió.

Además, el primer ministro israelí realizó un llamamiento directo a la población iraní para que «aproveche esta oportunidad» y se movilice contra el régimen.

Con información de EFE