Panini Honduras lanza preventa del álbum oficial de vistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¡La espera terminó! Panini Honduras anuncia la preventa oficial del Álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Encuentra la edición más grande de la historia con 980 láminas en Diunsa, Walmart y La Colonia.

San Pedro Sula. – Panini Honduras anuncia oficialmente el inicio de la preventa del esperado Álbum Oficial de vistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya disponible en Diunsa.hn, Walmart y La Colonia, una edición histórica que marcará un antes y un después en el mundo del coleccionismo deportivo.

La expectativa crece entre los aficionados al fútbol en Honduras, quienes ya pueden asegurar su colección antes del lanzamiento oficial. Con esta nueva edición, Panini presenta el álbum más completo de su historia, compuesto por 112 páginas y 980 vistas, superando todas las ediciones anteriores y consolidándose como una pieza imprescindible para los fanáticos del deporte más hermoso del mundo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la primera en contar con 48 selecciones, convirtiendo esta colección en una edición única que reflejará un momento histórico del fútbol mundial.

¡Asegura el tuyo! Los aficionados hondureños ya pueden adquirir su álbum Panini en preventa a través de Diunsa.hn, Walmart y La Colonia.

A lo largo de los años, el Álbum Oficial Panini se ha convertido en una tradición que une generaciones, permitiendo que niños, jóvenes y adultos compartan la emoción de completar cada página rumbo a la Copa del Mundo.

“Sabemos que la fiebre mundialista ya comienza a sentirse en todo el país. En Diunsa nos llena de entusiasmo poner a disposición del aficionado del fútbol el Álbum Oficial del Mundial 2026, el más grande y esperado de la historia, para que las familias hondureñas empiecen desde ahora a vivir la emoción del fútbol”, expresó Mario Alejandro Faraj, Gerente de Mercadeo de Diunsa, Partner Oficial de Panini en Honduras.

Con esta preventa, Panini Honduras brinda a los aficionados la oportunidad de vivir la emoción del Mundial desde antes del inicio del torneo, creando una experiencia de colección que conecta generaciones, fortalece la pasión futbolera y transforma cada lámina en un recuerdo inolvidable del evento deportivo más importante del mundo.

La preventa YA está disponible en Diunsa.hn, Walmart y La Colonia.