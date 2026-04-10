Presta Auto celebra una década impulsando el motor financiero de San Pedro Sula

San Pedro Sula. – Con diez años de trayectoria transformando el sector de soluciones financieras, Presta Auto conmemora su aniversario consolidada como un referente de confianza, crecimiento sostenido y cercanía con las familias hondureñas.

El brindis conmemorativo fue presidido por la Lic. Candy Alcántara y la Máster Michelle Valladares, quienes alzaron sus copas junto a los presentes para celebrar una década de éxitos y brindar por el futuro de la organización.

La organización celebró este viernes 10 de abril su décimo aniversario junto a su equipo de trabajo, aliados estratégicos y clientes, destacando que el pilar fundamental de su éxito ha sido el talento humano. Durante esta década, el profesionalismo y la dedicación de sus colaboradores han permitido a la empresa evolucionar y adaptarse con agilidad a las exigencias del mercado nacional.

El equipo de Presta Auto San Pedro Sula celebra una década de éxitos basada en el profesionalismo y el compromiso con sus clientes.

Este aniversario no solo marca el paso del tiempo, sino la consolidación de una visión empresarial impulsada por su presidente, cuyo proyecto se ha fortalecido para convertirse en un motor de desarrollo económico y generación de oportunidades en el país.

La Lic. Candy Alcántara, Gerente de Presta Auto, destaca el crecimiento sostenido y la visión de futuro de la empresa durante los actos de aniversario.

Bajo la gestión estratégica de la Lic. Candy Alcántara, Presta Auto ha profundizado su enfoque en la innovación y la accesibilidad. Durante el evento conmemorativo, la gerente expresó: “Cumplir 10 años es un reflejo del esfuerzo colectivo. Agradecemos profundamente a cada colaborador por su entrega, a nuestros aliados por su confianza y a nuestros clientes por permitirnos ser parte de sus metas. Este aniversario nos motiva a seguir creciendo con el mismo compromiso y responsabilidad”.

Momentos en que la Máster Michelle Valladares agradece la confianza de aliados y clientes en el marco de la celebración del décimo aniversario.

En agradecimiento a la fidelidad de sus clientes, Presta Auto ha presentado una robusta agenda de beneficios exclusivos para este mes, destacando la promoción Prestasummer con cero gastos de cierre en días seleccionados para operaciones mayores a L 80,000.01, así como la esperada Mega Feria de Vehículos los días 16, 17 y 18 de abril, que ofrecerá condiciones preferenciales y horario extendido hasta las 4:00 p.m.

Representantes de los autolotes locales posan con sus reconocimientos, otorgados en honor a una década de alianza estratégica y crecimiento mutuo con Presta Auto.

Asimismo, la empresa impulsa la seguridad con la iniciativa “Conduce Seguro este Verano”, otorgando cobertura vial gratuita bajo condiciones específicas, y facilita el acceso a movilidad mediante Prestauto sobre ruedas, un programa diseñado para brindar altas facilidades de aprobación en vehículos que cumplen con los más rigurosos estándares de calidad.

La organización distinguió a los socios comerciales del sector automotriz, reconociendo su papel fundamental como piezas clave en estos diez años de trayectoria.

La conmemoración incluyó un evento especial de integración y un brindis de honor, donde se reafirmaron los valores de excelencia y servicio que definen a la marca. Con estas iniciativas, Presta Auto San Pedro Sula proyecta una década más de liderazgo, manteniendo su promesa de ofrecer soluciones financieras que impulsen el progreso de Honduras.

Como parte de la ceremonia, se entregaron reconocimientos especiales a los colaboradores con mayor trayectoria, destacando la labor de Milthon Zaldívar, Allan Escoto, Kimberly Medina, Mirna Fernández y Candy Alcántara. Asimismo, se distinguió a los aliados estratégicos de los autolotes locales, quienes han sido pilares fundamentales en el crecimiento y éxito de la empresa durante esta década.