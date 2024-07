Chicha y Limón martes 16 de julio de 2024

GENTE VIP!!…Solo gente “picuqui” vemos en esas galas prom que aún se celebran por este mes de julio…¡Gráficas imperdibles en este portal!…UCENM y UTH esperan a esos graduados para la carrera de sus sueños…Entre los telares a cortar en esta edición están: Bella italiana por la corona del MHM-24…Los que parten pastel de Maritza’s Bakery por su cumpleaños…Semana de luna creciente ideal para todo…Brindis nupciales…Los chambres de temporada: ¡Desalojos a la orden!…¿Viene Sheinnys Palacios a coronar a la Miss Honduras Universo?…¡Sopas!

Abrimos boca con una matrona de alcurnia: Doña Maruca de Faraj…quien esta semana escala la primera grada de su noveno piso de vida…así como leen mis amores, la dinastía Faraj está de plácemes por el onomástico de doña Maruca…Brindis familiar que es organizado por sus exquisitas hijas: Julie Jiménez, Lisset Aude y Lilian Jaar…con esas delicatessen y demás postres de Panadería y Repostería Moderna.

*.-Muy en familia celebra su onomástico el apuesto caballero Mario López y su queridísima esposa Marcela Cueva lo congratula con varios detalles junto a sus hijos, en la intimidad de su hogar… se unen al jubilo toda la dinastía López-Cueva & Aguilar en pleno, quienes brindan por muchos años más repletos de triunfos en la vida de este destacado profesional de la sociedad hondureña….Felicidades Mario.

*.-En una fantástica velada, las familias Núñez-Ocampo & Ferez-Bueso, brindaron en el 2023 por el amor de sus hijos: Renán Núñez y Guiselle “Gigi” Ferez de Núñez…luego de siete años de conocerse como amigos con año y medio como novios formales…Una pareja fuera de serie.

*.-Elegantemente ataviados de romance y elegancia absoluta, Renán y Gigi se dieron el “Si quiero” en el altar de la iglesia María Reina del Mundo…en solemne misa de esponsales oficiada por el monseñor Luis Sole, en perfecta colaboración con los padres Fausto Henríquez y Edwin Nieto, de la parroquia anteriormente citada.

*.-Recinto completamente copado de ambas familias y amigos contemporáneos de los enamorados… Los enamorados, que disfrutaron su merecida luna de miel en varios rincones del planeta, son hijos de los honorables matrimonios conformados por: Juan y Ana Clemencia Bueso de Ferez, padres de la bella Gigi…mientras que por el lado del apuesto Renán, doña Velia Ocampo de Núñez lo acompaño al altar, ante las emociones de su esposo don Renán…¡Benditas Bodas de Papel!

Si de ágapes chic se trata…les contamos que la familia Sánchez-Mena, comandada por don Mario y doña Lidabel, siguen de fiesta…primero fue el cumple de la guapa Grethel en el Intercontinental y ahora le toca a Scarlette Giselle apagar velitas de la tarta de Maritza Cano… sus amigos Ricardo y Sirian Aguilar de Murillo en mancuerna con su madre Lidabel invitaron a su círculo social… Scarleth es Wedding Planner de la firma Acontecimientos donde es muy apreciada… sus hermanas Grethel, Heidy y Alexa Lidabel se unieron al festejo en la Residencia de los Murillo Aguilar en Residencial Campisa… Felicidades!!

Scarleth con Sirian y Ricardo Murillo .

Heidy, Mario, Lidabel, Scarleth, Grethel y Alexa Mena .

*.-Quienes siguen celebrando sus “Bodas de Hierro” y con una hermosa bendición son los encantadores Harry Panting Barrose y Laurie López Sikaffy de Panting, quienes en una emotiva cena brindaron en tan importante efemérides…a la cita social se unieron sus honorables padres: Harry y Sussie Barrose de Panting y Armando López Scott con María Elena Sikaffy…y vía redes sociales sus juveniles amistades…#Blessings.

*.-Otros distinguidos que brindan por su sexto aniversario de casados es la joven pareja formada por Dennis Duarte y Benedetta Orellana de Duarte… quienes en Julio 2018, el padre Héctor Salazar los caso en el altar de la iglesia Santa Cruz de la Colonia Tara…hasta donde llegaron ambas familias y amigos de la pareja para celebrar el sagrado sacramento.

*.-Acto seguido, se celebró un romántico banquete nupcial en los salones Merendón y Mediterráneo del Club Hondureño Árabe… Los créditos del buen gusto decorativo de ambos recintos, los llevo Jackie Cabrera, quien trabajo “codo a codo” con la wedding planner Ruth Azucena Pérez…¡Se le extraña a “La Tierna Pérez” en la society del pueblo!…¡Saludos Bella!

*.-Suman y siguen las Bodas de Hierro: Lucia Zúñiga y Daniel Raudales… quienes fueron los protagonistas absolutos de una idílica unión celebrada en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa y oficiada por monseñor Ángel Garachana Pérez… Jackeline Cabrera ornamento de forma sublime ambas estancias, logrando ese efecto wao que aun cautiva al ver videos y graficas… Los Raudales-Zúñiga disfrutaron un verano de amor por Europa.

Felicidades para el apreciado Cristian Gutiérrez, que ha festejado un año más de vida…su esposa Marielos Gutiérrez, sus hijos y su circulo de amigos lo han festejado en grande.

*.-Dos apreciadas parejas de la sociedad sampedrana recuerdan sus bodas celebradas con mucha prestancia, por estas fechas del 2019… nos referimos a los encantadores: Rene y Linda Lozano de Bendaña, quienes con una temática muy “All White”, brindaron con los suyos en el Club Árabe en el marco de una fiesta con destellos carnavalescos que aún se recuerda…lindo noviazgo tipo cuento de hadas con un especial final feliz.

*.-Otra pareja que brinda por sus “Bodas de Madera” son: Manuel Edgardo Turcios y Jeymi Larissa Cueva de Turcios que se unieron ante las leyes cristianas… emotivo enlace efectuado por Wilmer Palada de la Iglesia de Cristo Ebenezer unió a ambas familias con la relación sentimental que Jeymi y Manuel venían cultivando desde más de un año… La novia lució espectacular, con ese ajuar corte sirena y kilométrico velo catedral.

*.-Jeymi y Manuel son hijos de distinguidas personalidades de las sociedades sampedrana y ceibeña como lo son: don Jorge Cueva y doña Venicia Pineda, padres de la novia…y Manuel Turcios y Olguita Machado, padres del feliz novio… Fungieron como padrinos de este especial matrimonio: Daniel Guzmán y Kriz Reales, maquillista estrella y artífice del look de la novia, que lucio más bella que nunca con Charlotte Tilbury.

*.-Departen en familia por sus “Bodas de Algodón”: Cristhian Fuentes y Cinthia Fernández de Fuentes…ceremonia religiosa en Angeli Gardens Jardín Las Clementinas… el salón fue decorado por Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos…armonizando con rosas, astromelias, hortensias y aster baby en tonos Ivory, golden & old pink, mezclando cristales…Cinthia y Cristhian disfrutaron de su luna de miel por la bella Costa Rica.

Fabiola Molina lució preciosa en la gala de graduación de la Academia americana

*.-Por estas fechas recuerdan sus “Bodas de Lana”: María Fernanda Restrepo Canahuati y Jorge Roberto Interiano Discua… matrimoneados por el padre Fernando Ibañez en la parroquia Nuestra Señora de Suyapa y un banquete muy chic en los salones del Club Hondureño Árabe, ambos recintos magistralmente decorados…¡Estimada pareja de jóvenes!

*.-El enlace Interiano-Discua & Restrepo-Canahuati contó con la dirección logística de la experta Susana Prieto, quien dio ese toque silvestre chic pero muy primaveral en ambas estancias… El banquete estuvo a cargo de Irela Pérez, donde se degustaron varias islas de delicatesen, entre fiambres y quesos importados, postres y la infaltable tarta de fondant… ¡Una de las bodas más impactantes del 2017!… #Memories.

*.-Los ahora esposos son hijos de los honorables matrimonios conformados por: Fernando Restrepo y Marlene Canahuati de Restrepo y de Roberto Interiano y Gabriela Discua de Interiano…ambas damas deslumbraron en azul con sus atuendos, que junto con el rojo, fueron los tonos trendy de la noche…Se unen a la efemérides, sus dos bendiciones: Fabiana y Roberto, quienes están inmensos y guapísimos como sus papis.

*.-Maloy Portillo y Jazmín Meza celebran siete años de feliz matrimonio, ceremonia celebrada en el área de la piscina del Club Hondureño Árabe y recepción nupcial en el Salón Jerusalén, que fue transformado en un jardín floral en tonos lila & sílver…Benditas “Bodas de Lana” Portillo-Meza.

*.-Este fin de semana…brindan en C Bari & Deli por su tercer año de casados, los enamorados Waldo y Suyapita Vargas de Bardales…quienes en el 2021 tiraron la casa por la ventana en los elegantes salones del hotel Maya Colonial…donde ambas familias festejaron el amor de estos tortolos luego de varios años de relación sentimental…Fechas especiales como estas, ameritan un buen brindis con la más espumosa de las champañas que encuentran en Supermercados Colonial…¡Muchas Felicidades!

Elegante y preciosa lució Isabella Valle en la Prom de la Academia Americana.

*.-Con estos avisos parroquiales de las efemérides de bodas que a todos encantan, abrimos nuestro llevado y traído “Gossip Club”: el club del chisme más famoso de la nación…leído y compartido por muchos…jijijiji…Mas campante y fresca, tal y cual lechuga escarola de Supermercados Colonial, recibimos a Vilma Atraca, a quien teníamos un buen tiempo sin verla por estos lados…Esta chismocilla compagina su trabajo como docente en la UTH con este club de sabrosos cotilleos.

*.-Vilmuchis nos convida delicias de Denny’s con postres de Welchez Café, entre los más exquisitos de la ciudad y el delirio de Karlen Pérez cuando viene a sudar la gota gorda a San Pedro…otras que “corren” al meson de los Welchez-Arias son: Alejandra Rubio, Milagro Flores y Alisson Mejia de Rodríguez…¿Ya se casó con Jefry?…¡Confirma ese chisme Vilmatraca, mira que la mama de esa cipota es bien arrecha vos!…jijijiji…¿Aun siguen o no?

*.-Mi amiga también nos trae obsequio de las bellas Diaz-Marinakys & Quintana de El Colonial: frutas de temporada para nuestros smoothies y los fiambres más cotizados de la palestra…¡Ese super pasa de bote en bote a la hora que sea y los siete días de la semana!…se nos antoja un batido de granadas rojas en jugo de toronjas para la circulación…los de arándanos y blueberries son otros ricos con leche de almendras y avena.

*.-Vilma porta lo último en atuendos sport chic de Almacenes El Récord, donde también se agencio su línea de cuidado facial “Ressource” de Givenchy…un “must have” para estos calidos meses del año…icónico en el rostro de Kritza Pérez, quien luce más bella que nunca…¡y con pareja quien no!…Vilmuchis destila “Dior Poison Girl”…uno de los indispensables en Blanche Bendeck para su día a día…¡El Dior Addict le huele riquísimo!

Georgette Claros en fundado en un lindo atuendo con el colar adecuado durante la gala de graduación de la Academia Americana.

*.-Efectivamente…la diva más diva de las socialeras del país, dejo huella eterna por años enteros, en los eventos nocturnos más glam de las noches capitalinas con el “Dior Addict”…¡Desde que estaba recién lanzado a inicios de este siglo, long time ago!…cuando La Bendeck lucia muy “black tie”…con esa sobriedad icónica en las bien nacidas bajo el signo de Capricornio…Otros fueron: Chanel Coco Noir y el Gabrielle Essence.

*.-Vilma también nos trae notas de El Zambo Cipriano…quien se metió como el agua de las tormentas mismas a la convención de los “liberaches” celebrada la semana pasada…donde se oficializo a Salvador Nasralla como la “hasta el momento” cereza de ese pastel…o sea como el “front runner” a vencer en las próximas “internitas” de los colorados…Por ahí diviso mas estilizada que nunca a Iroshka Elvir, estrenando rostro, porque luce irreconocible la Miss Honduras Universo del 2015…¡Tauro tiene que ser!

*.-Agrega Cipriano…que es su mismo esposito quien la asesora en imagen, vestuario, achiote, aroma y hasta oratoria, en cada una de las apariciones que hace la ex comadre de la colombiana Ariadna Gutiérrez…¡Salvita le aconseja que le favorece y que no le favorece a la ex vecina del legendario barrio Buenos Aires!…colindante al barrio El Bosque, donde también vivió una parte de su vida Carlos Arturo “El Icono” Matute, ex de Schauer.

*.-Enfatizamos que Salvita es hasta el momento “la cereza del pastel” de los liberaches…porque si la cúpula convence a Eduardo Maldonado y se lanza…no solo gana las internas de los coloradillos, sino hasta la presidencia del país…#OMG…#PiquitoPresidente…¡Con razón el Divo de La Tepeyac anda como loco, enganchando a grandes tatascanes del país para unirse a su movimiento!…Como ser: Marlon Lara, Quintín Soriano y hasta el ex presi Roberto Micheletti…¡El ex soltero del mes de Cosmopolitan!

Regia lució Tiffany Solano en la gala de graduación de la Academia Americana.

*.-¿Quién fue “El soltero del mes de Cosmopolitan”?…Roberto Micheletti Bain?-…el padre de Aldo, Benno y Donatella, entre otros herederos?…Asi como leen mis adorados lectores…arrancaba la década de los movidos años 80’s cuando esa revista, junto con Vanidades, eran el “must have” del entretenimiento en la society de la época…y esa publicación tenía una sección denominada como tal “El soltero del mes”…donde los busca novias mandaban su foto con sus datos personales…y adivinen que?

*.-Quien sabe quién…envió una foto del ex presidente del supuesto gobierno defacto, en trusa de baño y sin camiseta…posando semi acostado en la orilla de una piscina, de frente y a full package jodido…jajajajajajaa…¡me caigo y me levanto vos!…al lado salían sus datos personales y hasta la disco-bar que Micheletti frecuentaba en esa época…que suponemos, estaría divorciado de alguna de sus ex parejas.

*.-Esta Vilmucha viene filosa este martes de sociedad, porque otro chisme que estremece la sociedad capitalina, es que otra bien nacida en Tegucigalpa puede ceñirse con la diadema de la mujer más bella de Honduras…con miras al Miss Mundo 2024 con fecha y sede aún por definir…nos referimos a la bella deportista Giuliana Marzocco, de padre italiano y seleccionada de baloncesto que porta la banda de Miss Distrito Central Mundo…y que creen?…¡Casi idéntica en rostro a Stephanie Cam!

*.-De retache a esta cálida metrópoli con escala más que obligada en Granja D’Elia…el meeting point de muchas poporoilas y tatascanes de la palestra…Marlon Lara se da unas atascadas de miedo en ese buffet…El “liberache” que mejor le huele “El Hombre Ideal de Guerlain”…según su compadre Yofo Canales…a nosotros ni nos pregunten…y Jorgito Calix cuales usa?…Long time ago en los saunas y demás vapores de la capital, Cipriano le sentía: Acqua di Gio de Giorgio Armani y el Cool Water de Davidoff…uno de los mejores clones del Green Irish Tweed de Creed.

Guapísima luce la ex reina de belleza Almabella Martínez ahora señora de Cárcamo, se mantiene como el vino… en la grafica con su preciosa hija.

*.-¿Qué Cipriano compartía vapores con Jorgito “Jordy” Calix en TGA?…uyyy “añales” antes que el polémico diputado saboreara las mieles de la política…cuando era un adonis, tunante y muy divertido…jijijijiji…muy open mind por cierto…¡En mini toallas o como Dios los trajo al mundo!…¡Me emociono y me angustio, vos!…Ustedes saben que muchos varones son más abiertos que la misma CA-5…Tal y cual Carlos Monsivais en los vapores chilangos: Mina, Costa Azul y el famoso Señorial…#WTF….Ahora solo falta que me digas quien es la reencarnación catracha del controversial Ignacio de La Torre y Mier…#Santisimo…#lol.

*.-Mas puestos que una calceta…como esas Adidas, Nike o CK que usa nuestro alcalde Roberto Contreras, Vilmatraca nos deleita con chismes de esta ciudad…nos cuenta que además de los desalojos del Parque Central, ahí por donde pasa la suegra, también en condominios chic están desalojando morosos por falta de pago…¡Parejas de recién casados son fuga en horas de la madrugada, en esos opulentos verticales de la city!

*.-Entre zipizape, bochinche, alegato o zaperoco, a altas horas de la madrugada, varias parejas discuten en esos habitacionales VIP a oídos de sus vecinos…esos alaridos trascienden cuartos y demás espacios…mientras sus amigos esperan y otros tantos ayudan a sacar los peroles, tiliches y demás cachivaches, alumbrados por los 3 mil rayos de la luna…jijijiji…¡Nos pasaron nombres, apellidos y hasta ramalazos genealógicos!…#OMG.

*.-¿Qué Gaby Salazar quiere retornar a las filas de Carimaxx?…vuelve la hija prodiga a su hogar que la vio nacer?…Así dicen por acá…ahora que las reglas del Miss Universo han cambiado, la eterna comadre de Xander Reyes y Bélgica Suarez quiere lanzarse al agua con miras al máximo certamen del globo…A sus 32 y con varias parejas en su haber, bajo el espléndido patrocinio de su marchante, descendiente de Moctezuma y Porfirio Diaz…Dicen que le hizo el “fuchi” a la celebración de Indie y mejor se fue al Clarión…¿Sera?…La sobrina de Juan Blas se mantiene bellísima.

El joven Miguel Vargas, gerente de mercado para la zona norte de Supermercados La Colonia, agrega un año más de vida el próximo miércoles 17 de julio…Miguel será congratulado por su familia y no faltaran esas múltiples felicitaciones vía redes sociales por sus numerosos amigos… Congratz.

¿Qué les depara a los signos agua (cáncer, escorpio y piscis) y a los pisteros signos tierra (tauro, virgo y capricornio)? ….sin dejar atrás Libra, Acuario y Sagitario…lo sabremos en nuestra próxima entrega, cuando venga Grimorio, recién desempacado del templo cholomeño de La Santa Muerte donde se congrega Roxy Somoza…por cierto, su novio Juninho Oficial es famosísimo en varias plataformas con su compa Lucas Rocha…con estas notas nos despedimos, recomendándoles una “ojeada” a los aromas de la firma BDK, los necesitan en su life…Hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!”#$%&