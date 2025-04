Chicha y Limón martes 29 de mayo de 2025

7 VECES ADIOS!!…¡Se fue Abril!…y con este funesto mes dos grandes: Mario Vargas Llosa y el Papa Francisco…solo gente buena nos deja…Marna Budde-Schmidt sigue abriendo finos detalles…Al igual que Aguas Ocaña, Leslie Paredes y Rebecca Rodríguez, junto a ellas Marlon Lara…Rita Simón es la nueva presidenta del IWC…Imágenes del desayuno de la Clase XV de la Fountain of Light Christian Academy en el Intercontinental…Mañana le toca apagar velitas de pastel a Karla López Vivas…y otros regios de la belleza nacional que les develaremos en esta sección…Los que llegaron al altar…El conventilleo de rigor…¡Hoy venimos con todos los macundales!

*.-Este sábado 3 de mayo, Dia de La Cruz, hay boda en el pueblo…se casan con todos los fierros los bellos Juan Carlos Campbell y Skandra Craniotis…la cita es en la iglesia María Reina del Mundo…con posterior sarao en los salones del Club Hondureño Árabe…La hija de Arístides Craniotis y Arlette Ictech, fue consentida por sus amigas con una amena “Ladies Night” en Meza23…Derroche de clase, fineza y distinción…#WAO.

Skandra Craniotis arribo regia, fresca y feliz, ataviada en cómodo atuendo, para pasarla a todo dar entre amigas y familiares…como gentil y bella oferente, su joven madre Arlette, quien cuido cada detalle para que resultara la “glam party” que “rompe” las redes sociales de Skandra y la society sampedrana…madre e hija recibieron con besos y agradecimiento a las damas ahí presentes, quienes vivieron una velada fuera de serie… Skandra con Nubia Palacios, Margarita Hawit, Arlette Ictech, Sandra Kafati y Marta Handal.

*.-Entre amigas contemporáneas de la EIS y damas muy cercanas a la familia Craniotis-Ictech, le patentizaron a Skandra los mejores deseos en su nueva vida…a pocos días de convertirse en la joven señora de Campbell…Reconocidos rostros de la “pink press” del Valle de Sula, que invitamos a apreciar “foto por foto” en nuestro reportaje…Todas bellas y congeladas en el tiempo…Una noche memorable en Meza23…#Blessings.

Héctor Álvarez y Alexa Molina ya son oficialmente esposos ante las leyes civiles y religiosas…en el marco de una íntima velada con una boda tan minimalista como elegante, Héctor y Alexa brindaron por ese amor que data de varios años de idilio y que ahora escriben como esposos…El padre Fausto Henríquez derramo la bendición sobre los hijos de Héctor y Samantha Álvarez y Ernesto y Pati Molina en el altar de la iglesia María Reina del Mundo y una recepción deslumbrante con detalles ecológicos.

*.-Finísimos tergales en tonos fucsia y rosa antiguo, fueron armoniosamente dispuestos en forma de arcos, coronados con un candelabro, a la entrada del salón de eventos…donde la hija de Melvin Herrera y Erika Grisales festejo la edad de los sueños y los ensueños con sus amistades contemporáneas de la Escuela Santa María del Valle…quienes luego del protocolo de rigor, disfrutaron las mezclas de DJ Luna…Mágica noche que pueden admirar foto por foto en este site.

Mas parejas de la auténtica sociedad del Valle de Sula, siguen llegando al altar de emblemáticos templos de San Pedro Sula…tal fue el caso de los enamorados Fernando Bustillo e Isabella Ramírez, quienes se dieron el “sí quiero” en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa…con regio banquete de esponsales en los salones del Club Hondureño Árabe…Las familias Bustillo-Castillo & Ramírez-Millares se volaron la barda en exquisita anfitrionia.

*.-Sencillamente bella…así de minimalista y chic lució la noche de su boda Isabella, adorada hija de Carlos y Ana María Millares-Ramírez, ataviada en glamurosa columna adherida como una segunda piel a su estilizada figura…mientras que su amado Fernando Antonio, de rigurosa etiqueta, super elegante el hijo de Héctor y Flor Castillo-Bustillo…ambas familias disfrutaron al máximo cada etapa del protocolo y la noche de bodas.

*.-Rostros emblemáticos de la sociedad sampedrana, cobijaron de buenos deseos al nuevo matrimonio, en una noche maravillosa, pletórica de romance, detalles y clase por doquier…Flavio y Heidy Rápalo-Tinoco, elegantes y afables toda la velada, los padres de la preciosa Heike Sofia; Yani y Claudia Madrid-Rosenthal, glamurosos y alegres, por cierto, Claudia luce novedosa y esplendida figura…Ricardo y Cinthya Ardón-Hidalgo, don Alberto y doña Nena Diaz Lobo y mucha gente linda…¡Dulce hogar!

*.-Arrancando Mayo y en pleno Día del Trabajo, este jueves cumple un dichoso año más de vida la elegante dama Magdalena Yacamán de Barletta…esposa del doctor Héctor Barletta y madre de las guapísimas: Karla de Ayala, Carmen de Racciatti, Ana Cecilia de Crespo, Angelina de Muñante y la encantadora Alejandra Barletta…¡Felicidades Doña Magda!

*.-Otras regias que parten pastel por estas fechas, es una constelación de elegantes divas de sociedad, encabezadas por: Carmen Isabel Morales de Larach, Larraine Miselem, Maguida Maalouf y Natty Kafati…Y este fin de semana arrancan brindis: Iroshka Elvir, Ruth María Arita Luna, Mónica Kristelle Brocatto y Wendy Salgado…reinas que cumplen años next week.

*.-Al igual que Gabriela Ordoñez y la ceibeña Sandra Hinds…Benditos entre ellas: Bryan Espinoza, Sergio Paz López en Nueva Orleans y Héctor Flores en la Capital del sol, Miami…¡Solo gente linda!…que coparan los bares y discos más in de sus ciudades este “finde”, celebrando por anticipado una vuelta más al sol pletórica de bendiciones mis tauro bellos.

*.-El viernes 2 de mayo agrega un dichoso año más de vida el reconocido decorador internacional Made-in Honduras, Héctor Flores…autentico divo del arte minimalista y rey de la floricultura, desde hace años afincado en la Capital del Sol, ornamenta las partys más chic y escaparates de Nueva York, Los Ángeles y Miami…Las muquitas bellas Natalia Gavarrete y María Teresa Tellerias, junto con el porteño Víctor Miranda, siempre recuerdan a Héctor como asiduo parroquiano del “Three World”…junto con Álvaro Somarriba, Justo Mayorga y Oscarito Pego…¡Recordar es volver a vivir!

*.-Los mejores mesones “con la familia Batres a la cabeza como excelsos anfitriones, esperan este lunes 5 a la estimada y numerosa colonia mexicana afincada en esta ciudad, para celebrar La Batalla de Puebla…Y nuestros amigos del Consulado de México en San Pedro Sula lo saben…Idem: Real Intercontinental, Meza23 en el Club Árabe que tiene menú especial…¡Se lucen para ésta efemérides!

*.-Los socios del Grupo Sol, que preside el joven y visionario empresario Andrés Hawit y su bella esposa Blanca Sansur, brindan por siete años de éxitos de Corporativo 1908… el novedoso complejo vertical que engalana con su porte y funcionalidad el barrio Rio de Piedras… Un edificio con arquitectura vanguardista, acorde a los nuevos tiempos donde se maximiza el espacio en modernidad…¡Al brindis se unen los inquilinos!

*.-Siguiendo con gente linda…otra diva que amanece rodeada de rosas y abriendo presentes el primero de mayo, es la elegante dama Jessica Lugo, una de las féminas más bellas de la city quien suma 62 increíbles años…Su familia brindara en algún recinto chic por más éxitos personales y profesionales para esta emblemática socialité sampedrana…¡Kisses!

*.-Fue sorprendida con una íntima cena por su natalicio, la especial dama Laura Alejandra Castañeda, quien suma 41 añitos…su esposo Samuel Medina, sus padres Marcio y Carmen de Castañeda, sus hermanos Estela y Marcio y René, sus tíos Carlos y Ana Cecilia Morales, al igual que su círculo de amigos más cercanos la siguen consintiendo…#Blessings.

*.-Fabulosos 49 para la gentil Waldina Ortega de Domínguez… que los festejo por todo lo alto en Houston Texas, lugar de residencia, junto a su esposo Alejandro Domínguez y sus hijos Nicole Adriana y Alejandro Antonio… Su madre Olimpia Paz de Ortega viajó hasta Estados Unidos para compartir con ella en esta fecha especial…sus hermanos Ollie y Ramon desde acá le felicitaron…¡El medio paquete será en Honduras honey!

Felicidades en su tercer aniversario matrimonial para Jesse Corrales y Giselle Prieto, quienes han festejado sus “bodas de cuero” en Punta Cana, República Dominicana…recordamos como que fue ayer su boda…el Anciano Luis Ricardo Flores los declaró unidos en matrimonio eclesiástico en El Árbol del Hotel Copantl y recepción Post boda en el Salón Las Islas… Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos trasformaron ambos recintos en un jardín floral, combinaron rosas, lisiantus, astromelias, claveles, y campanas de Irlanda… Jesse y Giselle disfrutaron de principio a fin junto a familiares y amistades de USA, Choluteca y San Pedro Sula. Bendiciones .

*.-Dos dilectas damas festejaron sus onomástico entre amigas… Apagaron velitas por un año más de feliz existencia Glenda Murcia y Mayte Navarro de Ewens… Se unieron a las congratulaciones y muestras de cariño: Marla Panayoty, Nancy Aguilar, Rosy Jeer, Almita Fernández, Dora Córdoba, Rosaura García y Josselyn Meza…¡Doble bendición para ustedes ladies!

*.-Rodeada de rosas, finos presentes y su móvil con muchas muestras de afecto, transcurrirá mañana 30 de abril para la bella y dinámica socialité Karla López Vivas…esposa de Sergio Villar e hija de los estimados Roberto y Sonia Vivas de López…A la efeméride se unen sus distinguidas hermanas y las amigas que siempre dicen presente en las fechas especiales de este querido matriarcado de la sociedad sampedrana.

*.-Desde ya se preparan para celebrar entre el personal de la Universidad UCENM el onomástico de su compañera de labores Claudia Patricia Zambrano…la fecha es el lunes 5 de mayo pero las celebraciones ya iniciaron, por parte de su familia y amigos…como es tradición, se servirán deliciosos canapés árabes y tarta de La Moderna…¡Felicidades Pati!

*.-Esta semana se celebra en varios destinos de Honduras El Día de la Santa Cruz…antiquísima festividad litúrgica, donde aún se preserva la fe con oración y la cruz de madera forrada con papel crepe, en la entrada de la casa o jardín frontal…Santa Cruz de Yojoa y San Pedro de Tutule, en La Paz, de fiesta esta semana…a cruzarse por el Lago de Yojoa y de paso un chapuzón en el nacimiento de El Borboton, al mejor estilo Nelson Muñoz.

*.-¿Nelson José Muñoz García?…¡El mismo que viste, calza y se perfuma hasta sus pies con Dior Sauvage!…pero ese espigado jugador del Olancho Futbol Club es de Juticalpa…igual le encanta refrescarse en los ríos y playas más emblemáticas de la nación…como buen nacido bajo el signo de Géminis, el también modelo y abogado graduado de CEUTEC, goza de un espíritu libre, aventurero y fashionista, que estiliza su cabello con Tec Italy.

*.-Nuestros psíquicos miran a Nelson en un futuro bien próximo, como diputado de Olancho y de ahí para el real, en una vertiginosa carrera muy ascendente, en el polémico mundillo de la política…¡Ya agarro cancheo como auditor en el INE!…y lo que le falta, porque pueblo tiene y verbo? De sobra mis amores…¿Crees que llegue alto en la política?…¡Por supuesto my friend!…Igual en su faceta como comunicador social…#Pilas.

Las guapísimas Cristel Abud y Andrea Bonilla en la despedida de soltera de Skandra Craniotis Ictech.

*.-Idem: Andrés Ehrler, Faustillo Calix y Carlos Javier Estrada, que ya están haciendo sus pininos para lanzarse en venideros periodos…obviamente luego de Héctor Manuel Zelaya, quien será el próximo ungido de Libre…¿Y de damas a quienes miras fuerte en la política?…Xiomara Hortensia “La Pichu” Zelaya será que tiene pueblo, o es la más carismática de la familia…Idem la doctora Carlita Paredes y las mismísimas Ariela Cáceres y Milagro Flores.

*.-¿Me estas cargando?…Paredes doblo las manitas en la pasada huelga de galenos, pero no por voluntad propia, sino por órdenes de arriba…de hecho, Carlita se oponía a ese aumento porque, al parecer, habían más en cada conteo…¿Pululan como hongos?…Así lo expreso la titular de la SESAL en los medios…en la emergencia de aquella estatal del Bulevar del Norte, no caben tantas queridas y queridos, freseando por doquier…#Becados.

*¿Y Ariela con Milagros?…a ellas nuestros mentalistas las miran guerreando con luz propia en sus escaños del Congreso Nacional, vistiendo de Calan y destilando perfumes árabes de Guapa’s Make Up…El Beauty más completo…como anuncia su comadre Dora Carolina “La Carola” Lanza…De hecho, si en estos momentos se lanza Mili Flow como “outsider” en las generales, las gana porque las gana…¡Honduras la ama! ¿Será?

*.-¿De quién es comadre Carola?…¿De Ariela o de Mili?…creo que, de Ariela, porque hasta bautizo salió en las redes…y Gaby “La Tamalera” Bonilla?…¿también es comadre de la diva de El Hato de Enmedio?…para nada, son acérrimas…#Uyyy…Todas tienen su pueblo y harta popularidad, pero Mili Flow se lleva las palmas…¡Es la friki más querida y rentable de ese medio!…donde muchas la huelen, pero pocas la tragan, por envidia.

*.-Y Brendita “La Piscis” Moncada?…¿De quién es comadre?…¿Mili, Cesia o Carola?…de ninguna al parecer…La polémica Brenda es otra de las frikis más vilipendiada por su ácida personalidad, es comadre de la aun señora de Andino…o sea que Ariela es “La madrina del pueblo”…al parecer…Se espera que las “eternas” enemigas mediáticas este 2025, donde todo puede suceder, hagan las paces…Como MICA con Sarahi y Ponce Morazán.

Disfrutando del rico clima y el buen café de La Esperanza, Intibucá, en La Compostura, nuestros amigos Lidabel y Mario Mena, junto con Maribel y Víctor Aguirre que son excelentes anfitriones y los recibieron cálidamente.

*.-Se nos fue El Papa…el primero de varios grandes ilustres del planeta que este 2025 se despiden de la humanidad con un invaluable legado…Llego la comandante flanqueada de su sequito y de riguroso negro…diseño de Yoyo Barrientos…imagen sellada con un fondo de armario indispensable en toda dama de negro: Coco Noir de Chanel…¡En Roma se armó la sopa!

*.-Luego de la Celac, en pleno Vaticano, la esposa de Zelaya Rosales se reencontró con sus “aleros” surdos, los mandatarios que siempre la saludan con fraternal cariño…Lula da Silva fue el último en despedirse del pontífice en la Basílica de San Pedro, antes de ser cerrado su féretro…El siempre polémico, visceral y faramolloso de Javier Milei, llego tarde y directo a su hotel con toda su comitiva…Cuando se apersono a San Pedro no entro.

*.-Según nuestros psíquicos de cabecera, el luto seguirá cabalgando en Europa en los próximos meses…España e Inglaterra perderán importantes figuras…y un ex mandatario de América, también parte al más allá este 2025…La calaca también hará “tour” por México, lindo y querido, enlutando el ambiente artístico…ya saben que “La huesuda” se los lleva de tres en tres…Al parecer, este año será de partida para ilustres caballeros.

*.-Cipriano is in the house…desde algún punto de Comayagüela, de cuyo nombre no podemos revelar, se conecta mi amigo para ponernos al tanto de los astros…¿Quiénes tendrán dinero estas semanas?: Aries…cosechan su arduo trabajo de los últimos tres meses…Empiezan a verle el relleno a la baleada…abonen jaranas y abran sus caminos financieros…Las mejores fechas: 2, 8 y 17 de mayo…¡Esas deudas ya tienen pelos mis calentones!

*.-Escorpio andará más atractivo y seductor que nunca, algo “raro” en ellos verdad?, que siempre consiguen lo que quieren…alianzas estratégicas, relaciones importantes y demás asociaciones, altamente bien aspectadas para estas dos semanas de firmas importantes…¡Hasta bodas en puerta para varios escorpiones!…Los solteros ligando de lo lindo.

*.-Los Leo con Marte, revoleandoles carácter y pasiones por doquier, estas dos semanas andarán positivos en temas laborales…los Leo que anden en busca de trabajo apliquen desde HOY: diario, durante dos semanas y en línea, en todas las empresas de su interés…varias entrevistas en mayo y posible firma de contrato a fines del quinto mes del año…Si y solo si, controlan ese temperamento, que lo andan como el mismo clima…#hot.

*.-Un vaso con el puro jugo de naranjas agrias, en ayunas estas semanas, para regular la secreción de bilis, porque esos Leo, por naturaleza son de carácter fuerte y rugen como el mismo Olimpia…reyes de la jungla zodiacal…y con Marte encima de ellos estos meses…ni quien los aguante mis amores…eviten comer muchas carnes rojas y chile, para bajarle al genio que llevan dentro…¡Hasta su pareja sale disparada!…jijijijij…#kisses.

¡Weeepaa! La próxima parada de Pilo Tejeda será en Barcelona, España el próximo 10 de mayo en el homenaje grande de grandes y desde ya se alista para ser juez del Festival Viña del Mar en Chile.

*.-Los que ya cotizan pasajes aéreos son los Virgo…este año andan más patitas calientes que otros, en especial los nacidos en Septiembre, cuando nadie los encontrara por ningún lado…Estas semanas, Virgo anda con suerte con extranjeros y en el extranjero, porque el mundo y otros estados, los llaman a gritos…¡y ellos que se dejan llevar!…tan inquietos, como quisquillosos y tan perfeccionistas como criticones y burlistos.

*.-Quienes andan más jetones, bocateros y contestarios que nunca son “ciertos” Géminis: desjuiciados con esa rueda de la fortuna que les trae todo de vuelta…¿vieron cómo gira esa rueda?…viejos achaques que se suman a los ya existentes, amigos y ex parejas del ayer, que vuelven via redes sociales a calentarles los ojos y algo más, ex vecinos y antiguos conocidos aleros de largas tertulias…¡Todo se expande con Júpiter en ellos!

*.-Y sumado a todo lo anterior, tienen a Marte en Leo, su casa de la palabra…#Santisimo…¡Candela en su lenguita!…cuidado con ese verbo Géminis, porque su lengua será su maldición o su perdición estas semanas…no solo la “sin hueso” también sus dedotes de tamal, en ese teclado despotricando contra “mundo y Raymundo”…jijijiji…Ellos son hijos de Mercurio, eternos comunicativos e incisivos a mas no poder…#WTF.

*.-Y con Marte, el planeta de la guerra, el bochinche y el alarido de baldío en su casa de la comunicación, ya se imaginan como andan de bélicos los Géminis…”algunos” dejaron de ser los canarios del zodiaco, para ser las cacatúas o los tucanes de la selva…jijijijijiji…¡de verbo imparable e intención insaciable!…”Por ratos” hasta su misma familia no los aguantan…¿será?…En el peor de los casos, porque hay de todo en todos.

*.-Y a nivel de país…¿Cómo esta nuestra casa?…#jummm…seremos tendencia en muchas noticias internacionales, el mundo tendrá los ojos puestos en Honduras, por varias razones…Por la fecha de independencia, la nación es signo Virgo y el sol está en Tauro, su casa de la extranjería…de ahí llévense en las próximas semanas…y para “sellar” año 9 y somos del mes 9…¡Cábala total por donde la vean mis vidas”…¡Idem todos los Virgo!

*.-Mucha gente nos escribe vía mensajes privados de texto para preguntarnos por números de la suerte para cada signo…Cipriano les contesta…Aries: 8, 17 y todos los que sumen esos números…Tauro: 6 y 15, al igual los que sumen 6…Géminis: 05 y 14, también cuquen la suerte con el 23 y 95, y los que sumen 5…Cáncer: 02 y 11, igual que el 20, 29 y los que sumen 2…Leo: 01 y 10 y los que totalicen esos dígitos…Virgo: 05 y 14, igual 23…así como todos los que les gusten desde el 05 hasta el 95, son suyos.

*.-Libra: al igual que Tauro, jueguen con todos los que sumen 6…desde el 06 hasta el 96, que suma 15 que viene siendo 6…Escorpio, la serpiente que se come su misma cola: 08 y todos los que sumen ocho o 17, son de su suerte…Sagitario, el signo que quizás no tiene toda la suerte que quisiera, pero le da buena fortuna a los que tiene cerca, jueguen con el 03-30 y todos los que sumen 12…Capricornio: 04-40 y todos los que totalicen 13.

*.-Seguimos con los suertudos de Acuario: 07-70, 16 y todos los que sumen siete, hasta el mismo 97…para los eternos amigos del zodiaco, que ya sienten los “traqueteos” de Plutón…temido Dios del Inframundo…Cerramos con Piscis, los hijos de Neptuno y Dios de todos los mares del planeta, jueguen con el 9, 18 y todos los dígitos que sumen 9.

*.-MAS AUN…Si por casualidad, miran un numero sincronizado en la pantalla de su móvil, TV, reloj, documentos, en la calle, por destino o mera coincidencia…11:11…12:12…2:22…3:33…4:44…etc…¡Por algo les salió ese número, busquen su significado en Google!…Este 2025 es el gran año para Piscis y Virgo, como los signos más privilegiados por numerología de ciclo…Bueno, los bien portados y los que se alejan de las malas influencias o sea la gente toxica que nunca falta: chismosos, envidiosos o cizañeros.

*.-Como Miguel Caballero Leiva, que siempre se levanta como mínimo unas 3 veces en la madrugada y lo primero que hace es ver el móvil…la hora y las notificaciones de sus portales de noticias mundiales…se engancha con la noticia y hasta se le olvida o se le quitan las ganas de ir al “trono”…jijijijiji…¿y como sabes?…¿Acaso dormís con el Rey de la Farándula?…jijijijijiji…¡Esa linda lamparita con cristales rosa, no miente!

*.-Hasta para ir a la cama es bien fashionista, con lo último en moda de ropa para dormir: tiene una colección de pijamas, pero hay una que es su eterna favorita por su textura y comodidad…¡Ya adquirió otra de la colección que lanzo “La diva más diva de las socialeras catrachas”: Blanca “La Blanche” Bendeck…¡Se le vendieron como pan caliente a la dama que mejor le huele el Dior Addict y “casi “todos los Chanel, menos el No 5.

*.-Aun siendo una de sus mejores amigas, La Diva Bendeck le “huye” ir a la sala de los famosos en El Hilo…¡No sabemos porque tanta fobia de la capricorniana!…al igual que Miguelito Chong y Rebecca Rodríguez…¿Sera que La Venenosa le sabe muchos “parches”?…A nuestro criterio es más siniestra Betty y hasta La Tesorito, que el mismo MICA…pero le urge renovación total de secciones o agregar nuevas como el #tbt: Los Jueves del Recuerdo con invitados del ayer contando su vida con fotos y música.

*.-De ser posible, con los conductores ataviados de los 60’s, 70’s u 80’s y hasta 90’s…con coreografía de esas décadas y musicalizando toda la hora del programa con las rolas de esas épocas…rememorando la TGA y la Honduras del ayer, con fotos proyectadas de los artistas, modelos o reinas de belleza, insignes de esos años…MICA tiene muchas anécdotas por contar…¡Y si invitan expertos personajes, eminencias de esa época, aun mejor!…Yoyo Barrientos, Mauricio Medina, Rene Pinel, narran muy bien.

*.-La verdad que si…Myrna María Barahona es otra experta panelista que podría sumar mucha información a un #tbt en “El Hilo”, con las bandas de rock y otros géneros que encandilaron las noches capitalinas…los antros de moda en aquellos 80’s como: Domo’s, Metro, Volcano y otros más por donde pasearon su belleza, beldades de la talla de: Ninoska Padgett, Francia Tatiana Reyes, Ligia Vivas, Ileana Zacapa, Arlette Zelaya, Erika Aguilera, Yvonne de Lourdes Nasser, Wendy Chinchilla y muchas más.

Grupo Kazzabe ha sido invitado a su programa matutino Despierta América el martes 06 de mayo, cuya emisión en vivo se transmite a las 7:00 a.m. hora de Miami, 5:00 a.m. hora de Honduras.

