Chicha y Limón martes 3 de diciembre de 2024

LLEGO LA NAVIDAD!!…Y siguen las ofertas de temporada en Diunsa…Ya saben que lo mejor de lo mejor para su mesa esta en Supermercados Colonial…Imágenes de los premios Nuestra Gente…Doris Barrose abre finos presentes por su onomástico…Karim Qubain congratulado en Filipinas con el premio “Gusi Internacional de la Paz”…Los graduados siguen celebrando su efemérides…Las galas de La Salle y Saint Peter Academy…Los que parten tarta de cumple…Brindis nupciales…Chismes de pasillo…Alejandra Rubio ultima detalles de su boda…¿Quiénes irán?

En el marco de una elegante cena familiar, fue celebrada otra vuelta mas al sol de la distinguida dama de sociedad, Doris Peña-Barrose…quien con la clase y buen gusto que la define, brillo como anfitriona de una recepción que sigue cosechando buenos comentarios en las redes sociales de la familia…Cobijada por el amor de su esposo, Dalton Barrose y sus apuestos hijos Rollan y Dalton John, Doris recibió a su círculo más cercano.

*.-Abrazos, besos, presentes y buenos deseos, fueron el pre ambulo de la animada velada, que contó con el selecto repertorio musical de Doris, quien compartió amenas charlas con los presentes, entre quienes se encontraban: Harry y Sussie Panting, Norma Leticia Leiva de Santos y las ex reinas de la belleza ceibeña Andrea y Annie Núñez, entre otros…La bella cumpleañera sigue abriendo y agradeciendo las muestras de afecto, entre ellos, varios presentes de Zared Joyeros y Almacenes El Récord…#Blessings

*.-El estimado caballero, diplomático y actual presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, Karim Qubain, fue congratulado recientemente en la lejana Manila Filipinas con la prestigiada presea “Gusi Internacional de la paz” en la categoría humanitarismo…El Premio Gusi de la Paz es una de las preseas más prestigiosas del mundo, que reconoce a personas y grupos que han hecho profundas contribuciones a la paz, los derechos humanos y el progreso global…¡Honor aparte para Honduras!

*.-La Fundación Gusi Por la Paz, ha instituido este reconocimiento como una poderosa afirmación de los valores que unen a la humanidad….A través de un comunicado oficial, informó su decisión de seleccionar a Qubain por su trayectoria de esfuerzo y trabajo para encontrar soluciones para el bienestar común de las personas…además, es considerado como un promotor del progreso social y del diálogo en Honduras…Felicidades!

*.-Les contamos que ya empezaron los brindis en honor a la reconocida socialité y odontóloga Sonia Marcela López Vivas…la esposa de Jorgito Larach y diva del fitness ya recibe las congratulaciones de sus numerosas amistades…su cumple es este fin de semana, pero desde ya es muy felicitada la hija de los galenos Roberto López Tábora y Sonia Vivas.

*.-La encantadora dama Patricia de Andonie, el sábado está de plácemes y luce mejor que nunca la esposa de don Roberto Andonie…se unirán al agape todo el clan Andonie en pleno y su bella nuera Joyce Faraj, idem sus consuegros don Fouad y doña Jo Faraj…¡Muchos años más de vida para doña Paty de Andonie y que la pase super bien con sus lindos nietos!

Quienes partieron pastel de cumpleaños en fecha recientes son los hijos de Rosa Kattán… José Miguel y Paola Pineda Kattán, fueron agasajados en familia con todo el amor de sus respectivas parejas Daniela Mejía y Alejandro Martínez y por supuesto querida madre Rosa.

*.-Si de glamour se trata: Elizabeth Canahuati de Dumas, más conocida en la sociedad sampedrana como Lizzie Dumas…esta semana empieza con las celebraciones de cumpleaños la viuda del recordado caballero León Dumas…Lizzie es madre de Ricardo y nuera de la bella Eugenia Bendaña.

*.-Se unen a las felicitaciones para esta elegante dama de sociedad, sus consuegros, Ricardo Bendaña Pinel y María Teresa Prieto Moreira de Bendaña, al igual que las numerosas amistades que felicitaran a Lizzie en este fin de semana…su cumpleaños es el 10, pero este finde brindan.

*.-El clan Kafati este fin de semana tira sus mansiones por las ventanas con el cumpleaños del carismático empresario Eduardo Kafati…esposo de la glamurosa diva de los medios Annamaria Villeda Ferrari, quien junto a sus lindas hijas, sorprenderán a Eddy con finos detalles.

*.-Se suman a las congratulaciones para Eduardo Kafati las numerosas amistades de una de las dinastías más honorables de Honduras…como lo es la fundada por los especiales don Camilo y doña Elsita de Kafati…como también el clan Villeda Ferrari, que este fin de semana se lucirán con una edición más de la Teletón…¡viene Emilio, hijo de Juan Osorio y Niurka!

*.-Dos hermosas jovencitas celebran en familia por sus 16 primaveras…nos referimos a las encantadoras Camila Zaldaña, hija de la reconocida periodista Mayra Castro y estudiante de la Santa María del Valle…y Sofia Alejandra Fernández, hija de Gerardo Morales y Alejandra Rodríguez…Sofi es destacada estudiante de la Ágape Christian Academy.

*.-Rodeada de rosas y finos presentes de Zared Joyeros, disfrutara estos días la bellísima dama, Jenny Hawit de Vitanza, esposa de Jorge y madre de Jorgito, quien este jueves celebra su cumpleaños con muchas sorpresas…se unieran al ágape de Jenny: su madre, hermanos, sobrinos y su preciosa nuera Sofía Barletta Kivett…¡Bendiciones Jenny de Vitanza!

*.-Seguimos con honorables sagitarios con la fina estampa de la bella Susana María Galdámez Tome, quien esta semana agrega un año más de vida, más radiante y plena que nunca…súper realizada con sus hijos y pilar fundamental de su linda madre, doña Suyapa Tome viuda de Galdámez…Sussie es madre de la bella influencer de la moda y estilo de vida Isabella Garza, quien sigue los pasos de su bella progenitora…#Kisses.

El destacado caballero Lester Aguilar estuvo de places el fin de semana…una vuelta más al sol que le hace lo que al vino porque siempre luce estupendo… Lester brilló entre toda su familia que lo agasajó con una intima reunión, por supuesto organizada por su gentil esposa la abogada Waleska López de Aguilar y donde estuvo en pleno el clan Aguilar-López.

*.-Mónica Córdoba-Piechotka es otra de las glamurosas sagitario que cumplen años este fin de semana…el signo de las mujeres francas, emprendedoras, alegres, viajeras, autosuficientes, perseverantes y exitosas…Brindaran con la cava de Marcas Mundiales, Iniesta y Deriva Enoteca por la dicha de Mónica: madre, hijos y medio clan Córdoba.

*.-Dinastía de honorables personajes que arrancó onomásticos con la bella Alejandra en días recientes…El Real InterContinental con Fanny Hawit las espera para seguir departiendo en sus regias propuestas con promociones fuera de serie…¡Ideal para esas celebraciones de temporada o esos reencuentros de graduados que ya se cocinan en redes sociales!

*.-Andrea Panayotti de Larach es otra de las divas que partirá pastel este fin de semana…La guapísima esposa de Daniel Larach y nuera consentida de Alejandro y Carmencita Morales de Larach, desde ya recibe las felicitaciones de sus múltiples amistades que la congratularan en algún recinto chic de la ciudad….¡El clan Panayotti sigue de agape en agape!

*.-Otra encantadora dama que parte pastel este fin de semana es la talentosa, Ada Margarita Rodríguez de Hernández, esposa del especial caballero Luis Hernández…Margarita es una destacada artista del pincel, con varios cursos en el extranjero y que plasma hermosos paisajes.

*.- Margarita, pertenecen a la Asociación de Mujeres Artistas de Honduras (AMAH) donde exponen sus creaciones en distintas galerías locales, nacionales e internacionales…Muchísimos años más de vida para esta sagitariana de altos kilates…Feliz Cumpleaños Margarita.

*.-Bendito entre estas damas, cierra con broche de oro esta lista de cumpleañeros el honorable empresario don Fuad Handal, esposo de la linda dama Diana Katimi de Handal y padre de las bellas: Lorena de Kattán, Carol de Zummar y Vivian de Kattán…y el apuesto Ing. Fuad Handal, que también estuvo de plácemes y congratulado por sus compañeros de la ANDI…Brindis familiares que se extienden esta semana…¡Bendiciones!

Muchas felicidades a Kevin Sabillón en su 30 aniversario natal… su esposa Nohemy Izaula de Sabillón convocó a sus familiares y amigos para festejarlo y darle gracias a Dios por su cumpleaños… Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos decoro en los tonos negro, azul royal y dorado. ¡¡Muchas bendiciones a Kevin!!

*.-Con este rico clima que gobierna Honduras, algunas familias celebran sus onomásticos en casa, con un delicioso asado con todos los full mickies…y para asados y otros fiambres exquisitos, se pinta sola Finca 8, la novedosa propuesta en cortes de carne categoría Premium que se ubica en el primer nivel de Corporativo 1908…habitue de gente molto chic.

*.-Y es que los mejores saraos se hacen en casa, el área del jardín es más que idónea para montar una buena celebración…como entradas magistrales para abrir boca, una suculenta “picada” de quesos y jamones, como esas tablas de fiambres que nos ofrecen nuestros amigos de C Bari…la charcutería más deli que nos ofrece Supermercados Colonial….C Bari Copantl es el “meeting point” de todo reencuentro entre amigos.

*.-Varios personajes que celebran sus ágapes, igual o más rico que el cuadro anterior son: la siempre bella socialité ceibeña afincada en Miami, María Dip…la ex diva bancaria y diplomática capitalina Tatiana Zelaya, quien en sus años mozos brilló con su porte chic en el Miss Teen Age…en la época de: Gilian Guifarro, Mónica Cueva y Vesna Castañeda Handal.

*.-Otros divos que brindan estas semanas son: Vilma Karow, doña Lily de Sucrovich, Carolina de Canahuati, María Conchita Martínez Cruz, Karl Berkling, Mario Marcos, Pilo Tejeda y Carlos José Flores Tijerino, entre otros socialités que les iremos develando en próximas ediciones.

*.-Si de frikis se trata…El periodista y empresario de los medios Eduardo Maldonado esta de plácemes este viernes y con muchas sorpresas en regalos…también su pupila: Alejandra Rubio suma un año más de vida…celebrando entre amigas sus últimas semanas de soltería…La ex Miss Tegucigalpa solicitó permiso indefinido para ultimar los detalles de su boda con Javian Thompson…¡Estos días viaja a la USA por su ajuar nupcial.

Ya se dieron el Si quiero los jóvenes Arody Vásquez y Magdali “Magi” Peralta, en una hermosa ceremonia civil y eclesiástica en los lindos parajes de Angeli Gardens Salon Poinsettia, que fueron engalanados por Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos, con su vasta experiencia decoró y coordinó esta hermosa boda… Bendiciones a los esposos Vasquez-Peralta.

*.-Según las lenguas de El Chele & Max, le confiaron a nuestro Zambo Cipriano, que la ex chica de El Central por razones de presupuesto no puede invitar a todo el staff de QVLV…pero SÍ ya tiene en lista a su jefe Eduardo Maldonado y Ariela Cáceres…Aunque La Rubio esta más que abierta para todas las sorpresas que le pueden brindar sus compañeros de labores en las distintas parrandas de fin de soltería…¡Indie siempre a la orden!…Tiene planes de regresar a HCH el próximo año…¿Sera?.

*.-¡Cuantas cosas pasan en un año!…y más en este 2024: año par y para rematar bisiesto…pero a la vecina de la Cerro Grande le ha ido de maravilla en todos los planos…¡Hasta pesco novio millonete en las islas!…Suerte que no poseen muchas que ya son habitues en el departamento insular…Pero Alejandra es Sagitario: hija de Júpiter y bañada por la buena fortuna…¡Les aseguramos que regresara a HCH!

*.-Mientras Aleja prepara su bodorrio, se casa y viaja de luna de miel disfrutando a uno de los caracoles más correteados de Roatán…al parecer será Elsa Oseguera, quien la cubrirá en su espacio de QVLV…Otros aun barajan el nombre de Gabriela Salazar, ex comadre del mismísimo Elton Morazán, en la revista matutina de VTV Café Caliente…¿Se imaginan a ese mujerón de Prados Universitarios en Que Viva la Vida?…¡Ardera Troya!

*.-A propósito de Elsa Oseguera…regreso más estilizada que nunca, con nuevo rostro y bien esculpido con Sisley y Tom Ford …no toda conductora de la telera usa esas marcas…Las firmas más “quemadas” en la TV catracha son: Urban Decay, Too Face, Anastasia Beverly Hills, ELF, Revlon, L’Oreal y Maybelline…Elsita solo ropa de Saks 5th le hemos visto…Junto con Conchita Montoya y Alan Durón, alias La Chiringos, están de cumple este domingo 8, cuando Comayagua festeja a la Virgen de La Concepción.

*.-La Oseguera hizo casting para Nuestra Belleza Latina, que ya “castea” de costa a costa en toda la Unión Americana, en busca de la sucesora de Sirey Moran…quien se está poniendo las pilas para bajar los kilos que subió de viaje en viaje y de baleada en baleada…Lo que no saben es que en la casa de enfrente, ya “cocinan” a fuego lento el “Miss Telemundo”, con el mismo formato de NBL, cuya ganadora ira al Miss Universo 2025.

Ya son esposo por las leyes de Honduras Eduardo Castillo Castellanos y Elizabeth Azucena Ayala, se dieron el Si quiero en Santa Cruz y celebraron su recepción posts-boda en el Hotel Maya Colonial, el salon Maya Azul fue convertido en un jardín floral, por Lidabel de Mena…familiares y amistades los acompañaron y compartieron con ellos ese día especial.

*.-Idea del magnate azteca Raúl Rocha Cantú, de quien dicen, ya es socio de la televisora de la T…”Tu mundo, nuestro mundo”…y con las redituables ganancias que le dejó en arcas llenas el pasado MU-24 con todas sus polémicas…A soto voce, dicen que el “Tío Raül” sopesa en reencontrar a las potencias latinas de la pasada edición para ese reality: Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Puerto Rico, Cuba, Brasil, VZLA, Honduras, Colombia…y hasta Miss Panamá Italy Mora con la dominicana Celinee Santos…que le pondrían sazón al caldo…¡Una de ellas volvería al MU-25!

*.-Tío Raül y la Tía Anne multiplicarían como el mismo arroz sus ganancias, empoderando su imperio separando el concurso en 3 ediciones al año: Miss Universo, Miss Trans Universo y Mrs (Señora) Universo solo para doñas…¡Tres justas regadas en todo el año y bien montadas!…#OJO.

*.-Si de “Raules” se trata…Dicen las viperinas de la televisora de la U que El Gordo de Molina junto a su siamesa y comadre Lily Estefan, andan en legales y hasta abogado llevaron al trabajo…dizque porque los quieren cesantear y cerrar el show de chismes…ya vieron que están reestructurando todo…La verdad es que ya “rayito de luna” ese programa, por mucho que alternen conductores…Lily ya consulta con su tío Emilio.

*.-Se le pego en el “jalón de avioneta” que Gary Nader, el coleccionista de arte dominicano de origen libanés y millonete que estuvo en el jurado…Liliana del Carmen Estefan, alias Lily Estefan, viajo con su tío Emilio en ese jet y hasta estuvo en la final del show, promocionándolo y todo en sus redes sociales…o sea…que La Flaca Estefan ya coquetea con sus influencias familiares en Telemundo para otro show de chismes…¡Pero “Siéntese quien pueda” esta más que completo!…¡Ni doña Sheynnis cabe!

*.-Agregan las viperinas de Brickell que El Gordo de Molina ya vocifera por todos los pasillos de su casa televisora: “A mí no me van a dejar como Don Francisco”…y La Flaca Estefan revira “A mí tampoco como a Cristina”…entre los celebs más destacados cesanteados en ese canal…entre muchos otros…Telemundo no se queda atrás y reestructura cada cierto tiempo para no acumular fortunas en prestaciones…#WTF.

Regia lució la jovencita Yadira Amaya en el prom de la Saint Peters Academy.

*.-Como el caso de aquellas dos catrachas oriundas del interior del país, a quienes según nuestro psíquico El Zambo Cipriano, les cayó el chahuistle por andar de miserables con sus paisanos…Dicen que ambas, le negaron ayuda de emergencia por salud a varios ex vecinos de sus familias de por acá: ni les contestaron los mensajes ni les ayudaron…¡Pasaron a mejor vida!…¿Sera?…A los meses las estaban liquidando…¡Con esos pueblos mágicos que nadie se meta!…¡Porque nuestras etnias son sagradas!

*.-Retomando a “La muca más muca”…anduvo de gira por Tailandia en la caravana de reinas e influencers en la campaña publicitaria de las joyas Pandora…que aquí pueden adquirir en Zared Joyeros…Alla andaba Zu Clemente, pero al parecer las reinas actuales se hicieron un solo nudo y se apartaron de las influencers…¡El mismo evento donde acudió doña Loren!

*.-Por cierto…a Doña Sheynnis le hicieron el feo en el pasado Festival de Cannes…ella llego bien diva como suele “lookearse”: posera y glamurosa, con visajes sensuales tipo luminaria del cine…subió las escaleras y en la entrada le pidieron la entrada al evento…#WTF…y que la nica ni sabía que tenía que comprar entrada y menos sus jefes le compraron…El asunto es que la mujer no se iba a retachar y bajar humillada las escalinatas.

*.-Tan coqueta y conchuda, como es su estilo sutil de tratar a la gente, le pidió a los agentes de seguridad y logística del evento que le mostraran el baño más cercano…le dijeron que estaba dentro…quien sabe a quién de los que iban entrando se le colgó del brazo tipo acompañante y que se coló adentro…jijijijijijiji…¡Asustadísima la muca por ese desplante de jefes!…Unos reporteros de renombrada cadena mundial miraron todo.

*.-Se lo comentaron a Daniela Di Giacomo, Miss Internacional 2006 y comadrisima de “cuarto y baño” con nuestra Lisa Diana Viera Sáenz…(Reina de La Costa Maya y Reina Mundial del Cacao)…en esa justa efectuada en Beijing China y donde dejaron fuera a nuestra imponente gacela “caracola-caymanesa”…¡En boca de quien vino a caer doña Sheynnis!…En ese mismo evento de Cannes dicen que llego Zu Clemente…no sabemos si como público de alfombra o desfiló adentro…porque hasta la fecha de hoy no vimos fotos ni video…¿Sera?.

*.-En Tailandia si vimos a la Clemente grabando sola en el viejo Bangkok, o sea la zona de los templos…por donde también divisamos hace algunos años a la dinastía de los López-Scott-Sikaffy & Cubas…Cerramos nuestras notas internacionales con el chisme: nadie quiere en redes al novio de doña Sheynnis: de vividor y patán nadie lo baja…Ella no dice nada, será por los “papeles” que le aguanta?…pero dicen que el ex roommie de La Divaza en LCDLF, se cree manager de la Palacios…¡Aun no firma con T!

Como guante le quedó su vestido a la jovencita Andrea Ordoñez, lució di-vi-na en el prom de la Saint Peters Academy.

*.-De Bangkok volamos a Shangai para tomar vuelo directo por Aero México hasta la CDMX…donde haremos conexión con Palmerola…porque de regreso a HCH, nos comentan que los roces entre Jeffrey y Ricky siguen a la orden del día…¿Cómo los roces entre Ricky y Elton en camerinos?…NOOO…nada que ver, los roces de este chambre son laborales y hasta personales entre el ex modelo y el de Tatumbla…Fuera de cámaras son enemigos acérrimos: no se hablan ni se pueden ver caras.

*.-Pero Según Caballero Leiva…La cachorra Rodríguez es actor y juega con su personaje de cómico en QVLV: provocando con miradas y risitas irónicas, salpicadas de sarcasmo y mucho humor negro…¿Será?…”¿Qué mes ves bro?”…”¿Acaso te debo algo para que me mires así?”…Le reclamo bien encabritado y al aire cierta tarde, el galán bien nacido bajo el signo de Libra, un 9 de octubre hace 34 años…MICA jura y perjura que Jeffrey es un primerísimo actor de las tablas, que “debuto” con él, recién llegado a TGA…¡Entre virgonianos te veas, porque ambos son Virgo!…¡De signo!

Cerramos con broche de oro: mañana esta de plácemes la socialité y diva de las ventas VIP, María Erlinda Pineda Roth…más conocida como María Erlinda de Alvarado…y como ya es tradición nos despedimos con aromas…Tres indispensables para los Virgo para la última noche de este 2024 y todo el 2025 son: “White” de la firma Puredistance, “Musk Therapy” de Initio o “Voulez-Vous Coucher Avec Moi” de Kilian…¡Los necesitan en su vida mis adorados hijos de Mercurio!…que aún sigue retrogrado, retrasando todo y afectando a: Libra, Géminis, Virgo, Tauro, Escorpión, Piscis, Aries y Sagitario por acelerado e impaciente… Hasta la próxima entrega, cuídense mis amores ya saben que los queremos en P!#$%.