Chicha y Limón martes 4 de marzo de 2025

ENTRE FLORES Y VERDORES!!…Se espera que sea la próxima primavera, que por estas latitudes del orbe, es el inicio del inclemente verano…y muy primaverales y bellas lucieron las chicas del Santo Tomas en su desayuno…Mañana es “Miércoles de Ceniza” e inicio de la cuaresma…Los que parten tarta de Maritza’s Bakery…Los esperados avisos parroquiales…Predicciones de nuestros mentalistas…Vienen nuestros chifleteros a ponerle sazón al caldo…¡Esto y más solo aquí mis vidas!

La entusiasta Clase XXV del prestigiado Instituto Tecnológico Santo Tomas, hicieron una pausa en sus intensas actividades académicas de último año, para compartir sus experiencias previas a la gala de graduación en el marco del tradicional desayuno de despedida…La cita fue en el Salón Pulhapanzak del Hotel Copantl, donde arribaron frescos y puntuales, con las últimas tendencias de la moda casual y semi formal… la gráfica Annia Reyes, Jimena Madrid, Emily Martínez, Fernanda Agurcia y Ytzel Cáceres.

*.-El convivio estudiantil fue organizado por el Comité de Madres de Familia, en coordinación con el personal docente y administrativo del Santo Tomas ( donde se graduó hace ya algunos años la ex reina de belleza Gaby Zavala como Técnica en Delineación Industrial )…sarao planificado y montado por la directora del instituto, la comunicadora social y particular amiga nuestra, Gabriela García Tenorio de Ferraro…¡Todo salió de diez!

*.-Las selfies, lives y las anécdotas de la generación, pronta a egresar de las aulas de clase, no se hicieron esperar…y el brunch ofrecido por la casa hotelera satisfizo el paladar de los presentes…extendemos las congratulaciones a las jóvenes madres de familia, quienes asesoraron en etiqueta y estilismo a hijas e hijos, porque ninguno desentono con la ocasión…Los dicentes siempre agradecido por la confianza depositada por los padres de familia para brindar optima educación de calidad a sus hijos.

*.-Poker de divas… Estas semanas se verán muy congratuladas las damas: Fairuz Khoury, Desiree Gavidia, Mayrita Castro y Ángela Segebre… y sus respectivas familias lo saben… el círculo social más cercano a ellas, desde ya las congratulan… agradeciendo a Dios por la oportunidad que les da de celebrar un año más de fe, dicha y esperanza mis reinas del glamour…Que lo pasen a todo dar ladies…¿Algún viajes en puerta?…#Kisses.

*.-Este domingo 9… En plenas elecciones primarias agregan “un marzo” más de vida… y uno no es ninguno verdad queridas… nos referimos a las encantadoras Ana Cecilia Barletta Yacamán y Francis Funes Padilla… quienes se verán finamente congratuladas en la intimidad de sus respectivas familias…Vía redes sociales ya gozan de bendiciones.

La encantadora dama de la política Guadalupe Urquía sigue rodeada de sendos arreglos florales… la diva de los liberales de SPS agrego un dichoso año más de existencia…en familia y sus más allegados…infaltables para el brindis Sergio y Kattia Alvarado de Bonilla, sus nietos y vía zoom su bella sobrina Patricia Urquía, desde Europa y siempre en contacto con la familia, una de las Miss SPS más queridas del país…¡Bendiciones Lupita!

*.-Los apreciados gemelos Isabelita y Juan Carlos Sabillón Dávila siguen recibiendo el beneplácito de sus múltiples amistades de la sociedad sampedrana para festejar su onomástico con sus parejas…Sergio Diaz y Ruth Marie Canahuati, respectivamente…seguro disfrutarán de un menú internacional, tan nutritivo como delicioso, una cava de vinos de primera categoría y una estación de postres de lujo…Muchas felicidades.

*.-Las dinámicas damas del Club Internacional de Tenis…siguen de ágape en ágape por estas fechas… la primera que arranco con celebración fue la querida Nena Díaz Lobo…le siguió doña Miriam Pagan…Y este fin de semana le toca el turno a la guapísima Ruth Fasquelle…Que lo pase regio y que Dios le conceda muchísimos años más de vida, salud y éxitos.

*.-Dos beldades están de plácemes en el Valle de Sula…nos referimos a la sampedrana Sandra Oseguera, diva de mercadotecnia y graduada con honores de UNITEC…y la esbelta porteña Shantte Alexandra Siliezar Clarke…más conocida como Shanty Clarke…Bendiciones bellezas.

*.-Si de socialités se trata…quien sigue abriendo finos presentes en su linda residencia es la ex reina de belleza Karla Isabel Mendoza Kipp…la adorada hija de Peggy Margareth Kipp se encontró de plácemes y muy consentida por el amor de su vida…Sus amigas las modelos y misses más conocidas del Valle de Sula se unen a los brindis…Idem los missologos.

*.-Fabulosos 42 para Águeda Castillo de López, quien festejo por todo lo alto… su esposo Nilton López y sus hijas Marcela y Montserrat le celebraron como ella se lo merece… Familiares y amistades le acompañaron en este día especial cantándole el Happy Birthday con un hermoso pastel de La Tarta…Congratulaciones y muchos años más de vida.

*.-Uno de los solteros más cotizados de Honduras parte pastel este domingo 10 de marzo…nos referimos al apuesto y cosmopolita socialité Alejandro Cobos…hijo del inolvidable caballero Pedro José Cobos y de la especial dama Maribelita de Cobos…Se une a las felicitaciones para Alejandro su hermano Pedro Luis…¡Que lo pase de maravilla y donde sea!

Hasta los Nuevayores…enviamos un fraternal abrazo para Angelica de Barrera, feliz esposa de Antonio Barrera, quien este día esta de plácemes…La querida Angie amaneció de plácemes y esta noche departirá con su amado y sus hijos en algún mesón chic de la Gran Manzana…como suelen hacerlo en su onomástico…¡Muchísimas felicidades para Angelica!

*.-Celebro sus 23 años la simpática jovencita Lina Vanessa Evans Acosta, rodeada del amor de sus padres Roberth Evans y Cristhian Suyapa Acosta de Evans…quienes le festejaron junto a su hermano Roberth Alejandro, familiares y amistades le felicitaron por su día de días…Se unen a las felicitaciones para Vanesita las hermanas Mena-Sánchez de la firma Acontecimientos y desde Florida, su comadre y ex vecina Deborah Giselle.

*.-Colinas Santa Bárbara esta de feria, en honor a su santo patrón San José… las celebraciones se prolongan en todo Marzo…Así es que, a hacer turismo interno con la familia, en la tierra de Ingrid López, Celia Monterrosa y Alejandra Paz…Por cierto, el jurado de las reinas patronales lo engalano la actual Miss Santa Barbara Mundo, la bellísima Eliza Sagastume, consentida de Eduardo Zablah y Honduras en el próximo Face of Beauty Internacional en la lejana Bangkok Tailandia…¡Suerte muñeca!

*.-Al parecer Tailandia seguirá siendo el epicentro de la belleza mundial este año y muchos más…porque el “run-run” que corre como pólvora encendida en el planeta, es que la Tía Anne vendió sus derechos del Miss Universo a Nawat, presidente del Miss Grand Internacional…De ser cierto este bulo, no dudamos que las sedes del MU sean allá en el Lejano Oriente, porque el MGI hasta recinto propio tiene…¿Miss Grand Universe?

*.-¿Qué tienen en común Gloria Limpias, Julia Morley y Francisco Cortez?…adivinaron mis amores…que los tres franquiciadores siempre le dan la espalda a Honduras en sus justas…casualidad o coincidencia, pero la historia lo certifica, con tantos paneles de jueces distintos cada año…Volvieron a dejar pegadas como chicle a nuestras bellas en el Reina Hispanoamericana y Mesoamérica, que debería de llamarse “Miss Sudamérica”: solo para allá se van los cetros…¡Ni Cristian Paz tuvo suerte!

La artista y exdiplomática hondureña Antonieta Máximo es la organizadora de la gala benéfica “Honduras es música con aroma de mujer” a realizarse el 3 de mayo en el Teatro José Francisco Saybe, con un extraordinario ramillete es voces femeninas. Donación Lps. 400.00.

*.-Si de pateplumas se trata…Finca Bella Aurora vistió sus mejores galas para uno de los ágapes más esperados: el onomástico de la encantadora dama de la política Jackie Caballero, quien partió pastel en fecha reciente…Sus redes sociales no paran de recibir buenos deseos para esta destacada dama, proveniente de antañona familia de alcurnia.

*.-Feliz segundo aniversario nupcial a Keyli Vásquez y David Bermúdez en sus “Bodas de Algodón”…El Pastor Walter Bermúdez del Centro Cristiano La Roca los unió bajo las leyes divinas… Ceremonia y recepción en Angeli Gardens, Salón Poinsettia que fue transformo elegantemente, utilizando verdes follajes, sillas country, portaplatos de ratán en tonos Ivory.

*.-El sueño de amor de Krisya Papadakys Paredes y Omar Maldonado se cumplió en el 2024, quienes se unieron por las leyes divinas en el altar de la iglesia María Reina del Mundo… en todo momento estuvieron arropados en amor y bendiciones por familiares y cercanos, que brindaron en un banquete de esponsales en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl…¡Dichosas “Bodas de Papel”!

*.-José y Mónica Montes de Ramos departen en algún recinto chic de esta city por sus “Bodas de Cuero”…ambas familias brindaron en el 2022 por la dicha de sus hijos luego de una emotiva homilía nupcial en la iglesia María Reina del Mundo…parientes cercanos y el círculo más íntimo de la pareja, disfrutaron de un íntimo banquete de bodas en el salón VIP del Club Hípico Valle de Sula en el Agas…La Marguerita los espera amigos.

*.-Con una ambientación campestre chic, lograda entre flores blancas, Ivory y detalles en verde musgo, se ornamentaron los espacios del salón de eventos…y con ese toque chic de los chandeliers, imprimieron de romance el recinto…ideas personalizadas de Mónica y su madre, doña Gilma Regalado, en mancuerna con Lidabel y Grethel Mena de Acontecimientos…Mientras DJ Luigi animo el sarao a ritmo de carnaval.

Felicidades en su quinto aniversario de matrimonio a Eduardo y Melissa Robles de Sánchez…Esta pareja se unió en matrimonio en Angeli Gardens Salon Poinsettia donde la Abogada Hilda Sorto los declaró unidos en matrimonio civil… Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos decoraron el salón en los tonos ivory y rosado… familiares y amistades los acompañaron en ese día especial. Bendiciones.

*.-Dos reconocidas parejas de la sociedad sampedrana festejan en familia su sexto aniversario de casados… nos referimos a: José y Jessica Aguirre de Limere y Luis y Alejandra Campbell de Bertrand…quienes unieron sus vidas en espectaculares bodas en el Club Hondureño Árabe, recinto que siempre los espera con sus regias propuestas para volver a vivir esas noches de rumba y mucho amor del bueno…¡Bodas de Hierro!

*.-Brindan por su sexto año de casados: Rudy y Ana María Rodríguez de Zelaya, luego de ese romántico enlace que los unió en el 2019 como marido y mujer ante las leyes divinas… una ceremonia oficiada en la iglesia María Reina del Mundo con posterior ágape nupcial en el Agas Social Club.

*.-Los tortolos son hijos de reconocidas personalidades de esta ciudad como ser: Rudy Zelaya y Elizabeth Juárez, padres de Rudy; y de la estimada dama Ana María Williams y el inolvidable caballero Waldo Rodríguez, padres de Ana María… Los Zelaya-Rodríguez pasearon su “amorzt” por distintas capitales europeas… Toda la dicha para esta ejemplar pareja.

*.-Unos que brindan con Moet & Chandon por su primer lustro de casados son los guapísimos Miguel y Vicky Álvarez de Medina… amantísimos hijos de Emilio Medina y Lastenia Pineda, padres de Miguel… y de Juan Carlos y Maru de Álvarez, padres de Vicky… ¡sobrina de Ricardo Álvarez para más señas!…¡Con razón tanta galanura!…¡Benditas Bodas de Sándalo!

*.-Otros que arrancan brindis por sus “Bodas de Hierro” este fin de semana, es la joven pareja formada por los guapos Virgilio Bueso y María Camila Egas de Bueso, los cuales ya se volaron su sexto año de casados… #WAO… ¡Cómo pasa el tiempo señores!… Inolvidable homilía celebrada en la iglesia María Reina del Mundo, con posterior banquete en el Club Hondureño Árabe…¡Rieguen arroz para esos baby showers amigos!

*.-Este fin de semana departen por sus “Bodas de Algodon” los jóvenes Daniel Vallecillo y Melanie Casanova…ceremonia y recepción post boda celebrada en el 2023 en los Jardines del Hotel Hilton Princess… donde las geniales damas de Acontecimientos decoran con finos detalles este memorable sarao…El Garden Court invita a los Vallecillo-Casanova a un brindis muy especial en este su segundo aniversario de casados.

El diseñador de modas hondureño Sergio Paz, afincado en la ciudad de Nueva Orleans, disfrutó el fin de semana con amigos de una divertida fiesta al estilo mardi gras… Sergio se dio a conocer en nuestro país por que sus diseños fueron lucidos por muchas candidatas que concursaban en el Miss Honduras.

*.-Nos cuenta Vidajena… que la exquisita pareja formada por Arturo Corrales Suazo y Digna Carmen Ariño, buscan organizadora de eventos para una efemérides muy especial: el sexto aniversario natal de su bebita Digna Carmen…En las próximas semanas parte pastel y piñata la nieta de los estimados Arturo Corrales Padilla y la guapa Patricia Suazo de Corrales.

*.-Las familias: Sierra, Vitanza, Ustariz, Ávila & Díaz Zelaya, entre otras, ya tienen más que listas sus bellas casas de playa en la zona de Puerto Cortes… Idem los Hawit, Ferrufino y Egas por el lado de Tela y así por el estilo, muchas familias “bien” del Valle de Sula cierran sus residencias citadinas para trasladarse a las zonas turísticas para respirar nuevos aires…Supermercados Colonial los espera para todo lo que requieran y con promociones fabulosas que los llevan de viaje por América y Europa.

*.-¿Somos nosotros o será el escaso sereno de la madrugada que no se siente el espíritu festivo de las elecciones de antaño?…una simple percepción o la realidad cruda y palpante de este país…La gente ya no cree en los políticos y más con todo lo que salta bajo la alfombra…Ya no emocionan esas promesas o cuentos de camino real…la risa o el llanto de las hienas de siempre…Si usted estimado lector, mira que no han hecho nada por su vecindario o ciudad, no vote, llegue para anular el voto.

*.-.¡Hasta Nasralla miramos bien desanimado últimamente!…no se le nota el brillo y el entusiasmo de antes…para más Papi no baja la guardia, a pesar de tantos escándalos que sacuden su partido…mi estimado Yordi Calix siempre con esa sonrisa de oreja a oreja, seduciendo a su paso como buen Tauro…¿Sera acaso el ungido de los “Liberaches”?…Nuestros mentalistas lo ven “a los espadazos” en las generales con Asfura, al “TuxTu”…¿Acaso los máximos a la silla caliente?…¡Sin chanchuyo alguno!

*.-Si las calles de su barrio o colonia o las principales carreteras de este país, están más que pésimas, esos cuadros dantescos del diario vivir denotan la desidia de nuestros gobernantes que en casi cuatro años han hecho poco o nada por este país…Las deficiencias que saltan a la vista del pueblo, refleja que los responsables solo llegan a cobrar por arriba y por debajo de la mesa, sin hacer nada por su gente…¡Mas que evidente!…Solo saben inaugurar “obrillas” de medio pelo, sobrevaloradas, que no terminan de construir…¡Eso en los últimos meses y paremos de contar!

*.-Y sigue la mata dando con el mentado Plutón en Acuario…tocando severamente todo lo relacionado a la aeronavegación en el mundo…se los cantamos desde enero y casi a diario salta la vista del mundazo cada caso, que deja al gentío perplejo…y lo que falta, porque el más temido de los planetas que rige muerte y transformación, seguirá en los geniales acuarianos por veinte años…¡A transmutar y liberar esas energías!

*.-No solo los aviones comerciales, militares y hasta de carga se verán tocados con esa aspectación…naves espaciales, satélites, helicópteros, drones y hasta globos aerostáticos (como esos colorinches que hacen paseos en Texas y Turquía) tendrán aterrizajes de emergencia con muchísima suerte…#WTF…Pluton en Acuario igual toca redes sociales, internet, cable y todo tipo se sistemas como el de las líneas aéreas.

*.-O sea que volveremos a ver varado al “mundazo” en más de algún aeropuerto chic del planeta…atiborrado de almas y maletas, ansiosos por abordar el siguiente vuelo…¿Se han quedado varados en alguna terminal de esas varias horas y hasta días?…La gran ventaja que ahí hay de todo vos: restaurantes a cuales mejores, hoteles, tiendas, spa, dutty free y toilettes por doquier…¡Ahí nadie se aburre o se muere de hambre vos!

Una cena y momentos inolvidables vivió la destacada comunicadora Tesla Callejas… tras ser sorprendida por sus compañeros de la Asociación Hondureña de Maquiladores con un homenaje de despedida… La especial Tesla deja la organización para emprender y potenciar su empresa Protocolo y Talento que estamos seguro será tremendo éxito.

Tesla Callejas en su almuerzo de despedida.

*.-Sumado a los siniestros efectos del Año Chino de la Serpiente de madera, con doble tracción: por el lado de la serpiente, los engaños, estafas y timos estarán a la orden de los venideros doce meses, más que todo online…porque los hackers harán de las suyas y las ajenas en cada caída “misteriosa” de sistemas…y por el lado del elemento madera, la tracción viene en el verano, con más incendios como los de California.

*.-Con la alineación de los 7 planetas fantásticos, el pasado viernes 28 de febrero, los efectos empezaron el día siguiente con el apagón del sábado 1 de marzo, que “eclipso” una buena parte del istmo centroamericano…¡Si así empezamos el tercer mes del año como lo terminaremos!…La actividad volcánica en el planeta dejara al gentío con las bragas en las patas jodido: volcanes que nunca han asustado, sorprenderán este 2025.

*.-Todos los fenómenos naturales ya conocidos, se darán en sitios, locaciones, ciudades o países donde JAMAS han sucedido…temblores, terremotos, maremotos, tsunamis, inundaciones, tornados, huracanes, tifones…igual climas de temperaturas extremas, que estremecerán a la humanidad…no se diga los incendios en gran escala y volcanes “dormidos” que este año se hacen presente…La fauna también será protagonista.

*.-Varias especies de animales serán extinción este año, desaparecen muchos animalitos de la noche a la mañana…Pero surgen otros más raros como el pez diablo…todo surgido entre las aguas…y de las aguas mismas, aparecerán los restos del avión malayo desaparecido en aquel fatídico vuelo de Kuala Lumpur a Pekin…Todo en este funesto año 2025, donde las explosiones y los incendios estarán a la orden todos sus meses…#WTF.

*.-Uno de los pocos aspectos “positivos” de este año chino del pitón, es que todos sus bien nacidos en sus años (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) poseen un encanto fuera de serie…desde su seductora forma de caminar, emulando en cierta medida al animalito chino que los rige (ese contoneo les sale bien sexy y natural, fíjense en ellos) hasta su marcada astucia para conseguir todo lo que quieren: ofrecen el oro y el moro, prometen villas y castillos a quien sea, para lograr sus objetivos.

*.-Se embolsan a familiares, amigos, compañeros de trabajo y al gentío que les conviene, para trazar sus metas personales…pero ¿Cuál es su modus operandis?…una de sus mejores armas es el análisis: conocen al dedillo las debilidades y fortalezas de su persona-objetivo…idem su carácter a todo lo que da, para seguir con su segunda arma: la atención…los escuchan en todo y les dan la razón en todo, para luego caerles con lo que necesitan: embaucarlos…¡Siempre se quedan con la suya!…Entre los más astutos, zorros y sagaces de la rueda china zodiacal.

Micha y Marna Schmidt, en la gala de aniversario de Aguas de San Pedro.

*.-Lo bueno viene después…además de todo lo anterior, se gastan un “entourage” que mis respetos o sea se producen muy bien en la medida de sus posibilidades…¡La imagen ante todo para visualizar credibilidad!…arrasan con todo lo posible: efectivo, prendas, alhajas, avales y hasta escrituras de propiedad…#WTF…para ellos, no hay familiar que valga ni amigos atemporales…pero lo mejor viene cuando les cobran.

*.-“varios” nacidos en años de la serpiente, alargan su crédito a su comodidad y conveniencia, les cobre quien le cobre, hasta que caen en legales…en una buena mayoría de los casos…primero ellos, segundo ellos y tercero ellos, con todo y sus lujos…jijijijiji…además de melodramáticos, chamuyeros y transas, morosos?…#Santisimo…¡Caminan con un blindaje, que solo su inteligencia les puede brindar!…¡Porque son bien coco!…en sociedad y política son los primeros que trepan a gran escala…#Ejemplos.

*.-Estos “reptilillos” son así o más largos…con albur incluido porque llegaron temprano a la repartición…puntualísimos como solo ellos saben serlo…de estatura de mediana a alta…viven con un ojo abierto y el otro cerrado, con uno en el gato y otro en el garabato…tanto en trabajo como casa y calle…de personalidad parsimoniosa, poseen una popularidad fuera de serie…No es que sean malas personas, pero les brota todo lo anterior.

*.-A cuidarse de este tipo de gente, porque ya pululan bien aspectados en su año y en su salsa…”Ochime”, ya que estas en trance, cuéntanos que más nos espera con Donald Trump?…lo que ha hecho es poco para lo que le falta en su gobierno…se están enfocando en el lado equivocado de la problemática actual de la USA, porque los inmigrantes no le hacen mal a nadie allá, solo contadísimos casos…Igual deportara: hindúes, africanos, del medio oriente y una “bandada” de chinos que pronto saldrán a flote.

*.-Luego se ira al sistema donde han “legalizado” a millones de extranjeros con residencia y hasta ciudadanía…a todos los que les pillen hasta la mentira más piadosa en su papeleo, les anularan todo y de retache a su país de origen…#Santisimo…Trump tiene en la mira a los nacidos allá, hijos de turistas o ilegales…o sea aquellas que llegaron en meses mayores solo a dar a luz en la USA para legalizar el futuro de su vástago…y que pasaron la “dieta” comprando de lo lindo en Lincoln Road y South Beach.

*.-Paseando al recién nacido en cochecito por los moles más chic de Miami, mientras saboreaban un delicioso café con popote…jijijijiji…Ocean Drive, Hialeah, Coconut Grove, Coral Gables, Star Island, North Beach, Camp Biscayne, Indian Creek, Bal Harbour, ETC…fueron testigos mudos y glam de cada parto de socialité en los hospitales mas VIP de por allá.

*.-Un año 2025 punto 9, donde todo vuelve a su origen, unos voluntarios y otros obligados, pero nos reencontraremos con cada “pasado” que cosa seria…muchas ex parejas bien conservadas a punta de capitalismo (lean: Planet Fitness, The Houstonian, Sitaras Fitness, EXOS, E by Equinox, 24 Hour Fitness, Macy’s, Sephora, ULTA, Nordstrom, Bloomingdales, Dillards, Neiman Marcus, ETC) regresan en plan de seguir con ese mismo estilo de vida de celeb o royal que llevaban por allá…¡En plan de pesca!…#OJO.

*.-El pasado vuelve…para todos los signos pero en especial para Géminis, Cáncer, Leo, Sagitario y Capricornio…los más tocados con el paso de Júpiter: Zeus con su Rueda de la Fortuna cabalgando a mil…estos meses en Géminis hasta Julio y luego pasa a Cáncer…#Ohlala…completamente rachados estos dos últimos en todo lo relacionado a: negocios, viajes y expansión de todo…lo bueno, lo malo y lo feo, según energía que vibren.

*.-Donald Trump, según su mente lapidaria, está bien influenciado por Elon Musk, sin saber este último que primero es Géminis y luego Cáncer, su signo…¡Loco más loco!…no les quepa la menor duda que Musk quiere ser el próximo presidente de la USA, de no optar a la reelección Trump, quien ya le encontró sazón al “arroz con chancho”…Según nuestros mentalistas, Hilary Clinton tenía más que ganadas las elecciones y Kamala Harris también…#WTF…Tiempo al tiempo, porque entre cielo y tierra…

*.-Marzo viene más intenso que nunca, no solo por la primera retrogradación de Mercurio que empieza el 15, las iras de marzo la siguiente semana y las ríspidas relaciones diplomáticas de EEUU (todos contra Trump)…y en casa ¿Cómo estamos?…un zafarrancho entre dos políticas será viral este mes…¡Se dirán de todo en persona y más en redes!

El escritor Julio Escoto festejo recientemente su natalicio y recibió múltiples felicitaciones de sus amigos y el círculo Literario de la Costa Norte.

Regresan sendos apagones de grandes ciudades y a nivel mundial, de noche y madrugada…amanecerá y veremos varios aparatos fundidos…a invertir en un buen polo a tierra y desconecten los que no estén usando…Mercurio ayer entro en Aries y andarán bien bocateros hasta el 10 de mayo…#WTF…peor aun antes de su cumple…Barbas en remojo que mañana arranca la cuaresma… Cuídense mucho mis amores, ya saben los queremos en P!#$%&.