Chicha y Limón martes 8 de abril de 2025

LA POCHOCLERA!!…¿Como los trata el clima?…varios ya están instalados en su oasis de confort veraniego, otros desbarajustan desde el viernes…La capirucha “tomada” por la Cumbre de la Celac: burócratas y estudiantes adelantaron la Semana Mayor…Imágenes del desayuno de la Clase 25 de la Happy Days & Freedom…De cumple este fin de semana: Nelsy Bográn y Arnaldo Martínez…Imágenes de los eventos más glam de la semana…Los esperados avisos parroquiales…El cotorreo de rigor…Mercurio ayer salió del letargo y esta semana vuelve a brillar, Venus hará lo mismo el sábado….#Arrancamos.

Esta semana es de dicha y brindis para el especial matrimonio conformado por Oscar y Nelsy Bográn quienes aquilatan tres décadas de amor y comprensión…unas “Bodas de Perla” que desde ya celebran en el marco del cumpleaños de Nelsy, ya que este viernes 11, la rubia de las joyas y el buen gusto suma otra vuelta más al sol…¡Muchas Felicidades!

*.-La distinguida socialité sampedrana Evlin Bendeck es otra de nuestras afables cumpleañeras de Abril…las felicitaciones para esta regia dama empezaron en familia el pasado fin de semana, pero se prolongan estos días por sus amigas de siempre… #Blessings.

*.-La cosa va de gente chic…porque de buena fuente nos dimos cuenta que la honorable dinastía de los Hawit celebro de forma muy íntima en los espacios de su magnífica residencia, el aniversario natal de la matriarca…Doña Ana de Hawit agrego otro año más de vida, más guapa y afable que nunca, rodeada de hijos, nietos, yernos y medio clan Hawit.

*.-Otra dinastía que celebra con esos esplendidos almuerzos que preparan para fechas especiales, son los Handal-Díaz-Zelaya…y el cumpleaños de la preciosa Ilsa de Handal no es la excepción…quien con el correr de los años luce mejor que nunca…como esa cava de Tinto Fine Wine & Spirits, con la cual brindan por la dicha de esta distinguida damita…#kisses.

*.-Otra diva que brinda por su onomástico en las cumbres capitalinas es la siempre exquisita y bella dama: Nan López de Marinakys, amadísima esposa de Pammy Marinakys, quien, junto a sus hijas, la consienten con finos presentes.

*.-Las amigas de siempre de Nan la congratulan online, igual sus bellas hijas la congratulan en casa solo como ellas saben hacerlo: cocinándole rico, sabroso y nutritivo…porque esas “bebas” son súper creativas, no solo con su firma de moda “Enrollarte” que goza de mucho prestigio en la capital y resto de Honduras…Felicidades.

En pleno Domingo de Ramos, agradece a Dios por otro año más de vida y bendiciones el reconocido Ing. Arnaldo Martínez…el también empresario de la gastronomía internacional, arranca celebraciones este fin de semana con sus hijos, su bella esposa Iris, nueras y su consuegra Rosita Kattán…punto y aparte de las numerosas amistades del Ing. Martínez.

*.-La inquieta Mila Alejandra Bran Erazo celebro en fecha reciente su sexto añito de vida… sus orgullosos padres, Joel Bran y Nora Erazo, junto con la preciosa Nora Luciana Paz, consintieron en casa a la menor de las herederas de los Bran-Erazo…se sumaron a estos cariños, la glamurosa abuela Nora Schauer y el guapo tío Mario, quien comparte signo de Aries con Mila Alejandra…Toda la dicha del mundo para esta bebita.

*.-Otro bendito cumpleañero de estas fechas, entre tanta dama guapa, es Samir Chahín…ex compañero de labores en aquella casa editora, socialité y divo de las ventas & marketing high end…Samir se vio congratulado por su círculo más cercano de amigos (todos galanes y muy VIP) y por su puesto por su bella esposa Heidi Siwady…¡Muchas Felicidades Samir!

*.-En nuestro muy gustado apartado de “Avisos Parroquiales”, abrimos boca con Jaime y Kritza Pérez-Perelló, quienes aquilatan su primer aniversario nupcial…Inolvidable enlace celebrado en Roatán donde el ex presidente de la Cámara de Puerto Rico, le juro amor eterno a la ex reina de belleza teleña, comunicadora social y parlamentaria hondureña…Por ahí llegaron sus comadres: Melissa Valeriano, Laura Meza y Loren Mercadal quien esta semana esta de plácemes…¡Congratulaciones honey!

*.-Por estas cálidas fechas del 2023…se unían con el sagrado vínculo matrimonial una de las parejas más apreciadas de la sociedad sampedrana: Faris y Alejandra Ortiz de Bandy…la cita fue en el Salón Emperador del Centro de Convenciones Copantl, enchulado con temática primavera en sublimes rosas blancas en perfecta armonía con el verde follaje…Las familias Bandy-Canales & Ortiz-Quiroz se lucieron en finas atenciones…El pastor Marcos Argeñal los unió por las leyes cristianas.

También, celebraron su boda por estas fechas los jóvenes Leonel Guzmán e Isis Estrada…ceremonia eclesiástica celebrada por el Anciano Geovany Milla de la Iglesia Ebenezer en Villa D’ilina…donde las chicas de Acontecimientos.hn transformaron ambas estancias en los tonos rosa, lila, ivory & golden…amistades y familiares desde Estados Unidos los acompañaron…A brindar en familia por ese segundo año de bodas .

*.-Dos renombradas parejas de la sociedad sampedrana celebran en familia su respectivo sexto aniversario de casados… nos referimos a los adorados Luis García de Quevedo y Vivi Mourra de García-Quevedo, la misma socialité de la EIS que llego a México a flechar a este espigado galán tapatillo que está perdido de amor por esta sampedrana… se casaron por todo lo alto en Guadalajara…Hacen una bella pareja.

*.-Igual suerte corrió años atrás la bella Vanessa López Vivas al conocer al sexy Alejandro Camarena… Otros que brindan en casa por sus bodas de hierro son José Gebaugear y Linda Cartagena de Gebaugear, quienes se deleitan con fotos y videos de esa regia boda montada por Víctor Toledo.

*.-Marlon y Larissa Contreras de Cerna celebran en casa por sus primeros seis años de casados… “Bodas de Hierro” que hoy recordamos como si fuera “acher”: con ceremonia eclesiástica en la iglesia María Reina del Mundo y banquete de esponsales en los salones San Pedro del Copantl.

*.-Los Cerna-Contreras disfrutaron sus primeras semanas como esposos en la siempre acogedora Puntarenas en Costa Rica…A seguir cultivando ese amor con mucha paciencia amigos y que vengan esos herederos… C Bari en el Copantl los espera para un brindis muy especial…#Blessings.

*.-Una de las parejas más queridas de la sociedad sampedrana celebra en familia un bendito aniversario más de casados…nos referimos a Marco Vinicio y María del Carmen Álvarez de Matute, quienes lucen tan enamorados como el primer día que se conocieron… Sus múltiples amistades se unen vía redes sociales al jubilo de esta ejemplar pareja, la igual que todos los miembros del matriarcado de las Álvarez-Salazar.

*.-Las familias Matute-Aplicano & Tovar-Peña celebran en la intimidad de sus respectivas residencias por una efeméride inolvidable: la boda de sus hijos Alfredo y Sandra Matute de Tovar, que con un sólido noviazgo de siete años decidieron llegar al altar en abril del 2019.

*.-Regiamente ataviados de romance, Sandra y Alfredo protagonizaron la boda de sus sueños en el salón Palestina del Club Árabe con regio montaje a cargo de: Camilo Mejía, Claudia López y Jackie Cabrera… un enlace de antología…A brindar en La Cite por esas “Bodas de Hierro”.

Ya son 3 años de esta linda pareja, Fernando Castillo y Candy Ester Pineda de Castillo que se dieron el Si quiero en los bellos parajes de Angeli Gardens donde el Pastor Rafael Castillo de Pribas abuelo de Fernando los declaró unidos en matrimonio bajo las leyes divinas… Acontecimientos decoro esta hermosa boda con abundantes flores y muchos follajes donde familiares y amistades los acompañaron…Fer y Candy celebran su aniversario con la bella Fernanda Ester. Felicidades amigos.

*.-Ya celebran sus “Bodas de Lana” la especial pareja formada por Edwin y Elenita Venegas de Muñoz… Ya son siete años de matrimonio, recordamos como que fue ayer la ceremonia celebrada en Angeli Gardens, donde el tema de la decoración era el café…los centros de mesa contenían el aromático y bolsitas de organzas con granos de café cubiertos de chocolates eran los recuerdos de los invitados traídos de El Salvador… Hermosa unión bajo la producción de Lidabel y Scarleth Mena de la firma.

*.-Cumplen su primer aniversario de bodas Kevin Sabillón y Nohemy Isaula: memorable enlace que tuvo como telón de fondo los hermosos parajes de Angeli Gardens Salon Poinsettia…donde la abogada Silvia Sequeira los declaró unidos bajos las leyes hondureñas y el padre del novio Roswell Sabillón elevo una oración a Dios pidiendo por esta unión.

*.-Lidabel y Scarleth Mena coordinaron y decoraron esta linda boda donde el amor de ellos se podía apreciar…utilizaron rosas, lisiantus, aster baby, astromelias y hortensias en tono ivory y combinaron tergales y velas dándole un toque romántico…Felicidades a Kevin y Nohemy.

*.-En otro orden de ideas: ¡Llego Chande!…tan galán como siempre y dispuesto a seguir “cantando” pero en los tribunales catrachos…dicen que una ex bella de este siglo, trato de hablar con el copaneco en el Centro de Atención al Migrante Retornado, donde llego a La Lima, pero le fue imposible…¿Sera que no quiere que le queme el patrocinio que recibió?.

El alcalde Roberto Conteras y su esposa Zoila, estuvieron de invitados en la fabulosa boda de Roberto Jiménez y Francis López… en la gráfica son acompañados de Marcial López y Francis Gómez, padres de la novia.

*.-Nos encontramos con “La Tibiri-Tabora” en aquella centenaria institución bancaria, de cuya vintage sucursal no citaremos la dirección…nos confió que los “altos mandos” pretenden eliminar cajas y servicio al cliente…y de paso varias sucursales…para dejarlo todo en “online”…o sea banca en línea…para ahorrarse costes de operación…Solo dejaran un kiosko por mall: papeleos para tramites de nóminas y jaranas.

*.-Y no solo en ese banco, también en otros tantos que ya no aguantan los costes de operación, especialmente por energía…pesar nos da la gente de la tercera y cuarta edad, que no le entienden mucho al inseguro manejo del “online”…por cierto, en la céntrica sucursal del leoncillo, cierta tarde se armó la gorda con un humilde caballero septuagenario, a quien le exigían una cuenta de ahorro para poder reclamar una remesa…#WTF.

*.-El señor vociferaba (con justicia) “sapos y culebras” a grito partido, antes de pasar con las lumbreras burócratas de atención, a donde lo dispararon de las cajas como cohete…Uno de los guardias tuvo que pararse frente al afectado, como tratando de intimidarlo, para que el “abuelo” guardara la compostura, pero fue imposible…¡El pobre hombre temblaba de la ira! …porque requería su dinerito para medicinas…#OMG.

*.-Desde la capirucha se conecta “El Sambo Cipriano” con su sobrina “La Pajarita” para comentarnos los últimos cotilleos de la cumbre de la CELAC que tiene en paro total al llamado Distrito Central…En el meollo del asunto full orden, seguridad y limpieza: tapizado de “chepos” destilando AXE…pero en la periferia, Santo Dios, con el mugrero y el tráfico a millón.

*.-El gran ausente fue Bukele, quien según sus propias palabras “ni loco” se para en Honduras…#OMG…No les aguanto casaca a La Comandanta y su familión y les replico mil veces: “nones camarones”…A la que si terminaron convenciendo fue a la azteca, Claudia Scheinbaum, quien además de colega de Castro Sarmiento, es íntima amiga y comadre de memes, gift y cotorreo por WhatsApp…Le dicen Xiomara y goza Claudita.

*.-“Pero solo puedo llegar dos horas y el miércoles 9”…porque no quería venir por tanto compromiso que tiene agendado en México…”Yo sí trabajo Xiomara”…”Usted tiene la ventaja que su esposo y su familia la ayudan” …jijijijiji…Esta muy bien informada la canceriana…En rueda de prensa allá en su México lindo y querido, doña Claudia finalizo riendo:” es que Xiomara es muy convincente” (lean insistentemente “resistente”).

*.-En las últimas semanas vemos a La Comandanta bien bronceadita y no porque se ha ido de “pinta” para alguna playa…es porque todas las obras o semi-obras que ha venido inaugurando, las hace en pleno mediodía, cuando el sol está en el centro de la tierra: sin carpas y en medio de aquel gentío que la vitorea en desorden…siempre del lado de su inseparable hijo Héctor Manuel “Creed” Zelaya…¡En La Lima la pasaron a todo dar!

*.-Desde que arribaron a la capital del oro verde, los recibieron con porras y vitoreo, en caravanas, hasta llegar a la escuela donde inauguraron reformas…maestras y alumnos se fotearon con la “Señora Presidenta”, entre cálidos abrazos y sonados besotones…al menos quedaron “pasados” a La Vida es Bella de Lancome…uno de sus caprichitos…Sirvieron un arroz con pollo, que era más curry que pollo y vegetales…¡Relumbraba tipo sol!

*.-Lo que media Honduras se pregunta: “¿Dónde está doña Rixi Ramona?” que debería de seguirle los pasos a su patrona, al menos para que la vean, haciendo proselitismo y aprendiendo a manejar las bases…Según nuestro Cipriano, Ramona pasa en “misa negra” con Melito, quien la está entrenando a puerta cerrada y móviles apagados en Casa de Gobierno…le está enseñando el “teje y maneje” con mañas incluidas como dice: #MAVF

*.-Mientras que la versión de La Pajarita, reza que la ex reina de belleza oriunda de Talanga, ultima detalles en la secretaria de Defensa, rodeada de los milites más mayates del lugar…antes de entregar ese cargo y volcarse de lleno a su campaña presidencial…Pero Melito sigue atrincherado en el “caserengón” manejando los distintos ministerios a punta de WhatsApp…comiendo ricos platillos típicos empujados con horchata, limonada y otros refrescos con frutas de temporada…#xD…#lol.

La especial dama Diana Cardona de Caraccioli… fue congratulada por su onomástico… sus amigas no dudaron en festejarla como ella se lo merece, haciéndole llegar delicados presentes…Bendiciones para Diana y que esos brindis se extiendan en los recintos más glam de la city.

*.-¿Vas a seguir Abigail?…de buena fuente cita Cipriano que en Casa de Gobierno se come muy bien los tres tiempos…que les cunde y les abunda para el personal que trabaja ahí, visitas y obvio, los medios que cubren la fuente…obligados de mañana: baleadas, desayunos típicos (huevo, frijoles fritos, aguacate, platanitos, tortillas de maíz recién hechas, cafecito, cuajada, queso y mantequilla, todo de Olancho)…tortillas con quesillo, tamales, montucas, pastelitos de perro, pupusas, tamalitos de elote, ETC…en almuerzos: asados, pollo chuco, sopa de gallina india, tapado.

*.-Todas las ricuras del gourmet criollo de nuestra nación, que, por estos lados de Honduras, degustamos en: La Campesina de las riguas, Tradiciones, Tio Dolmo, Estelina’s, Casas Viejas, Taco Birria y otros mesones que a diario satisfacen el paladar de los habitantes del Valle de Sula…¿O sea que doña Rixi pasa bien ocupada para visitar el país?…Papi y Nasrralla son otros que ya tejen estrategias para una gira sin precedentes.

*.-Lo que, si es cierto, es que doña Xiomara luce impecable en todas sus apariciones, gracias a su buen gusto y al de Yoyo Barrientos, quien “la viste y la desviste” con las piezas más chic de su atelier…al ritmo de los clásicos de: Chayanne, Luis Miguel, Cristian Castro y Alejandro Sanz, entre otros grandes, con quienes se inspira el ex integrante de Grupo Laberinto.

*.-Como es de esperarse en todo año político, ya por estos meses, a muchos les da por “acordarse” de su gente, inaugurando obras sobrevaloradas…para la foto, medios y para que digan que “hacen algo”…tapándole el ojo al macho…como aquel que gobierna para “zonas chic” de su ciudad…o sea solo por donde pasa la suegra o la gente pudiente, para que no se estresen con el tráfico en horas pico…y le financien su reelección…mientras el “midtown” convertido en un gran crematorio…¡El karma existe y siempre llega, tarde pero llega!…#yaveran.

*.-El que anda del “culiflays” es el titular de la SIT, quien, por andar de edecán de La Comandanta, ha descuidado los contratos adjudicados a la reparación de principales carreteras del país…casi a diario sale gente protestando en los medios, de distintos puntos de Honduras, reclamando por eso y porque ya no soportan sus bronquios tragando tanto polvo…Si eso pasa en grandes tramos viales, ¿Qué no pasa en céntricas calles de la city?…Dicen que, a dos cuadras de El Centro, ya se llama Bo. El Olvido.

Preciosas lucieron Rachel Rápalo y Gabriela Vásquez en el Desayuno de despedida para los Seniors de Happy Days & Freedom.

*.-Ricky “Maravilla” Stout, solo pide que le den repello mensual con una capita de asfalto a la carretera de TGA al sur, para cuando tenga que viajar a visitar parientes a Pespire, donde dejo botado su ombligo…y algo más…periplo con escala más que obligada donde su comadre Chayito en Merendero El Marañón II…Y Julito Maldonado?…¿Dónde come el “sugar daddy” de las noticias? En Pollos Chepyta…Ambos invitados de la casa.

*.-A quien vemos cada vez más embarnecido de ese canal es a Maxito Cerna…¡Como se está engordando ese cipote! …galán de cara y galón de cuerpo…ese güirro no entro así al canal, tenía dos tallas menos…¡Dicen que arrasa con toda la comida de los emprendedores los viernes!…ya no camina, sino que rueda por esos pasillos: hasta se cansa subiendo las gradas…#OMG…Milagros es otra que entro bien linda y ahora luce hermosa…pero es la que más factura de todos…¡Chispoleta pero rentable!

*.-¿Cómo esta esa guarandinga?…¿Es la que más gana en planilla?…En salario mensual devenga más Ariela, seguida de Mariel y Carolina, pero Mili Flow con todas las menciones publicitarias que hace, sumado a los El Vive por todo el país, es la que más gana de todas…Es la más solicitada por los patrocinadores…y eso que les advierten que cobra caro, pero la piden.

*.-¿O sea que la acuariana es la “Gallinita de los huevos de oro” de Maldi?…si nos vamos a la facturación y rating: por supuesto my friend!!…A propósito de esos temas, me cuenta La Pajarita, que con una semana de patrocinadores en ese canal, sacan toda la nómina del mes…#Santisimo…con razón el rosario de anunciantes ha aumentado “segmento por segmento” y entre titulares…¡El canal más rentable!

*.-Agrega “La Pájara pinta”, quien está bien entortada en su verde limón, que al parecer Carola no se lleva con Scarlett…se huelen pero no se tragan…relación laboral que ya trasciende la pantalla y que medio país lo sabe…¡Agua que me quemo!…y que todo empezó por los gritos o alaridos al presentar las noticias…”tenga estilo propio”…jijijijiji…Ya he visto esas caras, a cual más diva…Con quien se lleva de maravilla la olanchana es con Moisés Izaguirre alias “Renatillo”…¡La química y complicidad se nota!

*.-A “Renatillo” ya le bajaron varias capas de achiote en su lindo rostro…no necesita mucho en esa piel de terciopelo a sus 41 añitos…lo siguen esperando donde su amiga “Lupita Cucaracha” en el corazón de Comayagua…pero con la misma Scarlett, quien se quedó intrigada por la fama del lugar…Igual a su jefe, Eduardo Maldonado, quien en su época de “mundo y vagancia” era parroquiano fijo en “La Gota de Limón”…#lol.

*.-Lo que nos seguimos preguntando es ¿Quién le quita el sueño a La Dragona? …porque en plena tarde llega con unas ojeras de mapacha, que le caen en sus pectorales jodido…no sabemos si son naturales o alguien no la deja dormir…pero existen buenos correctores de ojeras como los de Fenty Beauty…Otra que no dejan pegar las pestañas es a la misma Mili Flow, disimula las ojeras a mas no poder, mas no la hinchazón de sus ojitos. *.-Mili luce más “china” a cuadro…¡Porque Cesia luce fresca e impecable! Y eso que madruga…Carola es otra que sale bien repellada en la mañana…el mito que rodea a la hija de Wendy Navarro, es que duerme peinada y maquillada…Se levanta, cepilla sus dientes, se retoca y al carro.

*.-¿Es cierto que doña Mili no quiere saber nada de la casa de enfrente? ¿O sea, de El Líder? ..Así dicen, que quedo decepcionada del trato que le dieron en tanto casting, donde llegaba a rogar por una plaza…antes de arribar al gigante de las tres letras…Aparentemente le cayó mal a la ex productora general de ese canal…quien sabe porque…Otra que cayó en desgracia con la ceibeña fue La Chiringos, cuando llego a casting con una gallina real y esta “surró” el carísimo piso del estudio…¡Se la surtió toda!

*.-Así como miran de alegrona, hermosa, popular y jacarandosa a Milagros, es todo un estuche de monerías: graduada con honores de Artes Plásticas en la Academia de Bellas Artes y en la Escuela Nacional de Música con la maestra Nelia Chavarría…Estudio ballet, jazz, tap y danzas modernas en el estudio Patricia Paz…modelo y ex candidata a Novia de La Capital, Lic. En Periodismo de la UNAH…con las equivalencias saco Comunicación y Publicidad en UNITEC donde enchufló a Cesar Enamorado.

*.-Gran falta que hace Alan Durón, alias “La Chiringos” en la telera nacional, pero con su personaje cómico: de chismolera sirviendo sodas o café y rebanando con los conductores…pero dicen que cobra carito y que los fines de semana llega de goma…¿Será?…y como dice Burundanga, nuestro colaborador estrella y animal nocturno de esta sección: “La goma no acaricia”…Piquito puede aceptar de todo en ese canal, menos vicios.

*.-Cierra “La Pajarita” este rosario de chismes del gigante de las tres letras con Alex, el primo de Arielilla…como buen hijo de Comayagua, nació con suerte ese trigueñito caliente de piel canela, porque solo personajes de altos vuelos entrevista en pleno mediodía…según alegan varios, hasta jugosas propinas le dejan con “varias berenjenas” para el almuerzo…come bien, ya lo han visto en mesones chic.

Gabriel Orellana y Josué López, en el desayuno de despedida para los Seniors de Happy Days & Freedom.

Se despide Cipriano recordándonos que los signos que son “Los grandes protagonistas” este 2025 son: Acuario, Aries, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra y todos los nacidos en septiembre…ellos lo certificaron desde marzo…y lo que les falta por vivir resto de año mis amores…Estos doce meses vienen más contundentes que la tapas de Trump…jijijijiji…¡No es broma, no!…Seguirán cayendo grandes estructuras físicas y de poder, por ej: las bolsas mundiales…A orar mucho mis vidas, hasta la proxima entrega ya saben que los queremos en P!”#$%&.