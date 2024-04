Decenas de tornados causan muerte y destrucción en EE.UU.

Un número excepcional de tornados ha asolado partes de Oklahoma y otros estados cercanos en las Grandes Llanuras del centro de Estados Unidos, dejando al menos cinco muertos, informaron el domingo (28.04.2024) las autoridades y medios locales.

Después de que el viernes ocurrrieran 78 tornados, principalmente en Iowa y Nebraska, el sábado se contabilizaron 35 más desde el norte de Texas y Oklahoma hasta Misuri, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Las tormentas han descargado hasta 18 centímetros de lluvia en algunos lugares en cuestión de horas y los meteorólogos han advertido de un peligro persistente de condiciones climáticas extremas este domingo, incluyendo inundaciones repentinas, granizo y más tornados.

La Oklahoma, se vio especialmente afectada a última hora del sábado, de acuerdo con videos e imágenes de decenas de edificios destrozados.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, confirmó este domingo desde la pequeña ciudad de Sulphur la muerte de cuatro personas en todo el estado.

Los daños en Sulphur, donde una mujer falleció, fueron los peores que ha visto en sus seis años en el cargo, dijo el funcionario en una conferencia de prensa.

“Parece que todos los negocios del centro han sido destruidos”, dijo. “Gracias a Dios… no había mucha gente aquí a las 10:30 de la noche”, añadió.

Al menos dos de los fallecidos en ese estado perecieron en la localidad de Holdenville, informó el Departamento de Gestión de Emergencias (OEM). Medios locales informaron que entre las víctimas había un bebé de cuatro meses.

El OEM aseguró que una cuarta persona murió en una carretera en Marietta, en el sur de Oklahoma, donde videos publicados por la prensa dejan ver varios autos dañados en una carretera e infraestructuras afectadas.

El NWS informó que los tornados en Sulphur y Marietta fueron al menos de categoría EF-3, en la Escala Fujita mejorada -de cinco niveles-, lo que significa ráfagas superiores a 218 kilómetros por hora.

El gobernador Stitt declaró el estado de emergencia por 30 días para agilizar la ayuda a 12 de los condados más afectados.

🚨 #BREAKING: MASS DESTRUCTION REPORTED AS TORNADOS RIP THROUGH NEBRASKA



This is horrifying stuff to watch.



From the Omaha, NE Emergency Dispatch:



“Chief, we have 30-40 houses gone. We need mass casualty resources.”



As of now, there have been at LEAST 28 touchdowns across… pic.twitter.com/tode7ITIPY