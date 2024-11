Diunsa recibe su 14º Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable

Tegucigalpa. – La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) entregó a Diunsa su décimo cuarto Sello Empresa Socialmente Responsable (ESR), el máximo reconocimiento en Honduras a las empresas que han adoptado la RSE en su gestión de negocios.

Lic, Diana Faraj-Larach, Directora de RSE de Diunsa con el décimo cuarto galardón que recibe Diunsa.

“Este reconocimiento nos motiva a seguir impulsando la acción responsable en las tres dimensiones del desarrollo: económico, social y ambiental, siempre con el objetivo de contribuir con el bienestar de la familia hondureña, que es el centro de lo que somos y hacemos” expresó destacó Diana Faraj de Larach, Directora de RSE de Diunsa y presidenta ejecutiva de Fundación Diunsa, quien recibió este reconocimiento.



Margarita Flores, Ivania Euceda, Denis Hernández, Jensy Oseguera, Eduardo Gonzáles, Jessica Rodríguez, Silvio Salguero, Dili Gonzáles, Elisa Pineda, Diana Faraj-Larach, Gladys Ramírez, Mario Faraj, Mireya Larach, César Enamorado, Eric Rivera y Héctor Molina.



En 2010 Diunsa incorporó la RSE en su gestión de negocios, logrando avances significativos en siete materias fundamentales: gobernanza, prácticas laborales, derechos humanos, prácticas justas de operación, medio ambiente, asuntos de consumidores y participación activa en el desarrollo de la comunidad.

La estrategia de RSE y sostenibilidad de la empresa se enmarca en seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU): No. 5 Igualdad de Género, No. 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico; No. 10 Reducción de las Desigualdades, No. 12 Producción y Consumo Responsable; No. 13 Acción por el Clima y No. 17 Alianzas para los objetivos. Además, desde 2019 DIUNSA es empresa signataria del Pacto Global de las Naciones Unidas.

Héctor Molina, Eric Rivera, Gladys Ramírez, Diana Faraj-Larach, Mario Faraj, Dili Gonzales y Denis Hernández.

Diunsa desarrolla importantes programas e iniciativas de RSE, entre ellos: Programa de Inclusión Laboral de Jóvenes; Programa de Becas para Colaboradores y para hijos de colaboradores; Espacio para Crecer, en apoyo al emprendimiento especialmente femenino, entre otros.

Fundación Diunsa, el brazo extendido de forma permanente a la comunidad, desarrolla el Programa “Formando Campeones” de Escuelas Socio-deportivas en alianza con la Fundación Real Madrid. Su objetivo: Formar en valores a través del deporte a niños y niñas que provienen de sectores vulnerables.