El gesto de Messi con una fan que interrumpió un partido para tomarse una selfi

Lionel Messi protegió a una fanática ante los miembros de seguridad que intentaban atraparla después de que la mujer invadiera el campo de juego para sacarse una selfi con él. La secuencia ocurrió este sábado hacia el final del partido entre el Inter Miami y Colorado Rapids con el encuentro empatado 2-2 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Lionel Messi made sure last night's pitch invader was okay and that she got her selfie 🥹🤳



Memories to last a lifetime ❤️ pic.twitter.com/cB1H0LO4R0