González Urrutia agradece a EEUU por reconocerle como ganador de las elecciones en Venezuela

Caracas. – El candidato presidencial de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, agradeció este viernes a Estados Unidos por reconocer la voluntad de los venezolanos, luego de que el Gobierno estadounidense asegurara que el antichavista es el ganador de los comicios del domingo pasado.

“Agradecemos a Estados Unidos por reconocer la voluntad del pueblo venezolano reflejada en nuestra victoria electoral y por apoyar el proceso de restauración de las normas democráticas en Venezuela”, escribió el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en la red social X.

We thank the United States for recognizing the will of the Venezuelan people reflected in our electoral victory and for supporting the process of restoring democratic norms in Venezuela. https://t.co/YuFTd7xMyI