Hamás anuncia que estudiará contrapropuesta israelí de tregua

El movimiento de resistencia palestinoHamás anunció este sábado que analizará una contrapropuesta de Israel para un alto al fuego en la Franja de Gaza.

El subjefe de Hamás en la Franja de Gaza, Khalil al-Hayya, indicó que recibieron la respuesta oficial de Israel a su propuesta para una tregua en el territorio palestino que había sido enviada a los mediadores egipcios y cataríes el 13 de abril pasado.

“El movimiento estudiará esta propuesta y enviará su respuesta una vez su estudio haya terminado”, agregó Khalil al-Hayya.

