La generación 2026 de la Escuela Santa María del Valle celebra su Senior Dinner

San Pedro Sula. – En un ambiente de marcada elegancia, el salón Meza 23 del Club Hondureño Árabe sirvió de punto de encuentro para la generación 2026 de la Escuela Santa María del Valle. Los futuros graduados celebraron su tradicional Senior Dinner, un evento que marca el inicio formal de las actividades sociales enmarcadas en su calendario del último año, acercándolos a la culminación de sus estudios de secundaria.

Radiantes y enfundadas en atractivos vestidos, las jóvenes acudieron al evento.

Los jóvenes, ataviados con sus mejores galas, hicieron su ingreso puntualmente a la recepción. Este significativo encuentro fue cuidadosamente organizado por el Comité de Padres de Familia de la promoción, quienes desplegaron un notable esfuerzo para asegurar que la velada fuese un acontecimiento inolvidable para cada uno de los seniors.

Los jóvenes deslumbraron con atuendos de gran elegancia para la ocasión.

La estancia lució decorada con una armoniosa combinación de hermosas flores de variados colores primaverales y globos, creando un telón de fondo cómodo y lleno de alegría. En esta atmósfera festiva, los estudiantes disfrutaron de una noche agradable, compartiendo y posando para las imágenes del recuerdo.

Durante la celebración, la generación 2026 de la Escuela Santa María del Valle compartió un apetitoso banquete mientras compartían la emoción y los preparativos para su tan esperado Prom de graduación en junio de 2026.

