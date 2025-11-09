¡Alegría circense! Sergio López Navarro celebró su natalicio con una fiesta temática “Circus”

San Pedro Sula. – Con el carisma que lo caracteriza y una personalidad rebosante de alegría, Sergio López Navarro, se propuso superar sus propias expectativas al celebrar un nuevo año de vida: la consigna fue festejar por todo lo alto.

Sergio López Navarro con Claudia María y Hugo Eduardo López.

El escenario escogido fue el salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, el cual fue transformado por completo en un vibrante mundo circense. El resultado fue una “velada Circus “ que destacó por su originalidad, prometiendo ser un recuerdo imborrable para todos los asistentes.

Cumpleaños espectacular: ¡El Circo de Sergio!

Fiel a su estilo como el rey indiscutible de las fiestas temáticas, Sergio decidió marcar su aniversario natal con una propuesta diferente y sumamente entretenida. La invitación requería que los selectos invitados eligieran su disfraz favorito acorde a la temática, un requisito que fue cumplido con gran entusiasmo y creatividad.

Allan Orellana, Daniela López, Sergio López Navarro, Eduardo Rosabal y Matías López.

Este despliegue de disfraces y alegría hizo especialmente feliz al anfitrión, quien logró congregar a su círculo social más íntimo. La noche se convirtió en la oportunidad perfecta para que sus amistades compartieran y disfrutaran de una velada inolvidable.

Ramón Valerio, Karen Aviléz, Patricia Claudino, Fernanda Umaña, Fernanda Umaña, Sergio López Navarro, Tricia Yánez, Antonio Márquez, Yadira Rodríguez y Lila Paguaga.

La atmósfera de celebración fue elevada por la animación y los contagiosos ritmos musicales del Dj Maynor Casco. La fiesta de cumpleaños de Sergio Navarro se convirtió en un acontecimiento social exclusivo, donde cada detalle fue cuidado al máximo.

Ricardo Hernández, Samantha Teruel, Sergio López Navarro, Denia Ortega y Mercedes Fúnez.

El fabuloso montaje y el ambiente decorado, una creación de Suyapa Fuentes, integró un sinfín de detalles que transportaron a los asistentes a una verdadera carpa de circo. El protagonista de la noche lució un impecable maquillaje de disfraz, obra de la talentosa Trizia Yanez.

Héctor Canizález, Larisa Casco, Leticia Beatríz Vásquez, Sergio López Navarro, Marbelly Perdomo y Wilber Moncada.

La celebración se coronó con el excelente catering de la casa y un sentido brindis dedicado a la salud, felicidad y prosperidad del gran protagonista de la noche.

El anfitrión de la noche, Sergio Navarro, disfrutó al máximo de su vibrante fiesta “Circus” rodeado de su círculo social más íntimo.

Geraldina Elvir, Sergio López Navarro y Mariam Posada.

Walter Zelaya, Dahiana Rodríguez, Sergio López Navarro, Elena Pérez, Wendy Reyes y Andrea Pérez.

Eduardo, Abigail Torres, Sergio López Navarro, Clenda Arita y Laura Torres.

Hugo y Cinthia Erazo, Sergio López Navarro, Aurora Gómez, Carolina Juárez y Kevin Baca.