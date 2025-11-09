Rodrigo Paz es investido presidente de Bolivia y abre un nuevo ciclo en el país suramericano

La Paz.- El político centrista Rodrigo Paz Pereira tomó juramento este sábado como el nuevo presidente de Bolivia para un periodo de cinco años, abriendo un nuevo ciclo político y económico en el país suramericano después de 20 años de la izquierda en el poder.

«Dios, patria y familia, sí, juro», sostuvo el nuevo jefe de Estado boliviano al tomar juramento.

Paz Pereira, nacido en Santiago de Compostela (España) en 1967 por el exilio de sus padres, juró el cargo ante su vicepresidente, el expolicía Edmand Lara, y ante los diputados y senadores electos en los recientes comicios generales que también inician este sábado una nueva legislatura.

El político fue elegido presidente en la inédita segunda vuelta realizada el pasado 19 de octubre, con un 54,96 % de los votos, frente a un 45,04 % logrado por su rival, el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

Paz sostuvo en su discurso que el país que recibe «está devastado» por la crisis y que el Gobierno saliente dejó una «economía quebrada», con escasez, inflación y deuda, en su discurso tras ser investido como el nuevo mandatario del país suramericano.

«El país que recibimos está devastado, nos dejan una economía quebrada, con las reservas internacionales más bajas en 30 años, nos dejan la inflación, escasez, deuda, desconfianza», sostuvo Paz ante los parlamentarios y delegaciones nacionales e internacionales invitadas a su investidura.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, recibe la banda presidencial de parte del vicepresidente Edman Lara, este 8 de noviembre de 2025, en La Paz (Bolivia). Foto EFE

El nuevo presidente boliviano afirmó que les han dejado «un Estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo», con «filas interminables» de vehículos que buscan combustible, «mercados vacíos, salarios que no alcanzan», aludiendo a la crisis económica que vive el país.

Según Paz, las autoridades salientes «dejaron agujeros financieros imposibles de justificar» y «la corrupción se volvió el sistema y la mentira, la política de Estado».

Paz también aprovechó su discurso para cuestionar «¿Dónde está el litio? ¿Dónde está el gas?», y acusó a los expresidentes del saliente Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) de haber «mentido» con la abundancia de esos recursos naturales.

«Yo quiero preguntarles, con testigos internacionales, con las Fuerzas Armadas y la Policía, ¿Dónde está el gas? ¿Dónde está el bendito mar de gas que nos prometieron?, nos dijeron que Bolivia iba a tener un mar de gas. Evo, ¿Dónde está el litio?, Arce, ¿Dónde está el litio, el gas», preguntó.

El presidente hizo referencia al anuncio de Luis Alberto Sánchez, entonces ministro de Hidrocarburos del Gobierno de Morales, que dijo en 2019 haber encontrado «un mar de gas» tras la perforación del pozo Boyuy X-2, sin embargo este pozo posteriormente se declaró «no comercial» lo que dejó duras críticas al Ejecutivo.

Sobre el litio, Paz recordó la promesa incumplida de Arce beneficiar al país con la explotación de litio, tras polémicos contratos con empresas de China y Rusia por 2.000 millones de dólares que no llegaron a ejecutarse, y ante una planta industrial que arrancó en 2023 pero que atraviesa por varias dificultades para su operación al 100 %.

«Basta de ideologías que no te dan de comer, la ideología no te da de comer, lo que te da de comer es el empleo, la producción, el crecimiento, el respeto a la propiedad privada, la seguridad ciudadana y jurídica», precisó Paz.

Asistentes

A la investidura de Paz asistieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, además del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Además, participan la presidenta de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, y la también española Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea y representante de la UE en el acto.

Entre los asistentes también están el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, así como los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Costa Rica, Stephan Brunner.

Desde China llegó el ministro de Recursos Hídricos, Li Gouying, como «enviado especial» del presidente Xi Jinping, y también acuden los expresidentes bolivianos Quiroga, Carlos Mesa (2003-2005), Jeanine Áñez (2019-2020), Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) y Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre del nuevo mandatario.

Contexto de crisis

Paz Pereira asume la Presidencia de Bolivia en un contexto de crisis marcado por la falta de dólares y combustibles y el consiguiente encarecimiento de alimentos y algunos servicios.

Una de sus promesas electorales es aplicar un «capitalismo para todos» con créditos baratos para los emprendedores, rebajas de impuestos y de aranceles para la importación de tecnología y vehículos, y acabar con lo que llama el ‘Estado tranca’, entre otros.

La llegada de Paz al Gobierno boliviano supone el fin de 20 años de gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), con las Administraciones de Evo Morales y Luis Arce, ambos también ausentes en la investidura.

Con información de EFE