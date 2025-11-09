Fundahrse distingue a Supermercados La Colonia por 14 años consecutivos de excelencia en sostenibilidad

Supermercados La Colonia celebra 50 años de compromiso con Honduras y reafirma su liderazgo en responsabilidad social

Tegucigalpa. – Supermercados La Colonia, empresa hondureña con medio siglo de historia, servicio y amor por el país, continúa consolidando su compromiso con el desarrollo sostenible de Honduras. En el marco de su 50 aniversario, la cadena recibe por decimocuarto año consecutivo el Sello Fundahrse de Empresa Socialmente Responsable (ESR), un reconocimiento que destaca su gestión ética, solidaria y orientada al bienestar colectivo.

Durante cinco décadas, La Colonia ha recorrido un camino de crecimiento sostenido, acompañado de sus clientes, colaboradores y aliados estratégicos, quienes comparten una misma visión: construir un país más próspero, solidario y lleno de oportunidades para todos.

Entre sus principales programas de impacto social destaca De Mi Tierra, iniciativa creada en 2008 en alianza con Banco Ficohsa y FUNDER, que ha beneficiado a más de 1,241 pequeños y medianos productores rurales, generando más de 32,000 empleos en 100 comunidades de 12 departamentos del país. Este programa brinda acompañamiento técnico, acceso a financiamiento y comercialización de productos nacionales, fortaleciendo así la cadena de valor agroalimentaria hondureña.

Asimismo, el programa Dar para Educar promueve el desarrollo integral de la niñez hondureña, beneficiando a 15,600 niños y niñas en 20 centros preescolares a nivel nacional. A través de este esfuerzo, La Colonia impulsa la educación como motor fundamental del progreso, apoyando con merienda escolar, materiales educativos, mejoras en infraestructura y formación docente.

En materia ambiental y comunitaria, la empresa reafirma su compromiso con la sostenibilidad mediante programas como Honduras Te Queremos Verde, su programa de voluntariado corporativo, la implementación de energía solar en sus tiendas y múltiples acciones enfocadas en la reducción del impacto ambiental.

Además de su compromiso social y ambiental, Supermercados La Colonia impulsa el desarrollo económico del país, generando más de 4,000 empleos directos y más de 7,000 indirectos que benefician a miles de familias hondureñas. Este impacto se fortalece con su crecimiento sostenido, con la próxima apertura de su tienda número 70 en la salida al sur de Tegucigalpa, que es un reflejo de su fe en Honduras.

“En Supermercados La Colonia creemos que el verdadero liderazgo se demuestra con acciones que generan valor y bienestar para nuestro país. Recibir el Sello Fundahrse por 14 años consecutivos reafirma nuestro compromiso con una gestión responsable, orientada a fortalecer a los productores locales, apoyar la educación, proteger el ambiente y contribuir al desarrollo de las comunidades. Seguiremos trabajando con integridad, visión y sentido social, porque nuestro mayor propósito es una Honduras más próspera”, afirmó René Sagastume, Gerente General de Supermercados La Colonia.

Supermercados La Colonia agradece la confianza de cada hondureño que ha sido parte de este recorrido y reafirma su compromiso de seguir construyendo, junto a sus aliados y comunidades, una Honduras sostenible, solidaria y llena de esperanza.