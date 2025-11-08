Fundahrse celebra la gala de entrega del Sello ESR

San Pedro Sula. – La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) celebró su XIX Edición del Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR), una gala que reconoció el desempeño de empresas hondureñas en los aspectos ambientales, sociales y económicos que impulsan el desarrollo sostenible del país.

Mario Faraj, Karim Qubain, Anabel Gallardo y Alberto Díaz Lobo.

Cuatro nuevas empresas se unieron al grupo, sumando un total de 83 empresas con el Sello ESR, que representan el 64% de la membresía de FUNDAHRSE. Las empresas reconocidas por el primer año son: Credidemo, Enersa, Soler y Ulloa y Asociados. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) y la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (APAH) fueron distinguidos como Gremio Socialmente Responsable.

Alberto Díaz Lobo.

El evento contó con la participación de Alberto Díaz Lobo, miembro fundador de FUNDAHRSE. (Foto Cortesía)

La gala contó con la participación especial del Sr. Alberto Díaz Lobo, miembro fundador de FUNDAHRSE, quien en su discurso enfatizó la necesidad de fortalecer las relaciones sostenibles basadas en la ética, la transparencia y el valor compartido. Díaz Lobo, presidente de Grupo ETERNA e ingeniero con maestría de The Ohio State University, reconoció a las empresas comprometidas con la sostenibilidad como “actores clave para mejorar la calidad de vida de las comunidades”.

El Sr. Mario R. Faraj, presidente de FUNDAHRSE, expresó en su discurso de bienvenida: “Desde el sector empresarial socialmente responsable, buscamos que nuestras acciones contribuyan a crear un país con más oportunidades de desarrollo para todos y para todas”.

Gala de entrega Sello Fundahrse a empresa socialmente responsable. (Foto Cortesía)

Faraj también reafirmó el compromiso anticorrupción del sector: “Esta noche reafirmamos nuestro compromiso permanente con la Declaratoria Anticorrupción, que actualmente está respaldada por más de 100 empresas de FUNDAHRSE, un logro que hemos alcanzado gracias al liderazgo responsable de nuestros miembros”.

Entre los invitados de honor que acompañaron la mesa principal se encontraban: Sr. Mario Faraj, presidente de FUNDAHRSE; el Sr. Sr. Alberto Díaz Lobo, miembro fundador de FUNDAHRSE; Sr. Miguel Medina (Secretario en los Despachos de Promoción de Inversiones), la Sra. Anabel Gallardo (Presidenta del COHEP) y el Sr. Alejandro Álvarez (Coordinador Residente de Naciones Unidas), entre otras autoridades; Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC); y Farid Kattum, vicepresidente de FUNDAHRSE.

Reconocimientos Especiales y Homenajes

Se entregaron dos preseas por el primer ciclo de 10 años de obtención ininterrumpida del Sello ESR a: Compañía Azucarera Tres Valles y Operadora Portuaria Centroamericana (OPC).

FUNDAHRSE también entregó tres reconocimientos a líderes por su destacada labor en RSE y Sostenibilidad: Líder en el impulso de la sostenibilidad empresarial, que fue entregado a Karla Ávila de Cervecería Hondureña (Por iniciativas que han generado más de 3,000 empleos directos y dinamizado la cadena de valor).

Gala de entrega Sello Fundahrse a empresa socialmente responsable. (Foto Cortesía)

El segundo reconocimiento fue la categoría Gerente comprometido con la RSE y la Sostenibilidad, entregado a la Sra. Nancy Banegas de INPLASA (Por involucrar a la empresa en actividades de RSE y priorizar estos temas en la estrategia de negocio).

También se entregó el conocimiento en la categoría Colaborador de FUNDAHRSE del año, cuya distinción fue entregada a la Sra. Angie Peña, por la demostración de cumplimiento de los valores organizaciones de FUNDAHRSE y el cumplimiento de los objetivos asignados a su área.

Emotivo homenaje a Roberto Leiva , miembro fundador y Director Ejecutivo de FUNDAHRSE durante más de 22 años, por su papel esencial en el crecimiento sostenido de la institución. (Foto Cortesía)

Finalmente, durante la noche se rindió un emotivo homenaje al Sr. J. Roberto Leiva, miembro fundador y Director Ejecutivo de FUNDAHRSE por más de 22 años, destacando su rol esencial en el crecimiento sostenido de la institución.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Karima Faraj, Diana Faraj-Larach, Karim y Ellen Qubain, Lorena Faraj y Mario Faraj.

Nena y Alberto Díaz Lobo.

Abraham Bueso, Ana Clemencia Bueso-Ferez y Juan Ferez.

Rafael Aguirre y Valeria Ríos.

Roger Enrique Valladares con Javier Mejía.

Sandra Faraj y Ana Clemencia Bueso.

Farid Kattum, Rony Carrillo, Jorge Luis Rivera, Karim Qubain e Ivar Pettersson.

Salomón Ordoñez, Mario Faraj, Anabel Bográn Gallardo, Eleonora Gómez y Albero.

Fernando y Andrea Quintana.

Eduardo y Romina Bueso, Lineth Umaña y Juan Ferez.

Elisa Pineda con Alberto y Nena Díaz Lobo.

Sandra Faraj, Lorena Faraj, Mariangela Larach y Mrcela Panayotti.

Raquel Selim, Rodolfo Bueso, Ana del Pilar Ferez y Valeria Bueso.

Alessa y Tricia Matuty con Andrea Quintana.

Georgina y Liliana Barahona.

Armando Enamorado, Rodolfo y Abraham Bueso, Raquel Selim y Rodolfo Bueso.

Ana, Cristian y Critin Knuth.

Isaías Rodríguez, Ruth García y Ciro Contreras.

Ivar Pettersson, Mariels García y Jorge Luis Rivera.

Florangel Santamaría, Tesla Callejas, Roberto Leiva, Cindy Durón y Jhoisy Pérez.

Jenny Martínez y Sergio Moreno.

Juan Ferez y Ana Clemencia Bueso Ferez.

Farid Kattum con Egbert Mac Nab.

Karla Simón, Diana faraj y Mariangela Larach.

Laura y Daniel Calderón.

Maritza y Víctor Lara.

Ana y Menotti Maradiaga.

Familia Bueso -Ferez.

Mary Leiva, Karla Lázaro, Melissa Yacamán, Tatiana Paz, Zoila Chirinos, Katherine Navarro y Ada Aguilar.

Waldina Jovel, Roger Enrique Valladares, Javier Mejía, Mayra González y Laura Agüero.

Moisés Martínez, rocío Rodezno, Jessy Navarro y José Jiménez .

Rafael Zelaya, Sarah Zepeda y Rafael Aguirre.

Francisco Pereira con Elvis Mejía.

Yolany Zepeda, Roberto Leiva y Ruth Caballero.

Familia de colaboradores de Supermercados Colonial.