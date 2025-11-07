Supermercados Colonial recibe por quinto año consecutivo el Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable

San Pedro Sula. – Supermercados Colonial fue reconocido por quinto año consecutivo con el Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR), un distintivo que resalta el compromiso de las empresas hondureñas con la sostenibilidad, la ética y el bienestar social.

Don Alberto Díaz Lobo .

Este logro reafirma el esfuerzo de todo el equipo de Supermercados Colonial por fortalecer programas de impacto comunitario, promover prácticas sostenibles y fomentar una cultura basada en valores, priorizando el bienestar de sus colaboradores, clientes y comunidades.

Entre sus principales iniciativas destacan el Movimiento Amarillo, enfocado en la protección del medio ambiente, Compra Consume Local, que impulsa a pequeños productores y mipymes del país. Además, la empresa mantiene alianzas con organizaciones como Roatán Marine Park, Banco de Alimentos de Honduras y la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Pedro Sula entre otras alianzas con entidades no gubernamentales.

Con este reconocimiento, Supermercados Colonial reafirma su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo sostenible y al futuro de Honduras.