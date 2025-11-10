domingo, noviembre 9, 2025

UTH, Optimus Card e Infinity Funeral Assistance impulsan una alianza para fortalecer el bienestar y la seguridad familiar

Empresas
Autor: El Diario HN
La alianza fue suscrita por Lic. Abdul Blandón Herrera, gerente general de Infinity Funeral Assistance, Msc. Keyla Hércules, representante de Optimus Card; y Dr. Javier Mejía, Rector General de UTH. / Fotos Cortesía.

San Pedro Sula. — La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) reafirma su compromiso con la formación integral y el bienestar de su comunidad mediante una nueva alianza estratégica junto a Optimus Card e Infinity Funeral Assistance, empresa hondureña con más de una década de experiencia en servicios de asistencia y acompañamiento familiar.

El convenio fue formalizado en el Salón Armenta de UTH, con la participación del Rector General de UTH, Dr. Javier Mejía; la Msc. Keyla Hércules, representante de Optimus Card; y el Lic. Abdul Blandón Herrera, gerente general de Infinity Funeral Assistance.

Esta alianza busca extender beneficios reales y accesibles a estudiantes, colaboradores y público en general, integrando los valores de educación, solidaridad y responsabilidad social que distinguen a las instituciones firmantes.

“A través de este convenio, reafirmamos nuestro compromiso de generar oportunidades que aporten tranquilidad y respaldo a las familias hondureñas”, expresó la Msc. Keyla Hércules representante de Optimus Card durante su intervención.

Msc. Keyla Hércules.

El Lic. Abdul Blandón Herrera destacó la importancia de la colaboración y el propósito de su empresa: “Para Infinity Funeral Assistance, esta alianza representa la oportunidad de estar más cerca de las familias hondureñas, brindando acompañamiento con respeto, empatía y profesionalismo en los momentos más difíciles de la vida. Nos honra sumar esfuerzos con UTH y Optimus Card para ofrecer apoyo real y accesible a nuestra comunidad”.

Lic. Abdul Blandón Herrera.

El Dr. Javier Mejía señaló que este tipo de iniciativas fortalecen el vínculo entre la universidad y la sociedad, brindando servicios que trascienden el ámbito académico y contribuyen al desarrollo humano. Gracias a los descuentos que UTH otorgará a los colaboradores de Infinity, estos podrán continuar su formación, capacitarse y unir fuerzas a través de la educación para crecer profesional y personalmente.

Dr. Javier Mejía.

Los usuarios que presenten su Optimus Card podrán acceder a descuentos del 5% en ataúdes, salas de velación y parque memorial, y 10% en servicios de cremación. A su vez, UTH otorgará a los colaboradores de Infinity 20% de descuento en programas de pregrado y 15% en posgrado, fortaleciendo así el acceso a la educación superior.

La cobertura audiovisual y de difusión estuvo a cargo de ElevateHub, agencia aliada en la proyección de las alianzas estratégicas promovidas por UTH y Optimus Card.

Con esta colaboración, las tres instituciones unen esfuerzos para promover el bienestar integral de las familias hondureñas, consolidando un modelo de cooperación que combina educación, innovación y compromiso social.

La generación 2026 de la Escuela Santa María del Valle celebra su Senior Dinner



