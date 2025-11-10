LG celebra su herencia coreana junto a Diunsa y presenta sus últimas innovaciones en Honduras

San Pedro Sula. –LG Electronics en alianza con Diunsa inauguraron el Festival Coreano 2025 en Honduras, una celebración cultural que combina tradición, arte y tecnología para acercar a las familias hondureñas al origen y la esencia de la marca.

LG destacó el orgullo por sus raíces coreanas, resaltando valores como disciplina, esfuerzo y visión de futuro que impulsan su tecnología. Durante el Festival Coreano, los hondureños podrán disfrutar de diversas actividades culturales, incluyendo gastronomía tradicional, demostraciones artísticas y concursos inspirados en el fenómeno del K-Pop, conectando a las nuevas generaciones con la cultura de Corea del Sur.

Diunsa Pedregal invita a sus clientes a vivir la experiencia LG, a través de exhibiciones interactivas donde la tecnología se combina con la estética coreana, mostrando cómo la innovación puede ser una forma de arte.

Durante el festival, los visitantes podrán aprovechar precios conmemorativos especiales en una selección de productos LG, reafirmando el compromiso de la marca con brindar accesibilidad y calidad a las familias hondureñas.

Para fortalecer esta celebración cultural, LG ha establecido alianzas con Diunsa y con marcas coreanas reconocidas como Soju y Sopas instantáneas tradicionales, además del apoyo de organizaciones juveniles dedicadas a la promoción del K-Pop en Honduras. Estas colaboraciones reflejan el espíritu de unión entre Honduras y Corea, y el interés compartido por seguir construyendo lazos entre ambas naciones.

El Festival Coreano se realizará durante noviembre de 2025 en distintas tiendas Diunsa, donde las familias hondureñas podrán disfrutar de actividades culturales que combinan tecnología, arte y tradición. La agenda del evento será compartida a través de las redes sociales oficiales de LG y Diunsa, invitando al público a vivir una experiencia única que celebra la inspiración coreana detrás de la innovación de LG.

Lo más nuevo en tecnología

Durante la actividad de inauguración del Festival, LG presentó lo más nuevo del catálogo a los hondureños, empezando por las nuevas lavadoras LG TX que garantizan potencia, tecnología y eficiencia en cada lavado, diseñadas para ofrecer mayor capacidad, ahorro energético y conectividad inteligente. Con opciones de 23kg y 28kg de capacidad, Motor Inverter Direct Drive e inteligencia afectiva, este modelo garantiza un lavado más rápido, silencioso y profundo. Además, integra sistema de Wifi para monitoreo desde el celular y un diseño premium en acero inoxidable antihuellas con tapa de vidrio templado de cierre suave.

Adicionalmente, LG presenta la innovación, lujo y eficiencia en un diseño premium con su nueva refrigeradora, una opción de tres puertas con estilo “French Door” que combina gran capacidad, tecnología inteligente y acabados de alta gama pensados para hogares modernos.

LG también presentó su nuevo modelo de televisión con tecnología LG QNED de 100 pulgadas, un impresionante televisor de diseño premium y funciones inteligentes para transformar la experiencia del hogar, con procesador α8 AI Processor 4K Gen2, alcanzando resolución 4K Ultra HD y un rendimiento visual de alta gama. Gracias a la solución de color “Dynamic QNED Colour” y la atenuación precisa de la retroiluminación (Precision Dimming), ofrece contraste destacado, negros profundos y colores vivos.

Con esta alianza, Diunsa y LG refuerzan su compromiso de ofrecer siempre lo mejor a los hondureños, acercando experiencias y productos innovadores que mejoran la vida de las familias, mientras celebran la cultura y los valores coreanos que inspiran la tecnología de LG.