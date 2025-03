Los astronautas de la NASA Williams y Wilmore regresan a casa tras nueve meses varados en el espacio

Los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams realizaron un amerizaje exitoso el martes por la noche, nueve meses después de que problemas técnicos con su traslado espacial interrumpieran lo que se suponía sería una misión de prueba de una semana.

Por fin en casa: después de una inesperada estadía de nueve meses en el espacio, un par de astronautas de la NASA finalmente regresaron a la Tierra el martes, concluyendo una misión que captó la atención mundial y se convirtió en un punto de conflicto político.

Una nave espacial SpaceX Crew Dragon que transportaba a Butch Wilmore y Suni Williams, junto con su compatriota estadounidense Nick Hague y el cosmonauta ruso Aleksandr Gorbunov, atravesó la atmósfera antes de desplegar paracaídas para un suave amerizaje en la costa de Florida a las 5:57 pm (2157 GMT).

Los equipos de Tierra estallaron en vítores mientras la nave espacial con forma de gomita, llamada Freedom, carbonizada por soportar temperaturas abrasadoras de 3.500 grados Fahrenheit (2.000 grados Celsius) durante el reingreso, se balanceaba de manera constante sobre las olas bajo un cielo claro y soleado.

“¡Qué viaje! Veo una cápsula llena de sonrisas”, dijo Hague.

